Карл Фаберже — гениальный ювелир или выдающийся предприниматель? Какие техники он возродил и сделал модными? Какие произведения ювелиров прошлого на него повлияли? На интерактивной экскурсии мы вместе ответим на все вопросы, а также дадим волю воображению и представим, как жил и творил руководитель и вдохновитель крупнейшего ювелирного предприятия в мире.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Самое главное о Фаберже и его работах
- Мы вместе полюбуемся изысканными интерьерами Шуваловского дворца
- Совершим путешествие во времени, рассмотрим и обсудим произведения, созданные для людей, которые жили в совершенно другую эпоху
- Поговорим о тех предметах из коллекции Музея Фаберже, которые будут в первую очередь интересны детям
- Познакомимся с историей семьи Фаберже, выясним, как фирма Фаберже стала одной из ведущих в мире на рубеже 19–20 веков
- Юные участники узнают, что придумал Фаберже, чтобы увлечь ребят, пока родители занимались скучными делами, выбирая чайно-кофейные сервизы или украшения в магазине
- Дети сами ответят на многие вопросы, которые у них возникнут, и попытаются вместе с гидом разобраться, почему работы Фаберже так ценны и популярны
А также о его клиентах, швейцаре Сергее и многих других
Фаберже трепетно относился к своим клиентам. Он часто узнавал об их вкусах через швейцара флагманского магазина на Морской улице — Сергея. Пока высокопоставленные гости были в магазине, Сергей активно общался с их слугами, выведывая предпочтения хозяев. А после Карл Фаберже приглашал Сергея в свой кабинет….
Интересно? На экскурсии расскажем ещё много увлекательных историй о знаменитом ювелире. Они помогут пробудить у детей любознательность, желание творить и находить необычные решения в неожиданных ситуациях.
Организационные детали
- Билеты в музей оплачиваются дополнительно — в кассе без очереди в сопровождении гида. Стоимость — 400 ₽ за чел. Если детей будет меньше, чем взрослых, то стоимость составит 1000 ₽ за чел. (таковы правила музея)
- Можем организовать программу на английском языке
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Музее Фаберже, набережная р. Фонтанки, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ари и Настя — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 128 туристов
Нас зовут Ари и Настя. Мы работаем гидами в Санкт-Петербурге. Обожаем нашу работу. Влюблены в произведения ювелиров эпохи Фаберже. Если вы хотите получить эстетическое удовольствие от произведений русского ювелирного искусства, то мы с удовольствием станем вашими проводниками в блистательный век Фаберже.Задать вопрос
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