Карл Фаберже — гениальный ювелир или выдающийся предприниматель? Какие техники он возродил и сделал модными? Какие произведения ювелиров прошлого на него повлияли? На интерактивной экскурсии мы вместе ответим на все вопросы, а также дадим волю воображению и представим, как жил и творил руководитель и вдохновитель крупнейшего ювелирного предприятия в мире.

Описание экскурсии

Самое главное о Фаберже и его работах

Мы вместе полюбуемся изысканными интерьерами Шуваловского дворца

Совершим путешествие во времени, рассмотрим и обсудим произведения, созданные для людей, которые жили в совершенно другую эпоху

Поговорим о тех предметах из коллекции Музея Фаберже, которые будут в первую очередь интересны детям

Познакомимся с историей семьи Фаберже, выясним, как фирма Фаберже стала одной из ведущих в мире на рубеже 19–20 веков

Юные участники узнают, что придумал Фаберже, чтобы увлечь ребят, пока родители занимались скучными делами, выбирая чайно-кофейные сервизы или украшения в магазине

Дети сами ответят на многие вопросы, которые у них возникнут, и попытаются вместе с гидом разобраться, почему работы Фаберже так ценны и популярны

А также о его клиентах, швейцаре Сергее и многих других

Фаберже трепетно относился к своим клиентам. Он часто узнавал об их вкусах через швейцара флагманского магазина на Морской улице — Сергея. Пока высокопоставленные гости были в магазине, Сергей активно общался с их слугами, выведывая предпочтения хозяев. А после Карл Фаберже приглашал Сергея в свой кабинет….

Интересно? На экскурсии расскажем ещё много увлекательных историй о знаменитом ювелире. Они помогут пробудить у детей любознательность, желание творить и находить необычные решения в неожиданных ситуациях.

Организационные детали