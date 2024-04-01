Узнать тайны непарадного Петербурга на прогулке в мини-группе
Петербуржцы шутят: у нас до сих пор фасады Пушкина, а дворы… дворы Достоевского. Что имеется в виду? Раскроем на прогулке по непарадному Петербургу. Наш маршрут начнётся на Сенной площади, а завершится у площади Пионерской.
Вы не увидите ни дворцов, ни фонтанов, зато услышите много любопытных фактов о городе и побываете в необычных местах.
Вы не увидите ни дворцов, ни фонтанов, зато услышите много любопытных фактов о городе и побываете в необычных местах.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|900 ₽
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.
А. С. Пушкин
Что вас ожидает
Гуляя по центру Северной столицы, вы узнаете:
- Где в Петербурге 19 века жили попрошайки и разбойники
- Чего нельзя делать в мистической парадной «Ротонда»
- Как, говоря шёпотом, быть услышанным всеми
- Почему в Петербурге слон спит на спине
- Где находится абсолютно круглый двор и почему он такой
- Что такое «сад любви» и как он связан с восстанием декабристов
- Где жил загадочный старец Распутин
- Кого и как казнили на Пионерской площади
- Зачем в парадных устанавливали каминные печи и делали прозрачные потолки
Всё расскажу и покажу! Исторические факты и мистические легенды на ваших глазах сложатся в замысловатый узор, за которым вы увидите совсем другой Петербург.
Организационные детали
Вход в парадную «Ротонда» бесплатный, но рекомендуется сделать пожертвование 50 руб.
в понедельник и пятницу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Сенной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник и пятницу в 11:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 7350 туристов
Всем добрый день! Я Аделина. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком… Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование:)). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь «для души», просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии «тестирую» на собственных детях:)
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