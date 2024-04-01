Фасады Пушкина, дворы Достоевского
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Узнать тайны непарадного Петербурга на прогулке в мини-группе

Петербуржцы шутят: у нас до сих пор фасады Пушкина, а дворы… дворы Достоевского. Что имеется в виду? Раскроем на прогулке по непарадному Петербургу. Наш маршрут начнётся на Сенной площади, а завершится у площади Пионерской.

Вы не увидите ни дворцов, ни фонтанов, зато услышите много любопытных фактов о городе и побываете в необычных местах.
Фасады Пушкина, дворы Достоевского
Фасады Пушкина, дворы Достоевского
Фасады Пушкина, дворы Достоевского
Ближайшие даты:
1
апр
5
апр
19
апр
22
апр
26
апр
3
мая
6
мая
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет900 ₽
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков.

А. С. Пушкин

Что вас ожидает

Гуляя по центру Северной столицы, вы узнаете:

  • Где в Петербурге 19 века жили попрошайки и разбойники
  • Чего нельзя делать в мистической парадной «Ротонда»
  • Как, говоря шёпотом, быть услышанным всеми
  • Почему в Петербурге слон спит на спине
  • Где находится абсолютно круглый двор и почему он такой
  • Что такое «сад любви» и как он связан с восстанием декабристов
  • Где жил загадочный старец Распутин
  • Кого и как казнили на Пионерской площади
  • Зачем в парадных устанавливали каминные печи и делали прозрачные потолки

Всё расскажу и покажу! Исторические факты и мистические легенды на ваших глазах сложатся в замысловатый узор, за которым вы увидите совсем другой Петербург.

Организационные детали

Вход в парадную «Ротонда» бесплатный, но рекомендуется сделать пожертвование 50 руб.

в понедельник и пятницу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеЛетниеПо дворам и параднымНеобычные домаРаспутинДля студентов

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Петербург Достоевского
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Петербург Достоевского
Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом
Сенная площадь
1 апр
2 апр
3 апр
4 апр
от 6 700 за всё до 10 чел.
Примечательные дворы Петербурга
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
143 отзыва
Примечательные дворы Петербурга
Пешее путешествие по самым интересным дворам города для взрослых и детей
в районе Аничкова моста
Завтра
27 мар
28 мар
29 мар
от 1 960 за всё до 10 чел.
Мир Достоевского: непарадный Петербург и трущобы столицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
43 отзыва
Мир Достоевского: непарадный Петербург и трущобы столицы
Набережная канала Грибоедова, 54
Сегодня
Завтра
27 мар
28 мар
3 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХорошоТам