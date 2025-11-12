Мои заказы

Тайны, мифы и предания Петербурга

Прикоснуться к мистической стороне города и раскрыть его секреты
Каждый уголок исторического центра Петербурга скрывает свои тайны и загадки.

Приглашаем в них погрузиться! Вы увидите как блистательный город, так и его изнанку с мрачной атмосферой и дворами-колодцами.

Мы поделимся яркими мифами, легендами и мистическими преданиями — пугающими, смешными и противоречивыми.
Время начала: 11:00, 15:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Храм Спас на Крови
  • Дом компании «Зингер»
  • Казанский собор
  • Банковский мост с грифонами
  • Сенную и Дворцовую площади
  • Дворы-колодцы и парадную «Ротонда»
  • Дом, в котором жил Григорий Распутин
  • Атлантов Нового Эрмитажа
  • Проходные дворы Певческой капеллы

Вы узнаете:

  • Почему в «Ротонде» исчезали люди и какие обряды там проводили масоны
  • Правда ли Санкт-Петербург был построен на болоте
  • Какую роль Распутин сыграл в падении самодержавия и каким был его последний день
  • Кто поведал Пушкину магическую легенду про княгиню и тайну трёх карт
  • Кто такие грифоны и что они символизируют
  • Почему французский архитектор Монферран так долго строил Исаакиевский собор
  • Каким образом свершилось пророчество о гибели императора
  • Где разворачивались главные события романов Достоевского и Гоголя
  • Где Пушкин выпил свою последнюю чашечку кофе

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 11:00 и 15:00

Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует
читать дальше

уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Задать вопрос

