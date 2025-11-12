Каждый уголок исторического центра Петербурга скрывает свои тайны и загадки.
Приглашаем в них погрузиться! Вы увидите как блистательный город, так и его изнанку с мрачной атмосферой и дворами-колодцами.
Мы поделимся яркими мифами, легендами и мистическими преданиями — пугающими, смешными и противоречивыми.
Приглашаем в них погрузиться! Вы увидите как блистательный город, так и его изнанку с мрачной атмосферой и дворами-колодцами.
Мы поделимся яркими мифами, легендами и мистическими преданиями — пугающими, смешными и противоречивыми.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Храм Спас на Крови
- Дом компании «Зингер»
- Казанский собор
- Банковский мост с грифонами
- Сенную и Дворцовую площади
- Дворы-колодцы и парадную «Ротонда»
- Дом, в котором жил Григорий Распутин
- Атлантов Нового Эрмитажа
- Проходные дворы Певческой капеллы
Вы узнаете:
- Почему в «Ротонде» исчезали люди и какие обряды там проводили масоны
- Правда ли Санкт-Петербург был построен на болоте
- Какую роль Распутин сыграл в падении самодержавия и каким был его последний день
- Кто поведал Пушкину магическую легенду про княгиню и тайну трёх карт
- Кто такие грифоны и что они символизируют
- Почему французский архитектор Монферран так долго строил Исаакиевский собор
- Каким образом свершилось пророчество о гибели императора
- Где разворачивались главные события романов Достоевского и Гоголя
- Где Пушкин выпил свою последнюю чашечку кофе
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:00 и 15:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Невском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Петербург
Прикоснуться к таинственной изнанке города
Начало: На пл. Искусств
12 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Групповая
Расписание: Ежедневно с 18:00, с 1 мая в 19.30
Завтра в 13:00
11 ноя в 13:00
990 ₽
1100 ₽ за человека
-
20%
Групповая
до 20 чел.
Легенды Мистического Петербурга
Начало: Невский проспект Д. 72
Завтра в 15:00
11 ноя в 15:00
1200 ₽
1500 ₽ за человека