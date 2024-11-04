Петербург — это не только известные архитектурные ансамбли, но и узкие улочки, проходные дворы, доходные дома и чёрные лестницы. На экскурсии вы познакомитесь с городом изнутри — рассмотрите уникальные арки, зайдёте в коммуналку Довлатова и полюбуетесь городом с высоты 41 метра со смотровой площадки. Кроме того, узнаете много интересных фактов о Северной столице.

Описание экскурсии

Аутентичный микс Санкт-Петербурга

Мы приглашаем вас увидеть город со всех сторон. Вы осмотрите чёрные и парадные лестницы доходных домов. Пройдёте через дворы-колодцы с причудливыми арками и через необычный двор-кошку. Посетите коммунальную квартиру (до сих пор жилую!) Сергея Довлатова. Загляните в парадную «Ромашка» с красивым лифтом и поднимитесь на смотровую площадку Владимирского собора.

А ещё вы увидите:

парадную доходного дома Каншиных, украшенную великолепной лепниной с позолотой

доходные дома купцов Елисеевых, сохранившие атрибуты прошлого: витражи на окнах винтовой лестницы, поилку для лошадей и резные перила

дом-пряник, мозаика которого напомнит вам русский терем

и многое другое! Все секреты пока не раскрываем:)

Вы узнаете:

как строился Петербург и какие события тут происходили

для чего предназначались чёрные лестницы

чем отличается парадная от подъезда

о доходных домах и их архитекторах

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.