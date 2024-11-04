Петербург — это не только известные архитектурные ансамбли, но и узкие улочки, проходные дворы, доходные дома и чёрные лестницы.
На экскурсии вы познакомитесь с городом изнутри — рассмотрите уникальные арки, зайдёте в коммуналку Довлатова и полюбуетесь городом с высоты 41 метра со смотровой площадки. Кроме того, узнаете много интересных фактов о Северной столице.
На экскурсии вы познакомитесь с городом изнутри — рассмотрите уникальные арки, зайдёте в коммуналку Довлатова и полюбуетесь городом с высоты 41 метра со смотровой площадки. Кроме того, узнаете много интересных фактов о Северной столице.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Аутентичный микс Санкт-Петербурга
Мы приглашаем вас увидеть город со всех сторон. Вы осмотрите чёрные и парадные лестницы доходных домов. Пройдёте через дворы-колодцы с причудливыми арками и через необычный двор-кошку. Посетите коммунальную квартиру (до сих пор жилую!) Сергея Довлатова. Загляните в парадную «Ромашка» с красивым лифтом и поднимитесь на смотровую площадку Владимирского собора.
А ещё вы увидите:
- парадную доходного дома Каншиных, украшенную великолепной лепниной с позолотой
- доходные дома купцов Елисеевых, сохранившие атрибуты прошлого: витражи на окнах винтовой лестницы, поилку для лошадей и резные перила
- дом-пряник, мозаика которого напомнит вам русский терем
- и многое другое! Все секреты пока не раскрываем:)
Вы узнаете:
- как строился Петербург и какие события тут происходили
- для чего предназначались чёрные лестницы
- чем отличается парадная от подъезда
- о доходных домах и их архитекторах
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 11:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Владимирская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 35423 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!Задать вопрос
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