Фестиваль огня 27 мая с борта теплохода от причала «Спуск со львами»

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Приглашаем вас увидеть грандиозное завершение празднования 320-летнего юбилея Санкт-Петербурга с борта наших теплоходов. В этом году вы увидите огненные спектакли от команд их разных стран. А в конце вас ждет масштабное шоу с участием всех коллективов одновременно.

А также праздничная прогулка по парадной Неве, с поместовой рассадкой, чтобы гости могли занять любые понравившиеся места. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.
Фестиваль огня 27 мая с борта теплохода от причала «Спуск со львами»
Фестиваль огня 27 мая с борта теплохода от причала «Спуск со львами»
Фестиваль огня 27 мая с борта теплохода от причала «Спуск со львами»
Фестиваль огня 27 мая с борта теплохода от причала «Спуск со львами»
Фестиваль огня 27 мая с борта теплохода от причала «Спуск со львами»
Фестиваль огня 27 мая с борта теплохода от причала «Спуск со львами»
Ближайшие даты:
27
мая

Что вас ожидает:

  • Тюрьма "Кресты"
  • Смольный собор
  • Крейсер "Аврора"
  • Летний сад
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Биржа
  • Адмиралтейство
  • Кунтскамера
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Теплоход-ресторан «Астра»

Двухпалубный теплоход-ресторан с открытой прогулочной палубой. Круиз по Неве с ресторанным обслуживанием по меню. Изысканные блюда, музыкальное сопровождение, предварительный выбор мест. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.

Теплоход-ресторан «Аленка»

Панорамное остекление салонов, открытая прогулочная площадка на верхней палубе. Предварительный выбор мест и бокал игристого в подарок каждому гостю. На борту теплохода работает бар. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.

Важно знать:

  • тариф vip включает бокал шампанского на гостя и фруктовую тарелку;
  • при бронировании vip-столика на 4 мест (Аленка) или 5 мест (Астра), специальные места на открытой палубе включены в стоимость;
  • компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами;
  • для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду.

27 мая в 23:30, 23:50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка на теплоходе
  • Бокал шампанского
  • Просмотр шоу
  • Фруктовая тарелка при заказе vip-стола
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
«Спуск со львами» Адмиралтейская набережная, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: 27 мая в 23:30, 23:50
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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