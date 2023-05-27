Приглашаем вас увидеть грандиозное завершение празднования 320-летнего юбилея Санкт-Петербурга с борта наших теплоходов. В этом году вы увидите огненные спектакли от команд их разных стран. А в конце вас ждет масштабное шоу с участием всех коллективов одновременно.



А также праздничная прогулка по парадной Неве, с поместовой рассадкой, чтобы гости могли занять любые понравившиеся места. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.