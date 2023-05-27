Приглашаем вас увидеть грандиозное завершение празднования 320-летнего юбилея Санкт-Петербурга с борта наших теплоходов. В этом году вы увидите огненные спектакли от команд их разных стран. А в конце вас ждет масштабное шоу с участием всех коллективов одновременно.
А также праздничная прогулка по парадной Неве, с поместовой рассадкой, чтобы гости могли занять любые понравившиеся места. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.
А также праздничная прогулка по парадной Неве, с поместовой рассадкой, чтобы гости могли занять любые понравившиеся места. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.
Ближайшие даты:
27
мая
мая
Что вас ожидает:
- Тюрьма "Кресты"
- Смольный собор
- Крейсер "Аврора"
- Летний сад
- Эрмитаж
- Петропавловская крепость
- Биржа
- Адмиралтейство
- Кунтскамера
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Теплоход-ресторан «Астра»
Двухпалубный теплоход-ресторан с открытой прогулочной палубой. Круиз по Неве с ресторанным обслуживанием по меню. Изысканные блюда, музыкальное сопровождение, предварительный выбор мест. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.
Теплоход-ресторан «Аленка»
Панорамное остекление салонов, открытая прогулочная площадка на верхней палубе. Предварительный выбор мест и бокал игристого в подарок каждому гостю. На борту теплохода работает бар. Бокал шампанского в подарок каждому гостю.
Важно знать:
- тариф vip включает бокал шампанского на гостя и фруктовую тарелку;
- при бронировании vip-столика на 4 мест (Аленка) или 5 мест (Астра), специальные места на открытой палубе включены в стоимость;
- компания оставляет за собой право изменения маршрута и расписания в связи с погодными условиями и форс-мажорными обстоятельствами;
- для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду.
27 мая в 23:30, 23:50
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка на теплоходе
- Бокал шампанского
- Просмотр шоу
- Фруктовая тарелка при заказе vip-стола
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- «Спуск со львами» Адмиралтейская набережная, д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: 27 мая в 23:30, 23:50Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании