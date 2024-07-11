Салют на день города – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 5 экскурсий в категории «Салют на день города» в Санкт-Петербурге, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
День Города: Фестиваль огня с теплохода
На теплоходе
5 отзывов
2 часа
Водная прогулка
День Города: Фестиваль огня с теплохода
Начало: Кронверкский мост, Санкт-Петербург
Расписание: 9 мая в 21:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 700 за человека
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
На машине
На автобусе
2 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
4 авг в 13:00
13 500 за всё до 4 чел.
Фестиваль огня 27 мая с борта теплохода от причала «Спуск со львами»
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
2.5 часа
Водная прогулка
Фестиваль огня 27 мая с борта теплохода от причала «Спуск со львами»
Начало: «Спуск со львами» Адмиралтейская набережная, д. 2
Расписание: 27 мая в 23:30, 23:50
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 300 за человека
Фестиваль огня 27 мая с борта однопалубного теплохода
На теплоходе
2.5 часа
Водная прогулка
Фестиваль огня 27 мая с борта однопалубного теплохода
Начало: Причал «Медный Всадник» Адмиралтейская наб
Расписание: 27 мая в 23:50
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Фестиваль Огня, Салют, Разведение Дворцового моста с борта теплохода
На теплоходе
2 часа
Водная прогулка
Фестиваль Огня, Салют, Разведение Дворцового моста с борта теплохода
Начало: Городской причал Медный Всадник
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 июля 2024
    Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
    Очень понравилась экскурсия! Великолепный гид Георгий рассказал очень много нового и о территории, на которой находится музей, и о её
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    истории, а также о самом художнике и его семье. Несмотря на дождь, экскурсия состоялась, и мы увидели все напланированное и даже сверх того! Также хочу отдельно отметить прекрасную организацию на всем протяжении экскурсии и то, что ее описание еа сайте полностью соответствует её содержанию, организаторы молодцы.

  • С
    Светлана
    5 июня 2023
    Петровский Фестиваль Огня с крыши Санкт-Петербурга
    Смотрела Фестиваль Огня 27.06.23. Потрясающий вид, завораживает, до мурашек. Мурашки не от холода от вида, хотя было довольно прохладно. Советую всем
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    одеваться теплее: рядом Нева и смотрите с крыши) Спасибо Юрию за организацию Он по телефону был ещё и моим навигатором, помогал добраться до места встречи, т. к. вся набережная была перекрыта. Один раз но это стоит посмотреть

  • E
    Ekaterina
    30 мая 2023
    Петровский Фестиваль Огня с крыши Санкт-Петербурга
    Фантастический фейерверк!!
  • O
    Olechka7
    29 мая 2023
    Петровский Фестиваль Огня с крыши Санкт-Петербурга
    Было очень красиво, красочно и зрелищно. Вид был потрясающий♥️ Благодарю за чудесно проведенное время! Лишний раз убедилась, что прислушиваться к гиду нужно, особенно когда советуют одеваться тепло😂
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2022
    День Города: Фестиваль огня с теплохода
    Хотелось бы больше мостов и каналов
  • A
    Anastasia
    29 мая 2022
    День Города: Фестиваль огня с теплохода
    Спасибо за экскурсию, все организовано на высоте! Так держать
  • П
    Павел
    29 мая 2022
    День Города: Фестиваль огня с теплохода
    Это было великолепно! Наблюдать за праздником огней с воды очень впечатляет!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Салют на день города»

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  1. День Города: Фестиваль огня с теплохода
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  3. Фестиваль огня 27 мая с борта теплохода от причала «Спуск со львами»
  4. Фестиваль огня 27 мая с борта однопалубного теплохода
  5. Фестиваль Огня, Салют, Разведение Дворцового моста с борта теплохода
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  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
  10. Медный всадник
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Салют на день города" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 500 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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