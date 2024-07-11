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истории, а также о самом художнике и его семье. Несмотря на дождь, экскурсия состоялась, и мы увидели все напланированное и даже сверх того! Также хочу отдельно отметить прекрасную организацию на всем протяжении экскурсии и то, что ее описание еа сайте полностью соответствует её содержанию, организаторы молодцы.