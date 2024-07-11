2 часа
Водная прогулка
День Города: Фестиваль огня с теплохода
Начало: Кронверкский мост, Санкт-Петербург
Расписание: 9 мая в 21:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 700₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
4 авг в 13:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Водная прогулка
Фестиваль огня 27 мая с борта теплохода от причала «Спуск со львами»
Начало: «Спуск со львами» Адмиралтейская набережная, д. 2
Расписание: 27 мая в 23:30, 23:50
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 300₽ за человека
2.5 часа
Водная прогулка
Фестиваль огня 27 мая с борта однопалубного теплохода
Начало: Причал «Медный Всадник» Адмиралтейская наб
Расписание: 27 мая в 23:50
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Фестиваль Огня, Салют, Разведение Дворцового моста с борта теплохода
Начало: Городской причал Медный Всадник
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 июля 2024Очень понравилась экскурсия! Великолепный гид Георгий рассказал очень много нового и о территории, на которой находится музей, и о её
- ССветлана5 июня 2023Петровский Фестиваль Огня с крыши Санкт-ПетербургаСмотрела Фестиваль Огня 27.06.23. Потрясающий вид, завораживает, до мурашек. Мурашки не от холода от вида, хотя было довольно прохладно. Советую всем
- EEkaterina30 мая 2023Петровский Фестиваль Огня с крыши Санкт-ПетербургаФантастический фейерверк!!
- OOlechka729 мая 2023Петровский Фестиваль Огня с крыши Санкт-ПетербургаБыло очень красиво, красочно и зрелищно. Вид был потрясающий♥️ Благодарю за чудесно проведенное время! Лишний раз убедилась, что прислушиваться к гиду нужно, особенно когда советуют одеваться тепло😂
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «День города»
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