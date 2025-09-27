Клубный рейс на стильном теплоходе «ПУРГА» (18+)

Погрузитесь в атмосферу праздника на борту стильного теплохода — 4 часа танцев, интерактивного шоу и лучших видов на развод мостов. Яркий DJ-сет, необычные сюрпризы, авторская кухня и магия Невы сделают эту ночь незабываемой. Петербург предстанет перед вами в свете огней — яркий, романтичный и по-настоящему живой!
Описание экскурсии

Окунитесь в ночь, которая останется с вами незабываемыми воспоминаниями! 4 часа ночного веселья, танцев и шоу-программы на борту стильного теплохода. Маршрут охватывает самые красивые воды Петербурга: от камерных каналов до величественной Невы — с лучшими ракурсами на развод мостов. На борту вас ждёт:
  • яркое интерактивное шоу «Новый год — каждый день!» • бумажная свадьба для незнакомцев (да, такое бывает!) • DJ-сет и танцы на открытой палубе • фирменный бар и авторское меню с горячими блюдами (по предзаказу) • остановка в 23:30 — для опоздавших и для доставки блюд Вы увидите Петербург как на ладони: Дворцовый мост, Петропавловская крепость, Эрмитаж, Аврора, Троицкий мост — всё это под музыку и ночное небо. Важная информация:.
  • На теплоход допускаются только лица старше 18 лет • Пожалуйста, не приносите с собой еду и напитки.
  • Рекомендуем приходить за 15 минут до отправления.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старт с наб. Фонтанки, 15
  • Аничков мост
  • Дом Белозерских
  • Шереметевский дворец (Фонтанный дом)
  • Летний сад
  • Михайловский замок
  • Летний дворец Петра I
  • Мраморный дворец
  • Переход в Мойку
  • Мойка у Марсова поля
  • Синий мост и Исаакиевский собор (вдали)
  • Юсуповский дворец
  • Зимняя канавка
  • Эрмитаж с воды
  • Зимний дворец
  • Выход в Неву
  • Стрелка Васильевского острова
  • Ростральные колонны
  • Здание Биржи
  • Кунсткамера
  • Петропавловская крепость
  • Собор Петра и Павла
  • Домик Петра I
  • Подход к причалу для подсадки (Фонтанка, 15)
  • Вторая часть маршрута - по Неве
  • Разводка Дворцового моста
  • Адмиралтейство
  • Благовещенский мост
  • Аврора и Троицкий мост
  • Крейсер «Аврора»
  • Разводка Троицкого моста
  • Парадная решетка Летнего сада
  • Возвращение к причалу на Фонатнке, 15 под огни ночного Петербурга
Что включено
  • Катание на теплоходе 4 часа
  • Интерактивная шоу-программа
Что не входит в цену
  • Еда и напитки оплачиваются отдельно в баре
Место начала и завершения?
НАБ.Р. Фонтанки, 15
Когда и сколько длится?
Когда: 26.09 и 27.09
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • На теплоход допускаются только лица старше 18 лет
  • Пожалуйста, не приносите с собой еду и напитки
  • Рекомендуем приходить за 15 минут до отправления
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Тамара
27 сен 2025
Все супер круто
Анна
6 сен 2025
Это лучшая вечеринка!!! Эмоции зашкаливают. Рекомендую всем, не упустите шанс провести незабываемый вечер. Все было великолепно. Спасибо большое всей команде, ребята, вы лучшие 💪🏻. Ставлю 10 звезд из 5👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Елена
1 сен 2025
Хочу от всего сердца поблагодарить команду теплоходв "Пурга" Праздновали 50 лет супругу, было очень весело, программа 🔥🔥🔥🔥🔥🔥, диджей, артисты, хороший бар! У Нас был самый веселый праздник!
Однозначно рекомендую! И, обязательно с огромным удовольствием почему *Пургу" С друзьями и гостями нашего прекрасного города!
Алексей
27 авг 2025
Крутая программа!
Хорошая музыка, Лëха - красавчеГ!
Зайцы крутыши. Саша земляк, 👋 привет с Новокузнецка:)
Однозначно рекомендую посетить такую тусовку.
P. S.
Ребят берите налик.
Анастасия
22 авг 2025
Лучшая вечеринка, на которой я была в Питере! Ведущая - супер! В целом работники создали идеальную атмосферу для веселья и отдыха!) Никогда ещё так весело не наблюдала за разводными мостами!)
Армине
18 авг 2025
Хотела поблагодарить комнату на корабле, особенно ведущей которая проводила мероприятие с 17.07-18.08. Всем совету посетить данный тур, эмоции останутся еще надолго с вами
Татьяна
8 авг 2025
Это было шикарное завершение нашего романтического уикенда! Очень весело и с погодой то как повезло. Новые знакомства, коктейли, танцы, новый год, свадьба, мосты. Огонь! Ах, как же хочется вернуться… Рекомендуем для тех, кто любит весело зажигать!
Елена
26 июл 2025
Маруфжон
20 июл 2025
Было все реально круто, всем рекомендуем Пургу, прекрасно отдых было лучшие ведущие, одним словом не пожалеете 👍👍👍
Светлана
15 июл 2025
Татьяна
7 июл 2025
Санкт-Петербург с воды особенно прекрасен, под отличные зажигательные танцы, игры и песни.
ПУРГА вы лучшие, мы ещё не раз к вам вернёмся ❤️
Татьяна
25 июн 2025
Александр
16 июн 2025
Михаил
11 июн 2025
Ксения
6 июн 2025

