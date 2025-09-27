Погрузитесь в атмосферу праздника на борту стильного теплохода — 4 часа танцев, интерактивного шоу и лучших видов на развод мостов. Яркий DJ-сет, необычные сюрпризы, авторская кухня и магия Невы сделают эту ночь незабываемой. Петербург предстанет перед вами в свете огней — яркий, романтичный и по-настоящему живой!
Описание экскурсииОкунитесь в ночь, которая останется с вами незабываемыми воспоминаниями! 4 часа ночного веселья, танцев и шоу-программы на борту стильного теплохода. Маршрут охватывает самые красивые воды Петербурга: от камерных каналов до величественной Невы — с лучшими ракурсами на развод мостов. На борту вас ждёт:
- яркое интерактивное шоу «Новый год — каждый день!» • бумажная свадьба для незнакомцев (да, такое бывает!) • DJ-сет и танцы на открытой палубе • фирменный бар и авторское меню с горячими блюдами (по предзаказу) • остановка в 23:30 — для опоздавших и для доставки блюд Вы увидите Петербург как на ладони: Дворцовый мост, Петропавловская крепость, Эрмитаж, Аврора, Троицкий мост — всё это под музыку и ночное небо. Важная информация:.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старт с наб. Фонтанки, 15
- Аничков мост
- Дом Белозерских
- Шереметевский дворец (Фонтанный дом)
- Летний сад
- Михайловский замок
- Летний дворец Петра I
- Мраморный дворец
- Переход в Мойку
- Мойка у Марсова поля
- Синий мост и Исаакиевский собор (вдали)
- Юсуповский дворец
- Зимняя канавка
- Эрмитаж с воды
- Зимний дворец
- Выход в Неву
- Стрелка Васильевского острова
- Ростральные колонны
- Здание Биржи
- Кунсткамера
- Петропавловская крепость
- Собор Петра и Павла
- Домик Петра I
- Подход к причалу для подсадки (Фонтанка, 15)
- Вторая часть маршрута - по Неве
- Разводка Дворцового моста
- Адмиралтейство
- Благовещенский мост
- Аврора и Троицкий мост
- Крейсер «Аврора»
- Разводка Троицкого моста
- Парадная решетка Летнего сада
- Возвращение к причалу на Фонатнке, 15 под огни ночного Петербурга
Что включено
- Катание на теплоходе 4 часа
- Интерактивная шоу-программа
Что не входит в цену
- Еда и напитки оплачиваются отдельно в баре
Место начала и завершения?
НАБ.Р. Фонтанки, 15
Когда и сколько длится?
Когда: 26.09 и 27.09
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- На теплоход допускаются только лица старше 18 лет
- Пожалуйста, не приносите с собой еду и напитки
- Рекомендуем приходить за 15 минут до отправления
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Тамара
27 сен 2025
Все супер круто
А
Анна
6 сен 2025
Это лучшая вечеринка!!! Эмоции зашкаливают. Рекомендую всем, не упустите шанс провести незабываемый вечер. Все было великолепно. Спасибо большое всей команде, ребята, вы лучшие 💪🏻. Ставлю 10 звезд из 5👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
Е
Елена
1 сен 2025
Хочу от всего сердца поблагодарить команду теплоходв "Пурга" Праздновали 50 лет супругу, было очень весело, программа 🔥🔥🔥🔥🔥🔥, диджей, артисты, хороший бар! У Нас был самый веселый праздник!
Однозначно рекомендую! И, обязательно с огромным удовольствием почему *Пургу" С друзьями и гостями нашего прекрасного города!
А
Алексей
27 авг 2025
Крутая программа!
Хорошая музыка, Лëха - красавчеГ!
Зайцы крутыши. Саша земляк, 👋 привет с Новокузнецка:)
Однозначно рекомендую посетить такую тусовку.
P. S.
Ребят берите налик.
А
Анастасия
22 авг 2025
Лучшая вечеринка, на которой я была в Питере! Ведущая - супер! В целом работники создали идеальную атмосферу для веселья и отдыха!) Никогда ещё так весело не наблюдала за разводными мостами!)
А
Армине
18 авг 2025
Хотела поблагодарить комнату на корабле, особенно ведущей которая проводила мероприятие с 17.07-18.08. Всем совету посетить данный тур, эмоции останутся еще надолго с вами
Т
Татьяна
8 авг 2025
Это было шикарное завершение нашего романтического уикенда! Очень весело и с погодой то как повезло. Новые знакомства, коктейли, танцы, новый год, свадьба, мосты. Огонь! Ах, как же хочется вернуться… Рекомендуем для тех, кто любит весело зажигать!
Е
Елена
26 июл 2025
М
Маруфжон
20 июл 2025
Было все реально круто, всем рекомендуем Пургу, прекрасно отдых было лучшие ведущие, одним словом не пожалеете 👍👍👍
С
Светлана
15 июл 2025
Т
Татьяна
7 июл 2025
Санкт-Петербург с воды особенно прекрасен, под отличные зажигательные танцы, игры и песни.
ПУРГА вы лучшие, мы ещё не раз к вам вернёмся ❤️
Т
Татьяна
25 июн 2025
А
Александр
16 июн 2025
М
Михаил
11 июн 2025
К
Ксения
6 июн 2025
