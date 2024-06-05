Музыкальные теплоходы – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 25 экскурсий в категории «Музыкальные теплоходы» в Санкт-Петербурге, цены от 900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
20%
Групповая
2.5 часа
2504 отзыва
Джаз над ночной Невой под разводными мостами
Начало: Набережная Макарова дом 34
Сегодня в 23:45
Завтра в 23:45
от 16251 300 за человека
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
🚤 На катере
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Популярное предложение
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Начало: Набережная реки Фонтанки д. 150
«На борту нашего катера • пледы • бокалы • посуда • музыка • туалет на борту Важно знать:»
Расписание: В удобное для вас время
9 июня в 12:00
10 июня в 11:00
9 000 за всё до 11 чел.
По Петербургу - на круизном катере
🚤 На катере
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
1 час
19 отзывов
Популярное предложение
По Петербургу - на круизном катере
С комфортом пронестись по акватории Невы и насладиться архитектурой города
Начало: Петроградская
«А еще вы сможете подключить ваш смартфон и поставить свою музыку»
Сегодня в 22:30
Завтра в 00:00
12 000 за всё до 10 чел.
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
166 отзывов
Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
«По Неве на музыкальном теплоходе Если вы хотите послушать живую музыку, потанцевать и увидеть вечерний Петербург с воды — вам на музыкальный теплоход»
Расписание: По средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 19:45
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
1 650 за человека
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
222 отзыва
Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
Начало: Английская набережная, д. 2
«Перемещение по теплоходу свободное, с любой палубы можно выйти на открытую, спуститься потанцевать, послушать музыку или подняться на верхнюю»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:59
Завтра в 23:45
от 1 950 за человека
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
538 отзывов
В тренде
Прогулка по Неве на закате с выходом в Финский залив и живой музыкой
Начало: Набережная Макарова, 34
«Прогулка на теплоходе пройдёт под живое музыкальное сопровождение»
Расписание: По расписанию
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900 за человека
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Круиз
2 часа
296 отзывов
Музыкальный круиз по Парадной Неве на теплоходе-ресторане
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
от 1 800 за человека
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
72 отзыва
Популярное предложение
«Мегаполис и разводные мосты» с авторской экскурсией и живой музыкой
Начало: Английская набережная, 28
«Две палубы теплохода Нижняя музыкальная и верхняя экскурсионная с большим открытым променадом»
Расписание: ежедневно в 23.30
9 июня в 23:30
10 июня в 23:30
от 1 450 за человека
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа 45 минут
911 отзывов
Джаз под разводными мостами: вечерний круиз по Неве
Начало: Адмиралтейская наб., 2
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 23:50
9 июня в 00:30
от 2 500 за человека
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
3 отзыва
Мегаполис и разводные мосты: большая ночная прогулка
Начало: Английская набережная, 28
«Лицом к лицу вы и один из самых красивых городов мира — все это только на нашем ночном музыкальном рейсе «Мегаполис и разводные мосты»»
Расписание: Ежедневно в 23.30
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
1 750 за человека
На круизном катере к островам Финского залива
🚤 На катере
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
7 отзывов
На круизном катере к островам Финского залива
Начало: Набережная реки Мойки, 11
«• Для создания настроения на борту имеется мощная современная музыкальная аудиосистема с возможностью подключения через Bluetooth Важно знать:»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
198 отзывов
Ужин-круиз вдоль Северных островов с живой музыкой
Начало: Адмиралтейская наб., 2, пристань со львами
«Побалуйте себя неспешной прогулкой, живой музыкой, восхитительными видами вокруг и изысканными блюдами от нашего шеф-повара»
Расписание: Ежедневно от Центральной пристани
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 1 800 за человека
Ночная дискотека с караоке на первоклассном банкетном теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
14 отзывов
Ночная дискотека с караоке на первоклассном банкетном теплоходе
Начало: Набережная Макарова 34
«Дискотека, музыка, танцы, караоке На борту профессиональный фотограф»
9 июня в 00:15
26 июня в 23:00
2 900 за человека
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу - на закате под живую музыку
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
25%
Групповая
1.5 часа
66 отзывов
Теплоходная прогулка по Неве и Финскому заливу на закате под живую музыку
Насладитесь вечерним Санкт-Петербургом на комфортабельном теплоходе с живой музыкой. Виды Финского залива, стадиона «Зенит Арена» и Лахта-центра ждут вас
Начало: На набережной Макарова, 32
«Дорогие гости и жители Санкт-Петербурга, приглашаем вас на атмосферную водную прогулку с живой музыкой на борту»
Завтра в 21:45
9 июня в 21:45
1200900 за человека
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
1.5 часа
229 отзывов
Вечер, теплоход, вид на Финский залив - нестандартная водная прогулка
Проплыть по Неве к северным островам Петербурга и проводить закат на групповой экскурсии с гидом
Начало: На причале вблизи «Медного всадника» (станция метр...
«Во время круиза звучит живая музыка от молодых талантливых музыкантов»
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
1 800 за человека
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Аудиогид
2.5 часа
82 отзыва
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Пройти по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона
Начало: На набережной реки Фонтанка
«Дворцы и набережные в огнях подсветки, уютный теплоход, разводные мосты и ненавязчивая музыка — приглашаем вас на романтический ночной круиз по рекам и каналам Петербурга»
Завтра в 23:30
9 июня в 23:30
27001 890 за человека
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
19 отзывов
Ужин-круиз по Неве и Финскому заливу на теплоходе
Водная прогулка вдоль северных островов Петербурга с вкусным ужином и живой музыкой на борту
Начало: на Адмиралтейской набережной
«Также вас ждут живая музыка в исполнении саксофониста и вкусный ужин по вашему предпочтению»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
4 000 за человека
Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
4 часа
1 отзыв
Ночной Санкт-Петербург - автобусная экскурсия
Увидеть главные достопримечательности, узнать их тёмные секреты и прокатиться по Неве на теплоходе
Начало: На площади Островского
«При желании после автобусной экскурсии вы отправитесь в путешествие по Неве на музыкальном теплоходе и полюбуетесь разведением мостов»
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 22:00
Завтра в 22:00
12 июня в 22:00
2 048 за человека
Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
30%
Групповая
2.5 часа
108 отзывов
Ночная теплоходная прогулка на разведение мостов с живой музыкой
Пройти по Неве под разводными мостами и полюбоваться достопримечательностями под звуки саксофона
Начало: На набережной Макарова, 32
«Вы с комфортом разместитесь за столиками на теплоходе с открытой и закрытой палубами: слушая музыку, пройдёте по Неве мимо Васильевского острова, Эрмитажа, Петропавловской крепости и других символов города»
18001 260 за человека
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
5 отзывов
Круиз на теплоходе-ресторане "Ряпушка" к "Лахта-центру"
Вечер с живой музыкой и прекрасными видами на Петербург + возможность поужинать на борту
Начало: На Адмиралтейской наб
«Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин»
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
9 июня в 18:30
1 600 за человека
Золотые часы Петербурга - закат в заливе с живой музыкой и экскурсией
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
2 отзыва
Золотые часы Петербурга - закат в заливе с живой музыкой и экскурсией
Начало: Английская набережная, 28
«Что вас ожидает: Живая музыка, художественная подсветка центра Петербурга и выход в Финский залив к залитому огнями небоскрёбу Лахта центр — самый романтичный способ провести вечер»
Расписание: Ежедневно в 20.30
Завтра в 20:30
9 июня в 20:30
от 1 450 за человека
Круиз «Романтичный саксофон»
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Круиз «Романтичный саксофон»
«Приглашаем на одну из самых популярных экскурсий в Петербурге — ночную музыкальную прогулку под разводку мостов»
Расписание: Ежедневно в 23:50
2 200 за человека
Круиз на закате из центра Петербурга к Финскому заливу (в группе)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2.5 часа
Круиз на закате из центра Петербурга к Финскому заливу (в группе)
Встретить закат на теплоходе с живой музыкой и бокалом игристого (по желанию)
Начало: на набережной реки Фонтанки
«Ваше путешествие на комфортабельном теплоходе будет сопровождаться приятной живой музыкой и рассказами гида в записи по радио на судне»
2 800 за человека
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
Ужин-круиз вдоль северных островов Петербурга
Провести вечер с живой музыкой на теплоходе-ресторане
Начало: На причале «Спуск со львами»
«Вы можете забронировать как просто прогулку под живую музыку, так и ужин»
Расписание: ежедневно в 19:00
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
1 600 за человека
Большое петербургское кольцо: водная прогулка с живой музыкой
🎶 Музыкальные теплоходы
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа 9 минут
Большое петербургское кольцо: водная прогулка с живой музыкой
Начало: Санкт Петербург, Английская наб., 28
«20:30 (вечерний) — художественная подсветка центра Петербурга, залитый огнями Морской фасад и небоскрёб Лахта-центр, живая музыка и танцы»
Расписание: Ежедневно в 14.30, 17.30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Музыкальные теплоходы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25
  1. Джаз над ночной Невой под разводными мостами
  2. Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
  3. По Петербургу - на круизном катере
  4. Вечерняя музыкальная прогулка по Неве
  5. Музыкальный круиз под разводными мостами! (танцевальная музыка)
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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