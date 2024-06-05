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борту, на вопросы организаторам во время посадки адресовали к Анне, мол мы не в курсе информации публикующиеся на сайте, дезинформация!! но в целом ситуация не испортила впечатлений, красивый закат, приятная музыка, но надо одеваться теплее даже в летнее время.