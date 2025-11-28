Вас ждёт увлекательное путешествие по знаменитому Невскому проспекту, наполненное загадками, историческими тайнами и творческими заданиями.
Описание фото-прогулкиКвест-экскурсия проходит через чат-бот в социальных сетях ВКонтакте или Telegram. Вам нужно прийти на Дворцовую площадь и отправить кодовое слово в сообщения группы, которую вы получите перед началом. С этого момента начнётся ваше приключение! Вы прогуляетесь по Невскому проспекту, узнаете его богатую историю, полюбуетесь на основные архитектурные сооружения и раскроете их секреты. Важная информация: Квест длится 1-1,5 часа. Подойдет для детей, подростков и взрослых. Квест индивидуальный.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворцовая площадь
- Невский проспект
Что включено
- Квест-экскурсия через чат-бот
Что не входит в цену
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь
Завершение: Аничков мост, Невский проспект
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Квест длится 1-1
- 5 часа. Подойдет для детей
- Подростков и взрослых. Квест индивидуальный
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
