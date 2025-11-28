Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждёт увлекательное путешествие по знаменитому Невскому проспекту, наполненное загадками, историческими тайнами и творческими заданиями.

Описание фото-прогулки Квест-экскурсия проходит через чат-бот в социальных сетях ВКонтакте или Telegram. Вам нужно прийти на Дворцовую площадь и отправить кодовое слово в сообщения группы, которую вы получите перед началом. С этого момента начнётся ваше приключение! Вы прогуляетесь по Невскому проспекту, узнаете его богатую историю, полюбуетесь на основные архитектурные сооружения и раскроете их секреты. Важная информация: Квест длится 1-1,5 часа. Подойдет для детей, подростков и взрослых. Квест индивидуальный.

