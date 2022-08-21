Невский проспект — это не просто зеркало истории города, но и лицо современного мегаполиса. Я покажу вам обе его стороны. Мы посетим места, сохранившие богемные интерьеры прошлого, и перенесемся на пару веков назад. Затем вернемся в наши дни: вы увидите яркие граффити, сквозные проходы и секретные кафе «для своих». А в завершение подниметесь на самую панорамную и безопасную крышу города.

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Описание

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

На прогулке вас ждет погружение в атмосферу аристократического Невского. Вы узнаете о неожиданных эпизодах семейной жизни императорской семьи, представите, о чем волновались актрисы перед выступлением, и подслушаете разговоры аристократов за чашечкой кофе. Мы увидим богемные места с восстановленными интерьерами позапрошлого века. Полюбуемся первой публичной библиотекой в стране и первым драматическим театром. Заглянем в самый роскошный магазин колониальных товаров и станем гостями старинного особняка 19 века.

Удивление настоящего

Возвращаясь в наше время, я покажу вам необычные и секретные места, куда любят ходить местные жители — а вот гости города о них почти и не слышали. Тсс, вас ждет уютный дворик с граффити и неформальной кофейней, современный лофт в здании бывшего особняка и кафе в хай-тек стиле, спрятанное за цветочным магазином. И конечно, как без сюрпризов: мы поднимемся на самую панорамную и безопасную крышу в центре города.

Организационные детали