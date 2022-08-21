Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте

Прогулка по историческим и секретным местечкам центра города с подъемом на крышу

4
1 отзыв
Невский проспект — это не просто зеркало истории города, но и лицо современного мегаполиса. Я покажу вам обе его стороны. Мы посетим места, сохранившие богемные интерьеры прошлого, и перенесемся на пару веков назад. Затем вернемся в наши дни: вы увидите яркие граффити, сквозные проходы и секретные кафе «для своих». А в завершение подниметесь на самую панорамную и безопасную крышу города.
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
Роскошь прошлого и секреты настоящего на Невском проспекте
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Описание

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

На прогулке вас ждет погружение в атмосферу аристократического Невского. Вы узнаете о неожиданных эпизодах семейной жизни императорской семьи, представите, о чем волновались актрисы перед выступлением, и подслушаете разговоры аристократов за чашечкой кофе. Мы увидим богемные места с восстановленными интерьерами позапрошлого века. Полюбуемся первой публичной библиотекой в стране и первым драматическим театром. Заглянем в самый роскошный магазин колониальных товаров и станем гостями старинного особняка 19 века.

Удивление настоящего

Возвращаясь в наше время, я покажу вам необычные и секретные места, куда любят ходить местные жители — а вот гости города о них почти и не слышали. Тсс, вас ждет уютный дворик с граффити и неформальной кофейней, современный лофт в здании бывшего особняка и кафе в хай-тек стиле, спрятанное за цветочным магазином. И конечно, как без сюрпризов: мы поднимемся на самую панорамную и безопасную крышу в центре города.

Организационные детали

  • Наденьте удобную и теплую одежду по погоде
  • Билет на крышу приобретается отдельно — 500 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у входа в магазин Купцов Елисеевых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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Анна
21 авг 2022
Побывали на экскурсии. Прошло все ровно. Гид учитывала наши пожелания. Попали на смотровую площадку. От нее были самые большие впечатления. Спасибо.

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