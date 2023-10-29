Погулять по Петербургу с историком пожарной охраны и узнать городские тайны на групповой экскурсии
Программа будет интересна и тем, кто живёт в Петербурге и как будто знает о нём всё, и тем, кто приехал познакомиться с городом на Неве.
Вас ждёт насыщенная прогулка по центру от Адмиралтейства до Большого Гостиного двора, во время которой я открою вам секреты этих мест, известные только узким специалистам.
Вас ждёт насыщенная прогулка по центру от Адмиралтейства до Большого Гостиного двора, во время которой я открою вам секреты этих мест, известные только узким специалистам.
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы с вами прогуляемся от Главного Адмиралтейства до Большого Гостиного двора. Город разрастался «благодаря» пожарам. Я как историк пожарной охраны Петербурга открою для вас интересные факты о событиях, здесь творившихся. На экскурсии вы узнаете:
- Как супружеская неверность воскресила несгораемого мужа из мёртвых
- Как голуби подожгли здание храма в сердце города
- Как огнеборцы блокадного Ленинграда тушили пожары без единой капли воды
- Как Богородица спасла от выгорания Гостиный двор
- Какой дворец спасён огнеборцами и от пожара, и от пьяниц
- Что за шары вывешивали «над каланчой пожарной»
- Где при Петре I соблюдались строжайшие меры по соблюдению пожарной безопасности
- Какой пожар в николаевском Петербурге побил рекорды по количеству жертв
- Где за курение можно было поплатиться жизнью
Достопримечательности по маршруту
Главное Адмиралтейство — Зимний дворец — дом Мертенса — Петрикирхе — Казанский собор — Дом Зингера — собор святой Екатерины — башня Городской думы — Большой Гостиный двор.
Организационные детали
- Важно прийти с хорошим настроением, зонтом на случай непогоды и в тёплой одежде (в холодное время года)
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 14 лет
- По запросу вы можете заказать индивидуальную экскурсию для своей компании. Стоимость для группы до 4 человек — 5500 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Адмиралтейская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я окончила истфак СПбГУ, обожаю родной Санкт-Петербург. 17 лет прослужила в музее пожарного дела. Экскурсовод, историк пожарной охраны Петербурга, ведущая детских игровых занятий на противопожарную тематику. Знакомлю с профессией пожарного в ходе игры и примерки настоящей боевой одежды. Помимо «пожарных» экскурсий в моём арсенале есть классика. Пешеходные экскурсии: Созвездие трёх площадей (Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская), парки Павловска, Царского Села, Гатчины, Ораниенбаума, Александрия. Предпочитаю небольшие группы и индивидуальный подход к каждому гостю. Жду вас на своих огненных прогулках в любое время года. Петербург всегда прекрасен, а я знаю, как влюбить в него👩🚒🔥
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