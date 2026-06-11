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Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта

Погулять по Петербургу с историком пожарной охраны и узнать городские тайны
Программа будет интересна и тем, кто живёт в Петербурге и как будто знает о нём всё, и тем, кто приехал познакомиться с городом на Неве.

Вас ждёт насыщенная прогулка по центру от Адмиралтейства до Большого Гостиного Двора, во время которой я открою вам секреты этих мест, известные только узким специалистам.
4.9
12 отзывов
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта

Описание экскурсии

Мы с вами прогуляемся от Главного Адмиралтейства до Большого Гостиного Двора. Город разрастался «благодаря» пожарам. Я как историк пожарной охраны Петербурга открою для вас интересные факты о событиях, здесь творившихся. На экскурсии вы узнаете:

  • Как супружеская неверность воскресила несгораемого мужа из мёртвых
  • Как голуби подожгли здание храма в сердце города
  • Как огнеборцы блокадного Ленинграда тушили пожары без единой капли воды
  • Как Богородица спасла от выгорания Гостиный Двор
  • Какой дворец спасён огнеборцами и от пожара, и от пьяниц
  • Что за шары вывешивали «над каланчой пожарной»
  • Где при Петре I соблюдались строжайшие меры по соблюдению пожарной безопасности
  • Какой пожар в николаевском Петербурге побил рекорды по количеству жертв
  • Где за курение можно было поплатиться жизнью

Достопримечательности по маршруту

Главное Адмиралтейство — Зимний дворец — дом Мертенса — Петрикирхе — Казанский собор — Дом Зингера — собор святой Екатерины — башня Городской думы — Большой Гостиный двор.

Организационные детали

  • Важно прийти с хорошим настроением, зонтом на случай непогоды и в тёплой одежде (в холодное время года)
  • Экскурсия подходит взрослым и детям от 12 лет
  • Возможно провести экскурсию для 6-9 человек за доплату — 1000 ₽ с чел.
  • Для более эффектного завершения экскурсии предлагаю подняться на смотровую площадку башни Городской Думы и увидеть пройденный маршрут и Санкт-Петербург с другого ракурса — с высоты пожарной каланчи. Один из лучших видов на город!

Дополнительные расходы:

— напитки и перекус в кафе по пути (по желанию)
— билеты на башню — 550 ₽ в будни и 700 ₽ в выходные с чел. (на сайте), пенсионеры — 350 ₽ (на месте при предъявлении удостоверения). Вы также оплачиваете билет для гида

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 166 туристов
Я аттестованный гид, окончила истфак СПбГУ, обожаю родной Санкт-Петербург. 17 лет прослужила в Музее пожарного дела. Гид, историк пожарной охраны Петербурга, лектор, ведущая детских игровых занятий на противопожарную тематику. Знакомлю с профессией
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пожарного в ходе игры и примерки настоящей боевой одежды. Я не говорю заученный текст, а общаюсь на живом разговорном языке, рассказывая просто о сложном. Помимо «пожарных» экскурсий, в моём арсенале есть классика: созвездие трёх площадей (Дворцовая, Сенатская, Исаакиевская), парки Павловска, Царского Села, Гатчины, Ораниенбаума, Александрии. Также вожу Шереметевский дворец, дворец Нарышкиных-Шуваловых (музей Фаберже), Большой Гатчинский дворец и парк, Театральный музей, Петропавловскую крепость с тюрьмой и собором, Николо-Богоявленский морской собор, музей-квартиру Римского—Корсакова. Предпочитаю индивидуальный подход к каждому гостю. Жду вас на своих огненных прогулках в любое время года. Петербург всегда прекрасен!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Спасибо большое! Было очень здорово узнать новое про наш любимый Невский проспект.
Яна
Яна
Ответ организатора:
Благодарю,Елена!
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И
Интересная экскурсия, Яна хорошо владеет материалом, подробно отвечает на вопросы и учитывает интересы своих экскурсантов.
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Лена
Люблю тематические экскурсии за неожиданный взгляд на привычные места. Невский мною хожен и перехожен, но от Яны услышала о нëм массу новых фактов и классных баек. Адмиралтейство, Казанский, дом Мертенса
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- все поучаствовали. Историческая вводная о Петербурге тоже была, хотя ею, мне кажется, можно смело пренебречь - оставить для классических обзорок. Пожарных историй достаточно: узнали и про самые громкие пожары, и про систему принятых сигналов, и про работу современной пожарки - гид очень в теме. К тому же весьма приятный, общительный человек. Душевно прогулялись, и с пользой. Спасибо!

Люблю тематические экскурсии за неожиданный взгляд на привычные места. Невский мною хожен и перехожен, но от
Люблю тематические экскурсии за неожиданный взгляд на привычные места. Невский мною хожен и перехожен, но от
Люблю тематические экскурсии за неожиданный взгляд на привычные места. Невский мною хожен и перехожен, но от
Люблю тематические экскурсии за неожиданный взгляд на привычные места. Невский мною хожен и перехожен, но от
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Сергей
Спасибо Яне за интересную экскурсию по пожарам Питера! Узнали много нового и развеяли многие мифы по про каменный город и как постепенно формировалась пожарная служба начиная со столицы по всей России. Благодарны Яне, что она поднялась с нами на пожарную каланчу думского дома и показала Санкт-Петербург с высоты птичьего полета!
Спасибо Яне за интересную экскурсию по пожарам Питера! Узнали много нового и развеяли многие мифы по
Спасибо Яне за интересную экскурсию по пожарам Питера! Узнали много нового и развеяли многие мифы по
Спасибо Яне за интересную экскурсию по пожарам Питера! Узнали много нового и развеяли многие мифы по
Спасибо Яне за интересную экскурсию по пожарам Питера! Узнали много нового и развеяли многие мифы по
Спасибо Яне за интересную экскурсию по пожарам Питера! Узнали много нового и развеяли многие мифы по
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Александра
Большое спасибо Яне за такую увлекательную прогулку! Прошлись по знаковым местам Невского, очень интересно было взглянуть на знакомые локации с нового ракурса) Я узнала много нового как об истории пожарного дела и крупных пожарах Петербурга, так и об истории города в целом.
Всегда приятно слушать увлеченного своим делом человека, и нам очень повезло, что Яна именно такая ☺️
Большое спасибо Яне за такую увлекательную прогулку! Прошлись по знаковым местам Невского, очень интересно было взглянуть
Большое спасибо Яне за такую увлекательную прогулку! Прошлись по знаковым местам Невского, очень интересно было взглянуть
Большое спасибо Яне за такую увлекательную прогулку! Прошлись по знаковым местам Невского, очень интересно было взглянуть
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Света
Было приятно прогуляться по главным улочкам города, в компании Яны! Гид рассказывает интересно и смешно:) Удалось взглянуть иначе на до этого знакомые места: дом Мертенса, Казанский собор, Дом Зингера. Спасибо, что сделали серые будни в Питере чуть чудеснее!
Было приятно прогуляться по главным улочкам города, в компании Яны! Гид рассказывает интересно и смешно:) Удалось
Было приятно прогуляться по главным улочкам города, в компании Яны! Гид рассказывает интересно и смешно:) Удалось
Было приятно прогуляться по главным улочкам города, в компании Яны! Гид рассказывает интересно и смешно:) Удалось
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