Программа будет интересна и тем, кто живёт в Петербурге и как будто знает о нём всё, и тем, кто приехал познакомиться с городом на Неве.
Вас ждёт насыщенная прогулка по центру от Адмиралтейства до Большого Гостиного Двора, во время которой я открою вам секреты этих мест, известные только узким специалистам.
Вас ждёт насыщенная прогулка по центру от Адмиралтейства до Большого Гостиного Двора, во время которой я открою вам секреты этих мест, известные только узким специалистам.
Описание экскурсии
Мы с вами прогуляемся от Главного Адмиралтейства до Большого Гостиного Двора. Город разрастался «благодаря» пожарам. Я как историк пожарной охраны Петербурга открою для вас интересные факты о событиях, здесь творившихся. На экскурсии вы узнаете:
- Как супружеская неверность воскресила несгораемого мужа из мёртвых
- Как голуби подожгли здание храма в сердце города
- Как огнеборцы блокадного Ленинграда тушили пожары без единой капли воды
- Как Богородица спасла от выгорания Гостиный Двор
- Какой дворец спасён огнеборцами и от пожара, и от пьяниц
- Что за шары вывешивали «над каланчой пожарной»
- Где при Петре I соблюдались строжайшие меры по соблюдению пожарной безопасности
- Какой пожар в николаевском Петербурге побил рекорды по количеству жертв
- Где за курение можно было поплатиться жизнью
Достопримечательности по маршруту
Главное Адмиралтейство — Зимний дворец — дом Мертенса — Петрикирхе — Казанский собор — Дом Зингера — собор святой Екатерины — башня Городской думы — Большой Гостиный двор.
Организационные детали
- Важно прийти с хорошим настроением, зонтом на случай непогоды и в тёплой одежде (в холодное время года)
- Экскурсия подходит взрослым и детям от 12 лет
- Возможно провести экскурсию для 6-9 человек за доплату — 1000 ₽ с чел.
- Для более эффектного завершения экскурсии предлагаю подняться на смотровую площадку башни Городской Думы и увидеть пройденный маршрут и Санкт-Петербург с другого ракурса — с высоты пожарной каланчи. Один из лучших видов на город!
Дополнительные расходы:
— напитки и перекус в кафе по пути (по желанию)
— билеты на башню — 550 ₽ в будни и 700 ₽ в выходные с чел. (на сайте), пенсионеры — 350 ₽ (на месте при предъявлении удостоверения). Вы также оплачиваете билет для гида
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 166 туристов
Я аттестованный гид, окончила истфак СПбГУ, обожаю родной Санкт-Петербург. 17 лет прослужила в Музее пожарного дела. Гид, историк пожарной охраны Петербурга, лектор, ведущая детских игровых занятий на противопожарную тематику. Знакомлю с профессией
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Спасибо большое! Было очень здорово узнать новое про наш любимый Невский проспект.
Яна
Ответ организатора:
Благодарю,Елена!
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И
Интересная экскурсия, Яна хорошо владеет материалом, подробно отвечает на вопросы и учитывает интересы своих экскурсантов.
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Люблю тематические экскурсии за неожиданный взгляд на привычные места. Невский мною хожен и перехожен, но от Яны услышала о нëм массу новых фактов и классных баек. Адмиралтейство, Казанский, дом Мертенса
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Спасибо Яне за интересную экскурсию по пожарам Питера! Узнали много нового и развеяли многие мифы по про каменный город и как постепенно формировалась пожарная служба начиная со столицы по всей России. Благодарны Яне, что она поднялась с нами на пожарную каланчу думского дома и показала Санкт-Петербург с высоты птичьего полета!
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Большое спасибо Яне за такую увлекательную прогулку! Прошлись по знаковым местам Невского, очень интересно было взглянуть на знакомые локации с нового ракурса) Я узнала много нового как об истории пожарного дела и крупных пожарах Петербурга, так и об истории города в целом.
Всегда приятно слушать увлеченного своим делом человека, и нам очень повезло, что Яна именно такая ☺️
Всегда приятно слушать увлеченного своим делом человека, и нам очень повезло, что Яна именно такая ☺️
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Было приятно прогуляться по главным улочкам города, в компании Яны! Гид рассказывает интересно и смешно:) Удалось взглянуть иначе на до этого знакомые места: дом Мертенса, Казанский собор, Дом Зингера. Спасибо, что сделали серые будни в Питере чуть чудеснее!
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