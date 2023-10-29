Программа будет интересна и тем, кто живёт в Петербурге и как будто знает о нём всё, и тем, кто приехал познакомиться с городом на Неве.



Вас ждёт насыщенная прогулка по центру от Адмиралтейства до Большого Гостиного двора, во время которой я открою вам секреты этих мест, известные только узким специалистам.