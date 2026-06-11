Программа будет интересна и тем, кто живёт в Петербурге и как будто знает о нём всё, и тем, кто приехал познакомиться с городом на Неве. Вас ждёт насыщенная прогулка по центру от Адмиралтейства до Большого Гостиного Двора, во время которой я открою вам секреты этих мест, известные только узким специалистам.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы с вами прогуляемся от Главного Адмиралтейства до Большого Гостиного Двора. Город разрастался «благодаря» пожарам. Я как историк пожарной охраны Петербурга открою для вас интересные факты о событиях, здесь творившихся. На экскурсии вы узнаете:

Как супружеская неверность воскресила несгораемого мужа из мёртвых

Как голуби подожгли здание храма в сердце города

Как огнеборцы блокадного Ленинграда тушили пожары без единой капли воды

Как Богородица спасла от выгорания Гостиный Двор

Какой дворец спасён огнеборцами и от пожара, и от пьяниц

Что за шары вывешивали «над каланчой пожарной»

Где при Петре I соблюдались строжайшие меры по соблюдению пожарной безопасности

Какой пожар в николаевском Петербурге побил рекорды по количеству жертв

Где за курение можно было поплатиться жизнью

Достопримечательности по маршруту

Главное Адмиралтейство — Зимний дворец — дом Мертенса — Петрикирхе — Казанский собор — Дом Зингера — собор святой Екатерины — башня Городской думы — Большой Гостиный двор.

Организационные детали

Важно прийти с хорошим настроением, зонтом на случай непогоды и в тёплой одежде (в холодное время года)

Экскурсия подходит взрослым и детям от 12 лет

Возможно провести экскурсию для 6-9 человек за доплату — 1000 ₽ с чел.

Для более эффектного завершения экскурсии предлагаю подняться на смотровую площадку башни Городской Думы и увидеть пройденный маршрут и Санкт-Петербург с другого ракурса — с высоты пожарной каланчи. Один из лучших видов на город!

Дополнительные расходы:

— напитки и перекус в кафе по пути (по желанию)

— билеты на башню — 550 ₽ в будни и 700 ₽ в выходные с чел. (на сайте), пенсионеры — 350 ₽ (на месте при предъявлении удостоверения). Вы также оплачиваете билет для гида