Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта

Погулять по Петербургу с историком пожарной охраны и узнать городские тайны на групповой экскурсии

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Программа будет интересна и тем, кто живёт в Петербурге и как будто знает о нём всё, и тем, кто приехал познакомиться с городом на Неве.

Вас ждёт насыщенная прогулка по центру от Адмиралтейства до Большого Гостиного двора, во время которой я открою вам секреты этих мест, известные только узким специалистам.
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
Были и небылицы «пожарного» Невского проспекта
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы с вами прогуляемся от Главного Адмиралтейства до Большого Гостиного двора. Город разрастался «благодаря» пожарам. Я как историк пожарной охраны Петербурга открою для вас интересные факты о событиях, здесь творившихся. На экскурсии вы узнаете:

  • Как супружеская неверность воскресила несгораемого мужа из мёртвых
  • Как голуби подожгли здание храма в сердце города
  • Как огнеборцы блокадного Ленинграда тушили пожары без единой капли воды
  • Как Богородица спасла от выгорания Гостиный двор
  • Какой дворец спасён огнеборцами и от пожара, и от пьяниц
  • Что за шары вывешивали «над каланчой пожарной»
  • Где при Петре I соблюдались строжайшие меры по соблюдению пожарной безопасности
  • Какой пожар в николаевском Петербурге побил рекорды по количеству жертв
  • Где за курение можно было поплатиться жизнью

Достопримечательности по маршруту

Главное Адмиралтейство — Зимний дворец — дом Мертенса — Петрикирхе — Казанский собор — Дом Зингера — собор святой Екатерины — башня Городской думы — Большой Гостиный двор.

Организационные детали

  • Важно прийти с хорошим настроением, зонтом на случай непогоды и в тёплой одежде (в холодное время года)
  • Экскурсия подходит взрослым и детям от 14 лет
  • По запросу вы можете заказать индивидуальную экскурсию для своей компании. Стоимость для группы до 4 человек — 5500 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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