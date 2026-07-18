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Стоп-кадр в стиле модерн: фотопрогулка по Витебскому вокзалу

Обойти самые фотогеничные локации и получить глубокие, атмосферные снимки
Вы окажетесь там, где снимали десятки известных фильмов и сами станете главными героями живых кинокадров.

Мы заглянем на скрытую от глаз винтовую лестницу, поймаем особую атмосферу под кованым куполом дебаркадера и примерим эстетику начала 20 века. В финале вы получите яркие, кинематографичные портреты.
Стоп-кадр в стиле модерн: фотопрогулка по Витебскому вокзалу
Стоп-кадр в стиле модерн: фотопрогулка по Витебскому вокзалу
Стоп-кадр в стиле модерн: фотопрогулка по Витебскому вокзалу

Описание фото-прогулки

  • Мы встретимся в главном вестибюле Витебского вокзала.
  • Сделаем элегантные портреты в парадных залах Серебряного века: у огромных старинных витражей, на мраморной лестнице и возле скрытой от глаз винтовой лесенки.
  • Затем переместимся на перрон под грандиозный кованый навес, где на фоне фактурных арок и уходящих поездов оживает романтика путешествий.

Организационные детали

  • Я снимаю на профессиональную полнокадровую камеру Sony a7 IV, которая делает картинку объёмной и глубокой, как в кино.
  • Вышлю 40-50 фото в авторской обработке в течение 2-3 дней после прогулки через Яндекс Диск.
  • Также вы получите готовый Reels, который сохранит атмосферу момента и идеально дополнит вашу ленту.
  • Приходите сразу в готовом образе. Идеально подойдут пальто, тренд, пиджак или шляпа.

в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 09:00, в воскресенье в 15:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Базовый билет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Пушкинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 09:00, в воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Петербург — мой дом, а фотография — мой язык. На моих фотопрогулках главное не фасады и набережные, а вы и ваши чувства. Здесь вы — главный герой. Я искренне люблю
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людей, и каждая встреча для меня — отражение вашей уникальности. Со мной вы почувствуете себя по-особенному: настоящими, свободными и вдохновлёнными. Рядом будет не просто мастер с камерой, а тот, кому вы по-настоящему интересны. Я ценю момент и не люблю спешку: в отличие от стандартных съёмок, я закладываю на нашу встречу чуть больше времени. Мне важно, чтобы вы успели выдохнуть, привыкнуть к объективу, насладиться городом и процессом. Мы будем гулять в вашем темпе, пока не почувствуем: «Да, это тот самый кадр!» Мы вместе создадим вашу петербургскую историю — живую, честную и только про вас. Влюблю в Питер и оставлю снимки, которые будут греть вас годами!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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