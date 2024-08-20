Кто бы мог подумать, что те технологии, на которых держалась промышленность до электричества, приведут к появлению целой (суб)культуры стимпанка. Обводный канал помнит «паровую эру» — здесь работали одни из первых заводов на паровых машинах.
И мы из нашего 21 века заглянем в прошлое, ведь Обводный хранит его следы — как промышленные, так и другие архитектурные.
И мы из нашего 21 века заглянем в прошлое, ведь Обводный хранит его следы — как промышленные, так и другие архитектурные.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 16:00
Описание экскурсии
Памятники дореволюционной промышленной архитектуры:
- завод «Красный треугольник» — заброшенный «корабль», севший на мель современности
- газгольдеры — мистические купола эпохи паровых машин и газового освещения
- заводы и фабрики тогдашних нуворишей — владельцев великолепных особняков и доходных домов в центральной части города: именно здесь они зарабатывали свои миллионы, используя дешёвый труд рабочих
Работы классиков епархиальной архитектуры: Василия Косякова, Германа Гримма, Николая Никонова и других. Поговорим о том, почему храм Воскресения Христова назвали храмом с «бутылочкой». Осмотрим ярославский храм-сувенир Николая Никонова.
Два крупных вокзала — Варшавский и Балтийский. Обсудим особенности архитектуры романтизма и использование витринных окон, а также то, куда пропали дебаркадеры.
Доходные дома:
- готический дом товарищества «Помещик» — один из самых современных домов дореволюционной эпохи с центральными пылевсасывающими станциями
- особняк Т. П. Дылева — лепных дел мастера, построившего на берегу промышленного Обводного изящный барочный дом
- дома Львовой с провокационными символами
Примеры советской архитектуры: от конструктивизма (электрическая подстанция завода «Красный треугольник») до сталинского ампира (Фрунзенский универмаг). Кроме того, вспомним нереализованные проекты советской архитектуры.
Вы узнаете:
- о строительстве Обводного канала
- этапах застройки берегов канала: как архитектура оставила следы этого постепенного развития
- развитии энергетической инфраструктуры города — от освещения газом (газгольдеры) до первой ТЭЦ и начала эпохи электричества
- транспортной системе: как водной (Обводный — первый КАД Санкт-Петербурга), так и железнодорожной (Варшавский и Балтийские вокзалы)
- характере рабочей жизни в этой местности — гуле заводских гудков, рабочем времени более 12 часов, драках стенка на стенку, о досуге рабочих на откосах канала, работных и просветительских домах для рабочих, движениях за трезвость
- планах по засыпке канала: их было много, даже в дореволюционные времена
- об Обводном канале как о городском феномене: почему по нему не ходят корабли, как он скрывается от взгляда прохожих, как его изгибы создают ощущение темпоральности для фланёра, почему в одном месте столкнулись столь разные по своим функциям архитектурные объекты, как вышло, что планы южного развития Ленинграда почти не затронули берега Обводного и какие планы на этот водоём и его набережные есть сейчас
- мифологии канала, его месте в городских нарративах, эпохе промышленной революции, которая воплотилась здесь
Организационные детали
Рекомендуемый возраст — от 14 лет. Детям младше может быть неинтересно.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Балтийская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Виктор. Я, как никто другой, могу рассказать о любимом городе. Моя цель — поделиться с людьми своим взглядом на Петербург, выработанным за годы работы гидом. На экскурсиях яЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
20 авг 2024
Впервые в жизни рискнула взять экскурсию без отзывов и впечатления оказались самыми положительными. Спасибо Виктору за необычный взгляд на непарадный, а рабочий дореволюционный и послереволюционный Петербург. Узнали много нового об
Т
Тагир
18 авг 2024
Виктор увлекательно рассказывает, происхоит живое общение; хороший маршрут
Константин
18 авг 2024
Оч крутая экскурсия, завод красный треугольник, казармы, доходные дома, и представляете, газгольдер, первый в стране, построенный при царе газгольдер, крч рекоменду всем, плюс обводной канал это то место откуда начиналась агитацию при любом режиме!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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