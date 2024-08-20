Кто бы мог подумать, что те технологии, на которых держалась промышленность до электричества, приведут к появлению целой (суб)культуры стимпанка. Обводный канал помнит «паровую эру» — здесь работали одни из первых заводов на паровых машинах. И мы из нашего 21 века заглянем в прошлое, ведь Обводный хранит его следы — как промышленные, так и другие архитектурные.

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Ваш гид в Санкт-Петербурге

Виктор Ваш гид в Санкт-Петербурге

Время начала: 12:00, 16:00

Описание экскурсии

Памятники дореволюционной промышленной архитектуры:

завод «Красный треугольник» — заброшенный «корабль», севший на мель современности

газгольдеры — мистические купола эпохи паровых машин и газового освещения

заводы и фабрики тогдашних нуворишей — владельцев великолепных особняков и доходных домов в центральной части города: именно здесь они зарабатывали свои миллионы, используя дешёвый труд рабочих

Работы классиков епархиальной архитектуры: Василия Косякова, Германа Гримма, Николая Никонова и других. Поговорим о том, почему храм Воскресения Христова назвали храмом с «бутылочкой». Осмотрим ярославский храм-сувенир Николая Никонова.

Два крупных вокзала — Варшавский и Балтийский. Обсудим особенности архитектуры романтизма и использование витринных окон, а также то, куда пропали дебаркадеры.

Доходные дома:

готический дом товарищества «Помещик» — один из самых современных домов дореволюционной эпохи с центральными пылевсасывающими станциями

особняк Т. П. Дылева — лепных дел мастера, построившего на берегу промышленного Обводного изящный барочный дом

дома Львовой с провокационными символами

Примеры советской архитектуры: от конструктивизма (электрическая подстанция завода «Красный треугольник») до сталинского ампира (Фрунзенский универмаг). Кроме того, вспомним нереализованные проекты советской архитектуры.

Вы узнаете:

о строительстве Обводного канала

этапах застройки берегов канала: как архитектура оставила следы этого постепенного развития

развитии энергетической инфраструктуры города — от освещения газом (газгольдеры) до первой ТЭЦ и начала эпохи электричества

транспортной системе: как водной (Обводный — первый КАД Санкт-Петербурга), так и железнодорожной (Варшавский и Балтийские вокзалы)

характере рабочей жизни в этой местности — гуле заводских гудков, рабочем времени более 12 часов, драках стенка на стенку, о досуге рабочих на откосах канала, работных и просветительских домах для рабочих, движениях за трезвость

планах по засыпке канала: их было много, даже в дореволюционные времена

об Обводном канале как о городском феномене: почему по нему не ходят корабли, как он скрывается от взгляда прохожих, как его изгибы создают ощущение темпоральности для фланёра, почему в одном месте столкнулись столь разные по своим функциям архитектурные объекты, как вышло, что планы южного развития Ленинграда почти не затронули берега Обводного и какие планы на этот водоём и его набережные есть сейчас

мифологии канала, его месте в городских нарративах, эпохе промышленной революции, которая воплотилась здесь

Организационные детали

Рекомендуемый возраст — от 14 лет. Детям младше может быть неинтересно.