Наша миссия — показать, что настоящая фотосессия — это не просто красивые кадры на память, а в первую очередь искусство! Мы поможем вам создать образ, предоставим атрибуты для съёмки — зонты, старинные чемоданы, палантины. И запечатлеем вас в одной из характерных петербуржских локаций, которую вы сможете выбрать из предложенного списка проверенных мест.

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Фотосессия в вашем стиле

Желаете погрузиться в советский быт коммунальной квартиры и сделать снимки на фоне бабушкиного ковра и новогодней ёлки? А может быть, вы хотите примерить на себя дореволюционный образ местного жителя, надев берет, взяв в руки зонт-трость и попозировав среди лепнины доходного дома? Или ваша стихия — панорамные виды на уровне крыш города?

Мы предложим вам несколько вариантов для выбора той самой локации, которая откликнется именно вам! Кроме того, мы готовы рассмотреть и другие варианты: например, Витебский вокзал, оранжереи или улочки Петербурга.

Помощь в создании образа

Чтобы кадры получились полноценным произведением фотоискусства, мы обсудим ваш образ и предоставим вам атрибуты: разноцветные береты и колготы, верхнюю одежду, зонты, ажурные перчатки, бабушкин платок или палантин, старинные чемоданы или советскую олимпийку.

Организационные детали