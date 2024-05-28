Фотопогружение в атмосферу Петербурга

Получить яркие снимки в атмосферных уголках города: коммуналках, парадных или на смотровых на крыше
Наша миссия — показать, что настоящая фотосессия — это не просто красивые кадры на память, а в первую очередь искусство! Мы поможем вам создать образ, предоставим атрибуты для съёмки — зонты, старинные чемоданы, палантины.

И запечатлеем вас в одной из характерных петербуржских локаций, которую вы сможете выбрать из предложенного списка проверенных мест.
4.8
5 отзывов
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Фотопогружение в атмосферу Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Фотосессия в вашем стиле

Желаете погрузиться в советский быт коммунальной квартиры и сделать снимки на фоне бабушкиного ковра и новогодней ёлки? А может быть, вы хотите примерить на себя дореволюционный образ местного жителя, надев берет, взяв в руки зонт-трость и попозировав среди лепнины доходного дома? Или ваша стихия — панорамные виды на уровне крыш города?

Мы предложим вам несколько вариантов для выбора той самой локации, которая откликнется именно вам! Кроме того, мы готовы рассмотреть и другие варианты: например, Витебский вокзал, оранжереи или улочки Петербурга.

Помощь в создании образа

Чтобы кадры получились полноценным произведением фотоискусства, мы обсудим ваш образ и предоставим вам атрибуты: разноцветные береты и колготы, верхнюю одежду, зонты, ажурные перчатки, бабушкин платок или палантин, старинные чемоданы или советскую олимпийку.

Организационные детали

  • Мы работаем с официальными безопасными смотровыми площадками с выходом на мансарду на крышу здания (лофт-пространство «Вижу Питер», лофт-проект «Этажи», ресторан Terrassa и другие)
  • Образ и атрибуты для фотосессии, обсуждаются заранее. Аренда вещей входит в стоимость, цветы и хлебобулочные изделия приобретаются самостоятельно.
  • Если вы хотите посетить несколько локаций за 1 фотосессию, стоит обсудить это заранее — мы подберём для вас индивидуальный вариант
  • Также мы готовы рассмотреть срочные фотосессии — если наш фотограф будет свободен, мы с радостью проведём мероприятие

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
Е
28 мая 2024
Работали с Трофимом. Мальчик очень зажат, как-будто вчера фотоаппарат выдали. Не хватает уверенности. Фото ещё не видели.
А
7 мая 2024
Добрый день!
Хочу оставить отзыв о фотографе Никите.
Мы были первый раз в Санкт-Петербурге, поэтому не знали какой маршрут нам нужен для фото прогулки.
Никита с нами быстро связался, с ориентировал по маршруту,
читать дальше

узнал наши пожелания.
Фотосъемка прошла легко и непринужденно. Никита просто супер!)
Мы просто гуляли и смеялись.
Хочу обратить внимание, что Никита нам еще параллельно проводил экскурсию и рассказывал про Питер)
Фотографии мы получили через три часа после съемки, это я считаю очень быстро и оперативно!)
Кадры нам очень понравились!
И даже не было тех снимков, которые не понравились!)

Е
6 мая 2024
В целом рекомендую. Фоточки вышли классными, очень многое сохранили)
Обращаю внимание, что "фотопогружение" подразумевает только одну локацию для фото на выбор (мы захотели крышу). Обычно вы одни на локации (если берём крышу), но я бронировала за день, поэтому были с небольшой экскурсионной группой, что на деле проблем не доставило,
Большое спасибо Никите за отличные снимки!
В целом рекомендую. Фоточки вышли классными, очень многое сохранили)В целом рекомендую. Фоточки вышли классными, очень многое сохранили)В целом рекомендую. Фоточки вышли классными, очень многое сохранили)
Ирина
6 мая 2024
Всем доброе время суток, фотопрогулка прошла замечательно, были конечно в начале переживания и по поводу не совсем понятного для меня маршрута, и то что фотограф молодой человек (я всегда фотографировалась
читать дальше

у девушек), но все переживания были напрасны! Фотограф Трофим очень приятный в общении человек, фотопрогулка прошла легко и непринуждёно. Я очень придирчива к своим фотографиям, но из переданного материала, для меня достаточно фотографий, которые мне понравились! И что особо приятно, фотографии я получила даже раньше огоровенного срока! Спасибо большое!

Всем доброе время суток, фотопрогулка прошла замечательно, были конечно в начале переживания и по поводу неВсем доброе время суток, фотопрогулка прошла замечательно, были конечно в начале переживания и по поводу неВсем доброе время суток, фотопрогулка прошла замечательно, были конечно в начале переживания и по поводу не
Н
25 апр 2024
Все пошло в комфортной атмосфере и на позитиве. Очень жду фото)

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

ИндивидуальныеКрышиДля пенсионеровНеобычныеЗимниеЛетниеФотопрогулкиРомантическиеПо дворам и параднымДоходные домаКоммуналкиДля студентов

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Фотосессия на питерских улочках и крыше
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
1429 отзывов
В тренде
Фотопрогулка по крышам Санкт-Петербурга: исторические пейзажи и современные ракурсы
Запечатлите свои моменты в Санкт-Петербурге! Откройте новые ракурсы города с высоты птичьего полета во время уникальной фотосессии
Начало: На выходе из метро Адмиралтейская
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
47003 760 за всё до 4 чел.
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
🚶 Пешая
скидка
15%
Мини-группа
2 часа
109 отзывов
Популярное предложение
Аутентичный Петербург 3 в 1: коммуналка, дворы и парадные
Погрузитесь в атмосферу аутентичного Петербурга: коммуналки, парадные и дворы-колодцы. Узнайте город изнутри
Начало: На ул. Рубинштейна
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12701 080 за человека
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
🚶 Пешая
скидка
25%
Групповая
3 часа
183 отзыва
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга на экскурсии по крышам и дворам-колодцам. Узнайте интересные факты и сделайте уникальные фотографии
Начало: У метро Владимирская
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
19601 470 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам