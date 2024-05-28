Получить яркие снимки в атмосферных уголках города: коммуналках, парадных или на смотровых на крыше
Наша миссия — показать, что настоящая фотосессия — это не просто красивые кадры на память, а в первую очередь искусство! Мы поможем вам создать образ, предоставим атрибуты для съёмки — зонты, старинные чемоданы, палантины.
И запечатлеем вас в одной из характерных петербуржских локаций, которую вы сможете выбрать из предложенного списка проверенных мест.
Желаете погрузиться в советский быт коммунальной квартиры и сделать снимки на фоне бабушкиного ковра и новогодней ёлки? А может быть, вы хотите примерить на себя дореволюционный образ местного жителя, надев берет, взяв в руки зонт-трость и попозировав среди лепнины доходного дома? Или ваша стихия — панорамные виды на уровне крыш города?
Мы предложим вам несколько вариантов для выбора той самой локации, которая откликнется именно вам! Кроме того, мы готовы рассмотреть и другие варианты: например, Витебский вокзал, оранжереи или улочки Петербурга.
Помощь в создании образа
Чтобы кадры получились полноценным произведением фотоискусства, мы обсудим ваш образ и предоставим вам атрибуты: разноцветные береты и колготы, верхнюю одежду, зонты, ажурные перчатки, бабушкин платок или палантин, старинные чемоданы или советскую олимпийку.
Организационные детали
Мы работаем с официальными безопасными смотровыми площадками с выходом на мансарду на крышу здания (лофт-пространство «Вижу Питер», лофт-проект «Этажи», ресторан Terrassa и другие)
Образ и атрибуты для фотосессии, обсуждаются заранее. Аренда вещей входит в стоимость, цветы и хлебобулочные изделия приобретаются самостоятельно.
Если вы хотите посетить несколько локаций за 1 фотосессию, стоит обсудить это заранее — мы подберём для вас индивидуальный вариант
Также мы готовы рассмотреть срочные фотосессии — если наш фотограф будет свободен, мы с радостью проведём мероприятие
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1104 туристов
Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы проводим экскурсии по дворам, парадным, крышам, устраиваем фотосессии и пикники. читать дальше
Если вы выбрали экскурсию на крыше, то будьте уверены, что ваш гид знает толк в своём деле, ведь занимается этим более 8 лет. Мы находим подход к каждому, будь то группа детей или люди зрелого возраста — ведь наша задача не просто дать вам знания о городе, а подарить увлекательное путешествие. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
28 мая 2024
Работали с Трофимом. Мальчик очень зажат, как-будто вчера фотоаппарат выдали. Не хватает уверенности. Фото ещё не видели.
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Анна
7 мая 2024
Добрый день! Хочу оставить отзыв о фотографе Никите. Мы были первый раз в Санкт-Петербурге, поэтому не знали какой маршрут нам нужен для фото прогулки. Никита с нами быстро связался, с ориентировал по маршруту, читать дальше
узнал наши пожелания. Фотосъемка прошла легко и непринужденно. Никита просто супер!) Мы просто гуляли и смеялись. Хочу обратить внимание, что Никита нам еще параллельно проводил экскурсию и рассказывал про Питер) Фотографии мы получили через три часа после съемки, это я считаю очень быстро и оперативно!) Кадры нам очень понравились! И даже не было тех снимков, которые не понравились!)
Е
Екатерина
6 мая 2024
В целом рекомендую. Фоточки вышли классными, очень многое сохранили) Обращаю внимание, что "фотопогружение" подразумевает только одну локацию для фото на выбор (мы захотели крышу). Обычно вы одни на локации (если берём крышу), но я бронировала за день, поэтому были с небольшой экскурсионной группой, что на деле проблем не доставило, Большое спасибо Никите за отличные снимки!
Ирина
6 мая 2024
Всем доброе время суток, фотопрогулка прошла замечательно, были конечно в начале переживания и по поводу не совсем понятного для меня маршрута, и то что фотограф молодой человек (я всегда фотографировалась читать дальше
у девушек), но все переживания были напрасны! Фотограф Трофим очень приятный в общении человек, фотопрогулка прошла легко и непринуждёно. Я очень придирчива к своим фотографиям, но из переданного материала, для меня достаточно фотографий, которые мне понравились! И что особо приятно, фотографии я получила даже раньше огоровенного срока! Спасибо большое!
Н
Наталия
25 апр 2024
Все пошло в комфортной атмосфере и на позитиве. Очень жду фото)
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