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Описание
Что вас ожидает
Место, вдохновлявшее художника
В 1899 году Илья Ефимович Репин уже был в зените славы, уже написал «Ивана Грозного» и «Бурлаков на Волге», уже поездил по Европе, много знал и мог — почему же он решил поселиться в деревне Куоккала на берегу Финского залива? Разберемся вместе на экскурсии, поговорим об истории поселка и ощутим дух его курортной жизни.
Водные просторы
Гуляя по песчаному пляжу, вы полюбуетесь пейзажами и погрузитесь в хроники создания полотен, изображающих водную стихию. Узнаете, что удалось Репину, но не удалось Айвазовскому. Услышите легенды и последние открытия о картине «Парижское кафе».
О «Пенатах» Репина — на прогулке по тенистому парку усадьбы
Эти тропинки помнят прелюбопытные сюжеты: например, вы узнаете, какое увлечение хозяйки усадьбы помогло Репину выполнить работу, содержащую 81 портрет. Мы постараемся ответить на вопросы: могли бы мы прийти в гости к Репину? Если да, то в какой день? Стал бы он писать наши портреты? Чем еще любил заниматься художник, помимо живописи?
После экскурсии рекомендую вам самостоятельно посетить само здание усадьбы «Пенаты» (там работают только музейные гиды). Билеты нужно бронировать заранее на сайте.
Организационные детали
Экскурсия начинается уже в поселке Репино, куда вам нужно добраться самостоятельно (несложно и недолго на электричке, маршрутке или личном авто)
Часть маршрута проходит по песчаному пляжу, часть — в тенистом парке усадьбы (вход в парк оплачивать не нужно)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в поселке Репино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Люблю общаться с людьми и делиться знаниями о родных местах. Приглашаю вас на прогулки по пригородам Санкт-Петербурга, связанным с выдающимися людьми прошлого и нашего времени.