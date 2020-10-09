1 отзыв оставили туристы

  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Финские истории Зеленогорска

Познакомиться с курортным центром Петербурга и на пару часов перенестись в довоенную Финляндию

5
1 отзыв
Татьяна
Татьяна – представитель из Санкт-Петербурга
Всего в получасе от Петербурга на берегу залива приютился Зеленогорск — курортный городок, в котором вы погрузитесь в финскую атмосферу, не пересекая границу.

Мы пройдем по колоритным улицам и секретным дворикам бывшего Терийоки, осмотрим старинные дачи, торговые дома и кирху.

И, конечно, ощутим курортный шарм Зеленогорска на берегу Финского залива.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

    Заказать экскурсию
Финские истории Зеленогорска
Финские истории Зеленогорска

Что вас ожидает

Очарование финского курорта
С первого взгляда на Зеленогорск вы удивитесь, как много здесь сохранилось от «финского прошлого». Об ушедшей эпохе напомнят и планировка города, и дореволюционные постройки, и атмосфера северного курорта. Вы пройдете по уютным улочкам и парковым аллеям, перенесетесь во времена, когда Зеленогорск был знаменитым курортным центром Петербурга, посмотрите на фонтан ⛲ «Девочка удэ с рыбой» и почувствуете особый шарм города на берегу Финского залива, глядя на волны с чашечкой кофе в руке или стоя у песчаных дюн и старинного яхт-клуба.

Дачи, дворики и кирхи: истории 📖 за фасадами
За пару часов вы вдоль и поперек исследуете кусочек Финляндии под Петербургом. Мы пройдем по главной улице и району Верхнего парка, где примостились сохранившиеся финские особняки. Обсудим истории, которые помнят дачи Мюзера, Моберга, ленсмана Блома и особняк Новикова, в котором бывал финский маршал Маннергейм. Обратим внимание на знаковые постройки Зеленогорска: торговый дом Шахова, кондитерскую Трубе, мясную лавку Пошехонова, Терийокские банки и здание 1-го Егерьского батальона. А завершится прогулка 👣 у лютеранской кирхи Преображения — при желании после экскурсии 🧭 вы сможете самостоятельно отправиться сюда на органный концерт.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию проводит один из профессиональных гидов нашей команды
  • В главном парке 🌳 у вас будет свободное время, чтобы выпить 🍹 чашечку кофе или прогуляться к заливу
  • В пятницу встреча с гидом в 11:25 — 11:40, а в воскресенье — в 12:00 — 12:15 у ж/д станции Зеленогорск

Как добраться в Зеленогорск из Петербурга

  • В пятницу: лучше всего добраться на электричке от Финляндского вокзала в 10:28 (прибытие в 11:24), на маршрутном такси 🚕 № 305 от ст. м. «Старая деревня» или на автобусе 🚌 211 от ст. м. «Черная речка»
  • В воскресенье: лучше всего добраться на электричке от Финляндского вокзала в 10:45 (прибытие в 11:46), на «Ласточке» в 11:39 (прибытие в 12:11), на маршрутном такси № 305 от ст. м. «Старая деревня» или на автобусе 211 от ст. м. «Черная речка»
  • Стоимость проезда в одну сторону: от 100 до 150 руб. в зависимости от выбранного транспорта
Начало и место завершения
🚩 у ж/д вокзала Зеленогорска
Финские истории Зеленогорска
Финские истории Зеленогорска
Финские истории Зеленогорска
Финские истории Зеленогорска
Финские истории Зеленогорска
Финские истории Зеленогорска
Финские истории Зеленогорска
Финские истории Зеленогорска
Финские истории Зеленогорска
Финские истории Зеленогорска
Финские истории Зеленогорска
Финские истории Зеленогорска
Финские истории Зеленогорска

Экскурсия проводится в пятницу в 11:30, в воскресенье в 12:15

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Татьяна
Татьяна
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв оставили туристы

9 октября 2020
Отличная прогулка с Татьяной, интересно и очень душевно. Всем рекомендую!

Татьяна проводит ещё 2 экскурсии

Уютный дачный Сестрорецк
500
4 часа
Уютный дачный Сестрорецк
4 отзыва
Погулять по «Петербургской Ривьере», изучить местный модерн и насладиться лечебным воздухом
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
500
3 часа
Дачный модерн — петербургские традиции Лахты
1 отзыв
Полюбоваться деревянным зодчеством дореволюционного поселка и отдохнуть у Финского залива

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
733 отзыва