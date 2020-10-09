1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Очарование финского курорта

С первого взгляда на Зеленогорск вы удивитесь, как много здесь сохранилось от «финского прошлого». Об ушедшей эпохе напомнят и планировка города, и дореволюционные постройки, и атмосфера северного курорта. Вы пройдете по уютным улочкам и парковым аллеям, перенесетесь во времена, когда Зеленогорск был знаменитым курортным центром Петербурга, посмотрите на фонтан ⛲ «Девочка удэ с рыбой» и почувствуете особый шарм города на берегу Финского залива, глядя на волны с чашечкой кофе в руке или стоя у песчаных дюн и старинного яхт-клуба.

Дачи, дворики и кирхи: истории 📖 за фасадами

За пару часов вы вдоль и поперек исследуете кусочек Финляндии под Петербургом. Мы пройдем по главной улице и району Верхнего парка, где примостились сохранившиеся финские особняки. Обсудим истории, которые помнят дачи Мюзера, Моберга, ленсмана Блома и особняк Новикова, в котором бывал финский маршал Маннергейм. Обратим внимание на знаковые постройки Зеленогорска: торговый дом Шахова, кондитерскую Трубе, мясную лавку Пошехонова, Терийокские банки и здание 1-го Егерьского батальона. А завершится прогулка 👣 у лютеранской кирхи Преображения — при желании после экскурсии 🧭 вы сможете самостоятельно отправиться сюда на органный концерт.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию проводит один из профессиональных гидов нашей команды

В главном парке 🌳 у вас будет свободное время, чтобы выпить 🍹 чашечку кофе или прогуляться к заливу

В пятницу встреча с гидом в 11:25 — 11:40, а в воскресенье — в 12:00 — 12:15 у ж/д станции Зеленогорск

Как добраться в Зеленогорск из Петербурга