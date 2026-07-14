1 отзыв оставили туристы

Всего в получасе от Петербурга на берегу залива приютился Зеленогорск - курортный городок, в котором вы погрузитесь в финскую атмосферу, не пересекая границу.Прогулка по колоритным улицам и секретным дворикам бывшего

Терийоки, осмотр старинных дач, торговых домов и кирхи - все это ждет вас на экскурсии. Вы увидите дореволюционные постройки, узнаете истории, которые помнят дачи Мюзера, Моберга, ленсмана Блома и особняк Новикова. Прогулка завершится у лютеранской кирхи Преображения, где при желании можно посетить органный концерт. Экскурсию проводит профессиональный гид, а в главном парке у вас будет свободное время, чтобы выпить чашечку кофе или прогуляться к заливу. Добраться до Зеленогорска можно на электричке от Финляндского вокзала или на автобусе № 211 от СТ.М. «Черная речка»

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии в Зеленогорск - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень парков и пляжи Финского залива создают особую атмосферу. Май и сентябрь также подойдут для посещения, когда поток туристов уменьшается, а природа сохраняет свою красоту. В остальные месяцы, хотя и возможно насладиться прогулкой, погода может быть менее благоприятной, но архитектурные достопримечательности и уютные кафе всё равно оставят приятные впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.