1 отзыв оставили туристы

Погрузитесь в финскую атмосферу Зеленогорска, пройдитесь по колоритным улицам, осмотрите старинные дачи и ощутите курортный шарм на берегу Финского залива
Всего в получасе от Петербурга на берегу залива приютился Зеленогорск - курортный городок, в котором вы погрузитесь в финскую атмосферу, не пересекая границу.
Прогулка по колоритным улицам и секретным дворикам бывшего читать дальшеуменьшить
Терийоки, осмотр старинных дач, торговых домов и кирхи - все это ждет вас на экскурсии.
Вы увидите дореволюционные постройки, узнаете истории, которые помнят дачи Мюзера, Моберга, ленсмана Блома и особняк Новикова.
Прогулка завершится у лютеранской кирхи Преображения, где при желании можно посетить органный концерт.
Экскурсию проводит профессиональный гид, а в главном парке у вас будет свободное время, чтобы выпить чашечку кофе или прогуляться к заливу. Добраться до Зеленогорска можно на электричке от Финляндского вокзала или на автобусе № 211 от СТ.М. «Черная речка»
Лучшее время для экскурсии в Зеленогорск - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а зелень парков и пляжи Финского залива создают особую атмосферу. Май и сентябрь также подойдут для посещения, когда поток туристов уменьшается, а природа сохраняет свою красоту. В остальные месяцы, хотя и возможно насладиться прогулкой, погода может быть менее благоприятной, но архитектурные достопримечательности и уютные кафе всё равно оставят приятные впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Фонтан Девочка удэ с рыбой
Дачи Мюзера и Моберга
Торговый дом Шахова
Лютеранская кирха Преображения
Описание экскурсии
Очарование финского курорта
С первого взгляда на Зеленогорск вы удивитесь, как много здесь сохранилось от «финского прошлого». Об ушедшей эпохе напомнят и планировка города, и дореволюционные постройки, и атмосфера северного курорта. Вы пройдете по уютным улочкам и парковым аллеям, перенесетесь во времена, когда Зеленогорск был знаменитым курортным центром Петербурга, посмотрите на фонтан «Девочка удэ с рыбой» и почувствуете особый шарм города на берегу Финского залива, глядя на волны с чашечкой кофе в руке или стоя у песчаных дюн и старинного яхт-клуба.
Дачи, дворики и кирхи: истории за фасадами
За пару часов вы вдоль и поперек исследуете кусочек Финляндии под Петербургом. Мы пройдем по главной улице и району Верхнего парка, где примостились сохранившиеся финские особняки. Обсудим истории, которые помнят дачи Мюзера, Моберга, ленсмана Блома и особняк Новикова, в котором бывал финский маршал Маннергейм. Обратим внимание на знаковые постройки Зеленогорска: торговый дом Шахова, кондитерскую Трубе, мясную лавку Пошехонова, Терийокские банки и здание 1-го Егерьского батальона. А завершится прогулка у лютеранской кирхи Преображения — при желании после экскурсии вы сможете самостоятельно отправиться сюда на органный концерт.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсию проводит один из профессиональных гидов нашей команды
В главном парке у вас будет свободное время, чтобы выпить чашечку кофе или прогуляться к заливу
Как добраться в Зеленогорск из Петербурга
Лучше всего добраться на электричке от Финляндского вокзала: «Ласточка» в 10:48 — прибытие в 11:46 или «Ласточка» в 11:25 — прибытие в 11:54, или на автобусе № 211 от ст. м. «Черная речка»
Стоимость проезда в одну сторону: от 100 до 150 руб. в зависимости от выбранного транспорта
Радиооборудование (при необходимости) — 180 руб. /человека
ежедневно в 12:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1290 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Зеленогорска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 5515 туристов
Любим показывать то, что интересно нам самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и увлекательные истории. Благо вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты. Происходившие в предлагаемых нами локациях события были настолько значительны, что к ним не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
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Кира
Все понравилось. Большое спасибо!
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Т
Татьяна
Здравствуйте! Впечатление было смазано погодными условиями, унылостью самого города и наглым поведением велосипедиста)). Пожелание - чтобы у гида в рюкзаке была пара/тройка "плащей-болельщика" на случай внезапного дождя, это же может быть и рекламным ходом, на изделии можно разместить логотип компании "Tripster", а уж заботой об экскурсантах это будет точно, в группе всегда окажется человек, который забыл/потерял/оставил в транспорте зонтик.
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Галина
20 августа 2025 года была на экскурсии "Финские истории Зеленогорска". Экскурсию провела гид Анастасия. Экскурсия длилась 3,5 часа, но время пролетело незаметно. Темп экскурсии спокойный, размеренный, что очень удобно при читать дальшеуменьшить
первом знакомстве с городом. Возникает желание всегда рассмотреть и фотографировать достопримечательности. Хочется отметить компетентность, интеллигентность и позитив Анастасии. Было очень комфортно. Экскурсия очень интересная, город понравился, воздух бесподобный, а Финский залив впечатляющий.
+2
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Svetlana
Прекрасная прогулка по зеленому маршруту в день рождения! Неспешный рассказ о настоящем и прошлом прибрежного городка. Удобная и понятная встреча на вокзале, продуманный маршрут. Спасибо большое.
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И
Игорь
Такого влюбленного в своё дело экскурсовода как Глеб не встречали очень давно, хотя посещаем экскурсии часто и много - и в Москве, и в Петербурге. На редкость глубокое знание предмета читать дальшеуменьшить
в сочетании с ясностью и лёгкостью изложения произвели очень приятное впечатление и создали настроение на весь день, который погодой совсем и не баловал. Спасибо Глебу за погружение в атмосферу исторического Зеленогорска. Спасибо всей команде, что открыли такой талант.
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Наталья
Замечательный экскурсовод Глеб! Все четко,внятно,компактно и с юмором Огромное спасибо! И прекрасный Финский залив порадовал
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