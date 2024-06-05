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очень важно, так как я путешествую без машины. И охватить такой объем в самостоятельном путешествии практически невозможно. Еще один немаловажный факт состоит в том, что все организационные моменты Мария берет на себя. Кажется, что все складывается само собой. Но в итоге понимаешь, что все детали продуманы и выверены Марией досконально и она заранее заботится о том, чтобы тебе было комфортно в путешествии. Так, когда мы приехали в Музей-усадьбу И. Е. Репина, я поняла, что нас с Марией ждали и экскурсия началась сразу, по прибытии. Конечно, чтобы насладиться природой и красотой этих районов, неспешно погулять по прекрасным пляжам, нужно приезжать в каждый район отдельно. Но именно эта экскурсия дает уникальную возможность познакомиться со всеми районами сразу и выбрать для себя именно тот, в который потом захочется вернуться и остаться в нем подольше.