Репино – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 7 экскурсий в категории «Репино» в Санкт-Петербурге, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортный район Петербурга на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Начало: В районе м. Черная речка
18 июня в 10:00
19 июня в 10:30
12 000 за всё до 3 чел.
Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
12 отзывов
Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск
Расписание: по субботам в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 2 400 за человека
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
32 отзыва
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Открыть атмосферное место, где уживалась петербургская богема и ярые революционеры
Начало: В поселке Репино
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
950 за человека
Гений места: экскурсия по вдохновляющему Репино
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Гений места: экскурсия по вдохновляющему Репино
Узнать Репина как великого художника и удивительного человека, а заодно полюбоваться Финским заливом
Начало: в поселке Репино
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
15 000 за всё до 5 чел.
Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
Познакомиться с дачным и пляжным Петербургом, его историей и знаменитыми обитателями
23 июня в 08:00
24 июня в 08:30
12 500 за всё до 4 чел.
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
Побыть виртуальным гостем на Репинских средах и узнать, как жил и творил знаменитый художник
Начало: В удобной для вас локации
Завтра в 14:30
9 июня в 10:30
13 470 за всё до 4 чел.
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
    Отличная экскурсия! Интересный маршрут! Екатерина хороший водитель и рассказчик. Все наши дополнительные пожелания были утчены. С удовольствием рекомендую экскурсию!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
    Экскурсия шедевр, организатор Екатерина отлично провела данную экскурсию, очень всё понравилось, рекомендую
    Экскурсия шедевр, организатор Екатерина отлично провела данную экскурсию, очень всё понравилось, рекомендую
  • С
    Сергей
    2 июня 2024
    Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
    Большое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересных и знаковых мест, связанных
    читать дальше

    как с историей этого региона, так и с культурным наследием (одни Пенаты чего стоят). Да и просто места красивые. Екатерина - хороший и знающий рассказчик, так что нам было интересно и скучать не приходилось. Рекомендую.

    Большое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересныхБольшое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересных
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Курортный район Петербурга на авто
    Вторая экскурсия с Марией, молодец она, пунктуальна, ориентирована на клиента. Мы с ней хотим и на другие экскурсии поехать. Мария, спасибо Вам.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
    Были на экскурсии 24 мая. Организовано все было превосходно. Экскурсовод Ольга предоставила нам очень интересную информацию. Особенно хочется отметить водителя Юрия. Машина чистая и комфортная (нас было 5 человек). Спасибо большое за впечатления и комфорт.
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
    Большое спасибо Елене за интересный рассказ, увлекательную подачу материала, чуткость и внимательность.
  • А
    Алиса
    15 мая 2024
    Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
    Экскурсия, от которой мы много не ждали, но которая оставила просто массу впечатлений! Побывали в Сестрорецке, проехали по Комарово (погулять там
    читать дальше

    не удалось из-за работ по благоустройству, но экскурсовод очень живо и увлекательно рассказала про все знаковые места). Остались в восторге от Репино и музея «Пенаты» - само место, интерьеры усадьбы и парк просто уносят в те годы, когда здесь творил великий художник, бывали Чуковский, Ахматова и другие именитые гости. Побывали также на месте захоронения Ильи Ефимовича. На берегу Финского залива надышались морским воздухом, сделали массу красивых фотографий. Место, конечно потрясающее, жаль, что остался только небольшой кусочек пляжа, не тронутый громадными уродливыми новоделами. Поэтому побывать здесь однозначно стоит. В Зеленогорске тоже были на пляже – он другой, нежели в Репино, более благоустроенный, но тоже интересный, с парком рядом, где можно поесть и выпить кофе. Очень повезло с экскурсоводом. Ольга замечательный рассказчик и вообще удивительный человек. С первых минут знакомства окружила нас заботой, ощущение было, что с хорошим другом едешь. А уж с какой любовью она рассказывала про историю Финского залива, его жителей!

  • А
    Александр
    12 мая 2024
    Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
    Хорошая экскурсия, хороший экскурсовод, который сначала до экскурсии постоянно был на связи, советовал как и где лучше встретиться. Во время экскурсии подробно и интересно все рассказывал и давал много свободного времени пофотографировать все понравившееся. Спасибо
  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    Курортный район Петербурга на авто
    Эта экскурсия прекрасна тем, что за несколько часов позволяет увидеть сразу несколько курортных районов пригорода Санкт-Петербурга. В моем случае это
    читать дальше

    очень важно, так как я путешествую без машины. И охватить такой объем в самостоятельном путешествии практически невозможно. Еще один немаловажный факт состоит в том, что все организационные моменты Мария берет на себя. Кажется, что все складывается само собой. Но в итоге понимаешь, что все детали продуманы и выверены Марией досконально и она заранее заботится о том, чтобы тебе было комфортно в путешествии. Так, когда мы приехали в Музей-усадьбу И. Е. Репина, я поняла, что нас с Марией ждали и экскурсия началась сразу, по прибытии. Конечно, чтобы насладиться природой и красотой этих районов, неспешно погулять по прекрасным пляжам, нужно приезжать в каждый район отдельно. Но именно эта экскурсия дает уникальную возможность познакомиться со всеми районами сразу и выбрать для себя именно тот, в который потом захочется вернуться и остаться в нем подольше.

  • Л
    Людмила
    5 мая 2024
    Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
    Большое спасибо за организацию экскурсии с профессиональным сопровождением и транспортным комфортом! Будем рады новым встречам! Виктор и Людмила.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Репино»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Курортный район Петербурга на авто
  2. Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
  3. Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
  4. Гений места: экскурсия по вдохновляющему Репино
  5. Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Репино" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 950 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 115 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Репино», 115 ⭐ отзывов, цены от 950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам