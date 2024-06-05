1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Курортный район Петербурга на авто
Отправиться на побережье Финского залива, посетить живописные поселки и дачу Репина
Начало: В районе м. Черная речка
18 июня в 10:00
19 июня в 10:30
12 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Курорты Финского залива: Сестрорецк, Репино, Комарово, Зеленогорск
Начало: Думская улица, дом 2, зеленый киоск
Расписание: по субботам в 10:00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 2 400₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Творческое Репино и сказка Карельского перешейка
Открыть атмосферное место, где уживалась петербургская богема и ярые революционеры
Начало: В поселке Репино
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
950₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Гений места: экскурсия по вдохновляющему Репино
Узнать Репина как великого художника и удивительного человека, а заодно полюбоваться Финским заливом
Начало: в поселке Репино
Завтра в 16:00
9 июня в 11:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Вдоль курортного берега: Лисий Нос, Разлив, Сестрорецк, Репино, Комарово
Познакомиться с дачным и пляжным Петербургом, его историей и знаменитыми обитателями
23 июня в 08:00
24 июня в 08:30
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Там Репин был, там вдохновеньем дышишь: автомобильная экскурсия в Репино
Побыть виртуальным гостем на Репинских средах и узнать, как жил и творил знаменитый художник
Начало: В удобной для вас локации
Завтра в 14:30
9 июня в 10:30
13 470₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Репино: Там Репин был, там вдохновеньем дышишь
Начало: По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария5 июня 2024Отличная экскурсия! Интересный маршрут! Екатерина хороший водитель и рассказчик. Все наши дополнительные пожелания были утчены. С удовольствием рекомендую экскурсию!
- ООльга3 июня 2024Экскурсия шедевр, организатор Екатерина отлично провела данную экскурсию, очень всё понравилось, рекомендую
- ССергей2 июня 2024Большое спасибо Екатерине за прекрасную экскурсию по северному берегу Финского залива. В программу вошло много интересных и знаковых мест, связанных
- ЕЕкатерина31 мая 2024Вторая экскурсия с Марией, молодец она, пунктуальна, ориентирована на клиента. Мы с ней хотим и на другие экскурсии поехать. Мария, спасибо Вам.
- ЕЕлена26 мая 2024Были на экскурсии 24 мая. Организовано все было превосходно. Экскурсовод Ольга предоставила нам очень интересную информацию. Особенно хочется отметить водителя Юрия. Машина чистая и комфортная (нас было 5 человек). Спасибо большое за впечатления и комфорт.
- ИИрина24 мая 2024Большое спасибо Елене за интересный рассказ, увлекательную подачу материала, чуткость и внимательность.
- ААлиса15 мая 2024Экскурсия, от которой мы много не ждали, но которая оставила просто массу впечатлений! Побывали в Сестрорецке, проехали по Комарово (погулять там
- ААлександр12 мая 2024Хорошая экскурсия, хороший экскурсовод, который сначала до экскурсии постоянно был на связи, советовал как и где лучше встретиться. Во время экскурсии подробно и интересно все рассказывал и давал много свободного времени пофотографировать все понравившееся. Спасибо
- ССветлана7 мая 2024Эта экскурсия прекрасна тем, что за несколько часов позволяет увидеть сразу несколько курортных районов пригорода Санкт-Петербурга. В моем случае это
- ЛЛюдмила5 мая 2024Большое спасибо за организацию экскурсии с профессиональным сопровождением и транспортным комфортом! Будем рады новым встречам! Виктор и Людмила.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Репино»
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