Прогулки проводятся на круизном катере, где может разместиться ваша компания до 6 человек. Катер подходит как для спокойной прогулки по рекам и каналам, так и для скоростного катания в Финском заливе.

Мощный мотор позволяет прокатиться с ветерком, а большие габариты катера в длину 7 метров гарантирует плавный и мягкий ход. Удобство и комфорт пассажиров обеспечивают диван в открытой кормовой части, индивидуальное кресло слева от капитана.

• Для создания настроения на борту имеется мощная современная музыкальная аудиосистема с возможностью подключения через Bluetooth Важно знать:

Посадка и высадка осуществляется с центра, недалеко от метро «Канал Грибоедова» и «Спаса на крови». Причал – Набережная реки Мойки дом 11.

Продолжительность с выходом в залив — от 2 часов. Дополнительное время оплачивается отдельно.

Маршрут: Для прогулок мы разработали интересные маршруты, включающие просмотр многих достопримечательностей. Если вам наскучили экскурсионные маршруты, то капитан может изменить курс и составить эксклюзивный маршрут по вашим пожеланиям. Во время прогулки на борту катера только Вы и Ваша компания, что позволит учесть Ваши пожелания по маршруту: замедлить или ускорить ход, сделать остановку для фото или купания Финском заливе в хорошую погоду. Также прогулка на индивидуальном катере является отличной идеей для проведения романтического свидания, девичника или мальчишника. Организационные детали: