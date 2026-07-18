Петр I основал Санкт-Петербург на территории, которая раскинулась более чем на 100 островах. С тех времен осталось 44 острова, но статус «Северной Венеции» Петербург не потерял.
Приглашаю Вас убедиться в этом и полюбоваться городом, проходя по нему на частном катере в компании капитана. Вы увидите всю красоту города с борта катера. Именно с воды открываются лучшие виды на Петербург.
Приглашаю Вас убедиться в этом и полюбоваться городом, проходя по нему на частном катере в компании капитана. Вы увидите всю красоту города с борта катера. Именно с воды открываются лучшие виды на Петербург.
Описание экскурсииМаршрут: Для прогулок мы разработали интересные маршруты, включающие просмотр многих достопримечательностей. Если вам наскучили экскурсионные маршруты, то капитан может изменить курс и составить эксклюзивный маршрут по вашим пожеланиям. Во время прогулки на борту катера только Вы и Ваша компания, что позволит учесть Ваши пожелания по маршруту: замедлить или ускорить ход, сделать остановку для фото или купания Финском заливе в хорошую погоду. Также прогулка на индивидуальном катере является отличной идеей для проведения романтического свидания, девичника или мальчишника. Организационные детали:
- Прогулки проводятся на круизном катере, где может разместиться ваша компания до 8 человек. Катер подходит как для спокойной прогулки по рекам и каналам, так и для скоростного катания в Финском заливе.
- Мощный мотор позволяет прокатиться с ветерком, а большие габариты катера в длину 8 метров гарантирует плавный и мягкий ход. Удобство и комфорт пассажиров обеспечивают диван в открытой кормовой части, индивидуальное кресло слева от капитана.
• Для создания настроения на борту имеется мощная современная музыкальная аудиосистема с возможностью подключения через Bluetooth Важно знать:
- Посадка и высадка осуществляется с центра, недалеко от метро «Канал Грибоедова» и «Спаса на крови». Причал – Набережная реки Мойки дом 11.
- Продолжительность с выходом в залив — от 2 часов. Дополнительное время оплачивается отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Острова и бывшие императорские резиденции. Круизный катер пройдет от реки Мойки в зимнюю канавку
- Река Нева
- Под Биржевым мостом
- Мимо Крестовского острова
- Где возвышается новый стадион Зенит Арена. Вы также увидите мост ЗСД и Лахта-центр
- Вдоль Каменного и Елагина островов и одноименных дворцов - высочайший небоскреб Европы
- А в завершение выйдете в Финский залив
Место начала и завершения?
Набережная реки Мойки, 11
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Всё понравилось, комфортный катер, приятный капитан.
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С
Получилась отличная прогулка на катере. Особенно хотим выделить капитана Вячеслава - поддерживал легкую, непринуждённую атмосферу.
Катер в хорошем состоянии, можно подключить свою музыку, качество звука достойное. Есть нюанс с туалетом, советую сходить заранее, т. к. на корабле неудобный, больше подходит для мужчин, непритязательных)
Катер в хорошем состоянии, можно подключить свою музыку, качество звука достойное. Есть нюанс с туалетом, советую сходить заранее, т. к. на корабле неудобный, больше подходит для мужчин, непритязательных)
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А
С огромным удовольствием провели время, даже несмотря на чуть дождливую погоду Большое спасибо Вячеславу, очень приятный, вежливый, прокатил по самым красивым местам, за 2 часа получили максимум приятных эмоций Определенно советуем, обязательно вернёмся еще не раз!
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С
Большое спасибо Вячеславу за прекрасную водную прогулку. Вячеслав очень внимательный и деликатный человек, с большим опытом вождения и знанием города - мы ему очень благодарны за интересную поездку в Финский залив и по рекам
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Г
Вячеслав профессионал своего дела, рассказывал нам о каждом здании. Нам очень понравилась экскурсия. Желаем побольше довольных клиентов☺️
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L
Экскурсия стоит своих денег! Приветливый капитан, прокатил нас по очень живописным местам, посмотрели на закат на Финском заливе. 10/10
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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