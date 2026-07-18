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С Сергей Всё понравилось, комфортный катер, приятный капитан. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Получилась отличная прогулка на катере. Особенно хотим выделить капитана Вячеслава - поддерживал легкую, непринуждённую атмосферу.

Катер в хорошем состоянии, можно подключить свою музыку, качество звука достойное. Есть нюанс с туалетом, советую сходить заранее, т. к. на корабле неудобный, больше подходит для мужчин, непритязательных) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александра С огромным удовольствием провели время, даже несмотря на чуть дождливую погоду Большое спасибо Вячеславу, очень приятный, вежливый, прокатил по самым красивым местам, за 2 часа получили максимум приятных эмоций Определенно советуем, обязательно вернёмся еще не раз! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Станислав Большое спасибо Вячеславу за прекрасную водную прогулку. Вячеслав очень внимательный и деликатный человек, с большим опытом вождения и знанием города - мы ему очень благодарны за интересную поездку в Финский залив и по рекам Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Галина Вячеслав профессионал своего дела, рассказывал нам о каждом здании. Нам очень понравилась экскурсия. Желаем побольше довольных клиентов☺️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет