Петербург с воды: Индивидуальная прогулка на катере с музыкальной аудиосистемой
Петр I основал Санкт-Петербург на территории, которая раскинулась более чем на 100 островах. С тех времен осталось 44 острова, но статус «Северной Венеции» Петербург не потерял.
Приглашаю Вас убедиться в этом и полюбоваться городом, проходя по нему на частном катере в компании капитана. Вы увидите всю красоту города с борта катера. Именно с воды открываются лучшие виды на Петербург.
Приглашаю Вас убедиться в этом и полюбоваться городом, проходя по нему на частном катере в компании капитана. Вы увидите всю красоту города с борта катера. Именно с воды открываются лучшие виды на Петербург.
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Что вас ожидает:
- Острова и бывшие императорские резиденции. Круизный катер пройдет от реки Мойки в зимнюю канавку
- Река Нева
- Под Биржевым мостом
- Мимо Крестовского острова
- Где возвышается новый стадион Зенит Арена. Вы также увидите мост ЗСД и Лахта-центр
- Вдоль Каменного и Елагина островов и одноименных дворцов — высочайший небоскреб Европы
- А в завершение выйдете в Финский залив
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Маршрут: Для прогулок мы разработали интересные маршруты, включающие просмотр многих достопримечательностей. Если вам наскучили экскурсионные маршруты, то капитан может изменить курс и составить эксклюзивный маршрут по вашим пожеланиям. Во время прогулки на борту катера только Вы и Ваша компания, что позволит учесть Ваши пожелания по маршруту: замедлить или ускорить ход, сделать остановку для фото или купания Финском заливе в хорошую погоду. Также прогулка на индивидуальном катере является отличной идеей для проведения романтического свидания, девичника или мальчишника. Организационные детали:
- Прогулки проводятся на круизном катере, где может разместиться ваша компания до 6 человек. Катер подходит как для спокойной прогулки по рекам и каналам, так и для скоростного катания в Финском заливе.
- Мощный мотор позволяет прокатиться с ветерком, а большие габариты катера в длину 7 метров гарантирует плавный и мягкий ход. Удобство и комфорт пассажиров обеспечивают диван в открытой кормовой части, индивидуальное кресло слева от капитана.
• Для создания настроения на борту имеется мощная современная музыкальная аудиосистема с возможностью подключения через Bluetooth Важно знать:
- Посадка и высадка осуществляется с центра, недалеко от метро «Канал Грибоедова» и «Спаса на крови». Причал – Набережная реки Мойки дом 11.
- Продолжительность с выходом в залив — от 2 часов. Дополнительное время оплачивается отдельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Набережная реки Мойки, 11
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- На пирс необходимо подойти за 10 минут до начала катания и созвониться с капитаном.
- Обратите внимание: стоимость указана за 2 часа. При выборе более длительного маршрута стоимость увеличивается пропорционально.
- Комфортное судно
- Водные прогулки проходят на частном катере в прекрасном техническом состоянии, на котором могут разместиться до 6 гостей. За штурвалом будет обученный и вежливый капитан, на случай непогоды есть тент и теплые пледы. Кроме того, вы можете подключить телефон и поставить любимую музыку на время прогулки.
- На борту есть туалет и теплая каюта.
- Все гости застрахованы в страховой компании.
- Острова и бывшие императорские резиденции. Круизный катер пройдет от реки Мойки в зимнюю канавку, река Нева, под Биржевым мостом, мимо Крестовского острова, где возвышается новый стадион Зенит Арена. Вы также увидите мост ЗСД и Лахта-центр, вдоль Каменного и Елагина островов и одноименных дворцов — высочайший небоскреб Европы, а в завершение выйдете в Финский залив.
- ВНИМАНИЕ! Продолжительность с выходом в залив — от 2 часов.
- Дополнительное время оплачивается отдельно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
26 авг 2023
В жизни катер выглядит гораздо хуже, чем на фото. Ни о каких обещанных удобствах речи и не было. Ни обещанного стента, ни туалета в катере.
Музыку было подключить невозможно, так как они сменили магнитолу и никто не знает как ей пользоваться.
Катер был старенький и совсем не как на фото.
Музыку было подключить невозможно, так как они сменили магнитолу и никто не знает как ей пользоваться.
Катер был старенький и совсем не как на фото.
Е
Екатерина
24 авг 2023
А
Александра
20 авг 2023
С огромным удовольствием провели время, даже несмотря на чуть дождливую погоду
Большое спасибо Вячеславу, очень приятный, вежливый, прокатил по самым красивым местам, за 2 часа получили максимум приятных эмоций
Определенно советуем, обязательно вернёмся еще не раз!
Большое спасибо Вячеславу, очень приятный, вежливый, прокатил по самым красивым местам, за 2 часа получили максимум приятных эмоций
Определенно советуем, обязательно вернёмся еще не раз!
L
Lizk_15
6 авг 2023
Экскурсия стоит своих денег! Приветливый капитан, прокатил нас по очень живописным местам, посмотрели на закат на Финском заливе. 10/10
Г
Гаврилова
28 июля 2023
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