Купите с нашей помощью ваучер заранее, и вы сможете избежать длительного ожидания в живой очереди на вход в Главный штаб Эрмитажа. Не ждите несколько часов! Вместо этого потратьте время на осмотр экспонатов и интерьеров.
Также обратите внимание, что льготные ваучеры для детей можно приобрести только вместе со стандартным.
К одному стандартному билету можно приобрести не более двух льготных.
По прибытии вас будет ждать отдельный вход для посетителей с электронными ваучерами.
Расписание работы Эрмитажа:
Каждый понедельник, 1 января и 9 мая в музеях 🖼 – выходные дни.
Во вторник, четверг, субботу и воскресенье музеи работают с 10:30 до 18:00.
В среду и пятницу музеи работают значительно дольше – с 10:30 до 21:00.
Важно знать:
Не забудьте о возможности экскурсии 🧭 внутри музея или приобретении аудиогида, позволяющего осматривать музей в любом темпе.
Возможно, вам захочется приобрести сувениры 🎁 или отдохнуть в музейном кафе, подготовьте наличные деньги заранее.
На один взрослый билет 🎫 можно забронировать только два детских. Пожалуйста, учитывайте это при заказе.
Пункты проката аудиогидов:
в Главной галерее (сразу за контролем)
на верхней площадке Иорданской лестницы
на входе через Шуваловский проезд (сразу за контролем)
в здании Главного штаба напротив касс
Ежедневно, кроме понедельника, сотрудниками музея проводятся групповые экскурсии. Расписание сеансов размещено на информационных стендах в Большом дворе Зимнего дворца. Ваучеры приобретаются в день посещения в кассе музея.
Что входит
Электронный билет (входной ваучер) в Главный штаб. Действителен только на день и сеанс, указанный на ваучере.
Что не входит
Экскурсионное обслуживание
Сувенирная продукция (приобретение по желанию)
Начало и место завершения
🚩 Дворцовая площадь
Выберите дату начала действия билетов
Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.