Покупка билета для входа заранее:

Купите с нашей помощью ваучер заранее, и вы сможете избежать длительного ожидания в живой очереди на вход в Главный штаб Эрмитажа. Не ждите несколько часов! Вместо этого потратьте время на осмотр экспонатов и интерьеров.

Также обратите внимание, что льготные ваучеры для детей можно приобрести только вместе со стандартным.

К одному стандартному билету можно приобрести не более двух льготных.

По прибытии вас будет ждать отдельный вход для посетителей с электронными ваучерами.

Расписание работы Эрмитажа:

Каждый понедельник, 1 января и 9 мая в музеях 🖼 – выходные дни.

Во вторник, четверг, субботу и воскресенье музеи работают с 10:30 до 18:00.

В среду и пятницу музеи работают значительно дольше – с 10:30 до 21:00.

Важно знать:

Не забудьте о возможности экскурсии 🧭 внутри музея или приобретении аудиогида, позволяющего осматривать музей в любом темпе.

Возможно, вам захочется приобрести сувениры 🎁 или отдохнуть в музейном кафе, подготовьте наличные деньги заранее.

На один взрослый билет 🎫 можно забронировать только два детских. Пожалуйста, учитывайте это при заказе.

Пункты проката аудиогидов:

в Главной галерее (сразу за контролем)

на верхней площадке Иорданской лестницы

на входе через Шуваловский проезд (сразу за контролем)

в здании Главного штаба напротив касс

Ежедневно, кроме понедельника, сотрудниками музея проводятся групповые экскурсии. Расписание сеансов размещено на информационных стендах в Большом дворе Зимнего дворца. Ваучеры приобретаются в день посещения в кассе музея.