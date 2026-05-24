Мы будем говорить о жанровой живописи — картинах, которые рассказывали о повседневной жизни, человеческих слабостях, радостях и страхах и потому были понятны и близки самым разным людям.
Вы научитесь читать полотна, видеть в них скрытые смыслы и понимать, почему за внешней бытовой простотой скрывается сложный разговор о вере, морали и человеке.
Описание экскурсии
Вы увидите картины:
- Питера Брейгеля младшего, Лукаса Ван Лейдена и Рембрандта Ван Рейна и других представителей Возрождения и раннего барокко.
- Яна Стена, Питера Полюса Поттера, Виллема Клас Хеда, Франса Мириса, Франса Хальса — мастеров Золотого века голландской живописи.
- Питера Пауля Рубенса, Франса Снайдерса и прочих художников южной школы.
О чём поговорим:
- почему жанровая живопись стала невероятно популярной и охотно покупалась.
- как художники «подсматривали» быт голландцев 17 века, заглядывая в окна их домов.
- как читать натюрморты и понимать, что за цветами, посудой и едой скрываются нравственные аллегории.
- как и почему менялась живопись Рембрандта.
- в чём секрет картины «Даная».
- почему Рубенс воспевал полноту и что это значило для его времени.
- как выглядели лавки Снайдерса глазами фламандцев.
- какую картину особенно любила Екатерина II.
- как определить самого богатого человека на групповом портрете.
- почему у отца блудного сына разные руки.
- какое отношение разбитое яйцо имеет к человеческим порокам.
- и почему на картине Рубенса девушка кормит грудью старика.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Эрмитаж, в том числе для гида, — 700 ₽ за чел.
- Возрастное ограничение 12+.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я коренная жительница Санкт-Петербурга, окончила Восточный и Филологический факультеты СПбГУ. В 2007 году окончила курсы гидов в «Интурист», в 2008 стала аккредитованным экскурсоводом на русском и китайских языках, с 2024 года
Отзывы и рейтинг
Основано на 1 отзыве
Хотим поблагодарить Катерину за незабываемое путешествие в мир голландской живописи в Эрмитаже! Экскурсия получилась на удивление живой и тёплой.
Катерина так тонко и вдохновенно рассказывала о быте, свете и скрытых смыслах на полотнах, что привычные сюжеты заиграли новыми красками.
Лёгкая подача, глубокие знания и искренняя любовь к искусству сделали эти два часа настоящим отдыхом для души.
Обязательно придём ещё на другие экскурсии!
