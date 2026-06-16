Эрмитаж стал домом для многих птиц. Самая знаменитая из них украшает часы «Павлин». Но она далеко не единственная! Маленькие путешественники услышат о важных, смелых и волшебных птицах дворца. Увидят разные техники их исполнения: живопись, скульптуру, мозаику и шитье драгоценными нитями. А также найдут сад, где раньше жили живые птицы.

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Описание квеста

Тайны часов «Павлин» и не только

Дети услышат мифы и легенды о птицах Эрмитажа. Отыщут картины Мельхиора Хондекутера — художника, которого называли «птичьим Рафаэлем» — и полюбуются его птичьими дворами. Кульминацией экскурсии станет встреча с величественным Павлином. Ребята узнают:

Кто и для кого изготовил этот удивительный механизм

Без чьих стараний часы никогда бы не заработали

Чем Павлин удивляет нас до сих пор и в чем его секрет

Что надо отыскать, чтобы узнать время

Освоить маршрут нам поможет карта, а за правильные ответы на несложные вопросы ребята получат наклейки. В конце детей ждёт небольшой приз по тематике экскурсии. Также на память о квесте ребята заберут брошюру с картой музея, на которой отмечен «птичий маршрут».

Если запланировать встречу на вечер пятницы, можно своими глазами увидеть, как работают часы «Павлин». В другие дни у нас будет возможность посмотреть на это действо в записи на мониторе.

Организационные детали