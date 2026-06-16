Эрмитаж стал домом для многих птиц. Самая знаменитая из них украшает часы «Павлин».
Но она далеко не единственная! Маленькие путешественники услышат о важных, смелых и волшебных птицах дворца. Увидят разные техники их исполнения: живопись, скульптуру, мозаику и шитье драгоценными нитями. А также найдут сад, где раньше жили живые птицы.
Но она далеко не единственная! Маленькие путешественники услышат о важных, смелых и волшебных птицах дворца. Увидят разные техники их исполнения: живопись, скульптуру, мозаику и шитье драгоценными нитями. А также найдут сад, где раньше жили живые птицы.
Описание квеста
Тайны часов «Павлин» и не только
Дети услышат мифы и легенды о птицах Эрмитажа. Отыщут картины Мельхиора Хондекутера — художника, которого называли «птичьим Рафаэлем» — и полюбуются его птичьими дворами. Кульминацией экскурсии станет встреча с величественным Павлином. Ребята узнают:
- Кто и для кого изготовил этот удивительный механизм
- Без чьих стараний часы никогда бы не заработали
- Чем Павлин удивляет нас до сих пор и в чем его секрет
- Что надо отыскать, чтобы узнать время
Освоить маршрут нам поможет карта, а за правильные ответы на несложные вопросы ребята получат наклейки. В конце детей ждёт небольшой приз по тематике экскурсии. Также на память о квесте ребята заберут брошюру с картой музея, на которой отмечен «птичий маршрут».
Если запланировать встречу на вечер пятницы, можно своими глазами увидеть, как работают часы «Павлин». В другие дни у нас будет возможность посмотреть на это действо в записи на мониторе.
Организационные детали
- Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (взрослый — согласно тарифу, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы). Билеты необходимо приобрести на то время, в которое начинается экскурсия
- Экскурсия отлично подойдет детям от 3 лет и их родителям
- Экскурсию можно провести для группы, в составе которой максимум 8-9 детей, детали уточняйте в переписке. Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы
- С вами будет гид из нашей команды
во вторник в 11:00, 13:30 и 16:00, в среду в 11:00, 13:00 и 16:45, в четверг в 11:00, 13:00 и 16:00, в пятницу в 11:00, 12:30, 14:00, 16:00, 17:30 и 17:45, в субботу в 11:00, 12:15 и 16:45, в воскресенье в 11:00, 12:30 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Иорданской лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:00, 13:30 и 16:00, в среду в 11:00, 13:00 и 16:45, в четверг в 11:00, 13:00 и 16:00, в пятницу в 11:00, 12:30, 14:00, 16:00, 17:30 и 17:45, в субботу в 11:00, 12:15 и 16:45, в воскресенье в 11:00, 12:30 и 16:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15252 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они имеют свои приёмы,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Нам повезло дважды! Мы побывали на замечательной детской экскурсии" В гости к Павлину" И у нас была прекрасный экскурсовод Ксения!
Как она общается с детьми - это высший пилотаж! Нашей внучке
Как она общается с детьми - это высший пилотаж! Нашей внучке
Жанна
Ответ организатора:
Добрый день!
Спасибо большое за добрые слова 🌸 Приходите на другие наши экскурсии 😊
Спасибо большое за добрые слова 🌸 Приходите на другие наши экскурсии 😊
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Я ходила с внучкой, ей-8, мне-75. Нам обеим очень понравилась экскурсия! Наталья великолепно все провела, я с огромным интересом все слушала, как и внучка! Огромное спасибо организаторам, детям и часы поближе удалось увидеть. Спасибо огромное!!!
+2
Жанна
Ответ организатора:
Какая прекрасная компания!
Ждём вас снова😊
Ждём вас снова😊
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А
Экскурсия замечательная. У нас вела её Наталья. Интересно было и ребенку, и взрослым. Информации было в самый раз – чтобы было интересно, запомнилось и без перегруза. Ребенок вспоминает детали и
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В
Взяли сыну 11 лет экскурсию-квест, специально подобрали день и время, чтобы в конце оказаться в зале с часами-павлином и увидеть процесс завода часов. Экскурсовод Жанна провела детей близко к часам.
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Г
Экскурсию- квест проводила Наталья. Эрудированный и артистичный экскурсовод. Понравилось, что Наталья быстро нашла контакт с ребенком, умело рассказала о довольно непростых темах ребенку 7 лет, умно и интересно переключала внимание
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Т
Спасибо за чудесную экскурсию! Прекрасный материал,очень тонкая и понятная подача значимой и непростой информации. Умение заинтересовать публику 9 лет.
Создалось впечатление,что возникли дружественные узы. Хочется возвращаться снова и снова,но уже на новые тематические встречи.
Татьяна и Вероника.
Создалось впечатление,что возникли дружественные узы. Хочется возвращаться снова и снова,но уже на новые тематические встречи.
Татьяна и Вероника.
Жанна
Ответ организатора:
Добрый день!
Какой великолепный отзыв ♥️ Спасибо большое за добрые слова!
Мы работаем для вас и ради ярких впечатлений 😊
Какой великолепный отзыв ♥️ Спасибо большое за добрые слова!
Мы работаем для вас и ради ярких впечатлений 😊
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