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В гости к Павлину: детский квест в Эрмитаже

В игровом формате подружиться с большим музеем
Эрмитаж стал домом для многих птиц. Самая знаменитая из них украшает часы «Павлин».

Но она далеко не единственная! Маленькие путешественники услышат о важных, смелых и волшебных птицах дворца. Увидят разные техники их исполнения: живопись, скульптуру, мозаику и шитье драгоценными нитями. А также найдут сад, где раньше жили живые птицы.
5
55 отзывов
В гости к Павлину: детский квест в Эрмитаже
В гости к Павлину: детский квест в Эрмитаже
В гости к Павлину: детский квест в Эрмитаже

Описание квеста

Тайны часов «Павлин» и не только

Дети услышат мифы и легенды о птицах Эрмитажа. Отыщут картины Мельхиора Хондекутера — художника, которого называли «птичьим Рафаэлем» — и полюбуются его птичьими дворами. Кульминацией экскурсии станет встреча с величественным Павлином. Ребята узнают:

  • Кто и для кого изготовил этот удивительный механизм
  • Без чьих стараний часы никогда бы не заработали
  • Чем Павлин удивляет нас до сих пор и в чем его секрет
  • Что надо отыскать, чтобы узнать время

Освоить маршрут нам поможет карта, а за правильные ответы на несложные вопросы ребята получат наклейки. В конце детей ждёт небольшой приз по тематике экскурсии. Также на память о квесте ребята заберут брошюру с картой музея, на которой отмечен «птичий маршрут».

Если запланировать встречу на вечер пятницы, можно своими глазами увидеть, как работают часы «Павлин». В другие дни у нас будет возможность посмотреть на это действо в записи на мониторе.

Организационные детали

  • Билеты не включены в стоимость. Вы можете купить их на официальном сайте Эрмитажа (взрослый — согласно тарифу, дети до 14 лет — бесплатно, есть льготы). Билеты необходимо приобрести на то время, в которое начинается экскурсия
  • Экскурсия отлично подойдет детям от 3 лет и их родителям
  • Экскурсию можно провести для группы, в составе которой максимум 8-9 детей, детали уточняйте в переписке. Экскурсия не рассчитана на большие группы и школьные классы
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник в 11:00, 13:30 и 16:00, в среду в 11:00, 13:00 и 16:45, в четверг в 11:00, 13:00 и 16:00, в пятницу в 11:00, 12:30, 14:00, 16:00, 17:30 и 17:45, в субботу в 11:00, 12:15 и 16:45, в воскресенье в 11:00, 12:30 и 16:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость квеста

ТарифСтоимость
Участник2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Иорданской лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 11:00, 13:30 и 16:00, в среду в 11:00, 13:00 и 16:45, в четверг в 11:00, 13:00 и 16:00, в пятницу в 11:00, 12:30, 14:00, 16:00, 17:30 и 17:45, в субботу в 11:00, 12:15 и 16:45, в воскресенье в 11:00, 12:30 и 16:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна
Жанна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 15252 туристов
Добрый день! Меня зовут Жанна, у меня есть команда подготовленных гидов, владеющих методикой проведения детских экскурсий. В каждом из них я уверена, как в себе. Все они имеют свои приёмы,
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но идея у нас общая: исходить из особенностей возраста и потребностей ребёнка, во время экскурсии заинтересовывать, а не заставлять. Слушать, играть, обсуждать и получать удовольствие от посещения музея. О том, кто именно будет встречаться с вами, мы всегда договариваемся заранее.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Нам повезло дважды! Мы побывали на замечательной детской экскурсии" В гости к Павлину" И у нас была прекрасный экскурсовод Ксения!
Как она общается с детьми - это высший пилотаж! Нашей внучке
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5 лет. Ксения общалась с ней на уровне глаз ребёнка. Она присаживались, чтобы вести с внучкой беседу. Рассматривая картины, могли сесть рядом с ребенком, помогая увидеть то, что сам малыш (да и взрослые тоже) явно не увидят сами! Очень доступно и увлекательно прошла эта экскурсия!

Нам повезло дважды! Мы побывали на замечательной детской экскурсии" В гости к Павлину" И у нас была прекрасный экскурсовод Ксения!
Нам повезло дважды! Мы побывали на замечательной детской экскурсии" В гости к Павлину" И у нас была прекрасный экскурсовод Ксения!
Нам повезло дважды! Мы побывали на замечательной детской экскурсии" В гости к Павлину" И у нас была прекрасный экскурсовод Ксения!
Жанна
Жанна
Ответ организатора:
Добрый день!
Спасибо большое за добрые слова 🌸 Приходите на другие наши экскурсии 😊
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Татьяна
Я ходила с внучкой, ей-8, мне-75. Нам обеим очень понравилась экскурсия! Наталья великолепно все провела, я с огромным интересом все слушала, как и внучка! Огромное спасибо организаторам, детям и часы поближе удалось увидеть. Спасибо огромное!!!
Я ходила с внучкой, ей-8, мне-75. Нам обеим очень понравилась экскурсия! Наталья великолепно все провела, я
Я ходила с внучкой, ей-8, мне-75. Нам обеим очень понравилась экскурсия! Наталья великолепно все провела, я
Я ходила с внучкой, ей-8, мне-75. Нам обеим очень понравилась экскурсия! Наталья великолепно все провела, я
Я ходила с внучкой, ей-8, мне-75. Нам обеим очень понравилась экскурсия! Наталья великолепно все провела, я
Я ходила с внучкой, ей-8, мне-75. Нам обеим очень понравилась экскурсия! Наталья великолепно все провела, я
Я ходила с внучкой, ей-8, мне-75. Нам обеим очень понравилась экскурсия! Наталья великолепно все провела, я
Я ходила с внучкой, ей-8, мне-75. Нам обеим очень понравилась экскурсия! Наталья великолепно все провела, я
Я ходила с внучкой, ей-8, мне-75. Нам обеим очень понравилась экскурсия! Наталья великолепно все провела, я+2
Я ходила с внучкой, ей-8, мне-75. Нам обеим очень понравилась экскурсия! Наталья великолепно все провела, я
Я ходила с внучкой, ей-8, мне-75. Нам обеим очень понравилась экскурсия! Наталья великолепно все провела, я
Жанна
Жанна
Ответ организатора:
Какая прекрасная компания!
Ждём вас снова😊
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А
Экскурсия замечательная. У нас вела её Наталья. Интересно было и ребенку, и взрослым. Информации было в самый раз – чтобы было интересно, запомнилось и без перегруза. Ребенок вспоминает детали и
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сейчас – почему ступеньки низкие, почему колонны цветные, в виде кого ручки трона, как общались с помощью веера и т. д. Просится в музей снова. И это самое классное – когда музей захватывает пятилетку настолько, что хочется вернуться. В этом огромная заслуга экскурсовода – от разработки сценария и материала до контакта с ребенком. Когда в следующий раз приедем в Санкт-Петербург, обязательно посетим Эрмитаж, попробовав еще какую-нибудь экскурсию этой команды. Всем советуем.

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В
Взяли сыну 11 лет экскурсию-квест, специально подобрали день и время, чтобы в конце оказаться в зале с часами-павлином и увидеть процесс завода часов. Экскурсовод Жанна провела детей близко к часам.
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Самой экскурсией сын очень доволен. Спасибо большое за уникальную возможность увидеть все это великолепие своими глазами.
П. С. Видео прикрепить не смог, но их много в интернете (а мы видели вживую)👍😜 П. П. С. - по поводу безопасности - мы с сыном не ходили на квест, Жанне огромное спасибо

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Г
Экскурсию- квест проводила Наталья. Эрудированный и артистичный экскурсовод. Понравилось, что Наталья быстро нашла контакт с ребенком, умело рассказала о довольно непростых темах ребенку 7 лет, умно и интересно переключала внимание
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при первых же признаках усталости. Квест активный,адаптирован для ребенка 7- 9 лет, но мне, взрослому человеку тоже было интересно, некоторые моменты экскурсии были открытием. Молодец, Наталья! Ребенок сказал, что хочет опять на экскурсию в Эрмитаж, и это глпвный итог.

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Т
Спасибо за чудесную экскурсию! Прекрасный материал,очень тонкая и понятная подача значимой и непростой информации. Умение заинтересовать публику 9 лет.
Создалось впечатление,что возникли дружественные узы. Хочется возвращаться снова и снова,но уже на новые тематические встречи.
Татьяна и Вероника.
Жанна
Жанна
Ответ организатора:
Добрый день!
Какой великолепный отзыв ♥️ Спасибо большое за добрые слова!
Мы работаем для вас и ради ярких впечатлений 😊
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