Государственный Эрмитаж

Автобусная и пешеходная

4
1 отзыв
Групповая
Автобусная и пешеходная.

Место окончания: Эрмитаж, Дворцовая площадь.
Государственный Эрмитаж
Государственный Эрмитаж
Государственный Эрмитаж
Государственный Эрмитаж
Государственный Эрмитаж

Что вас ожидает 🤩

  • Невский проспект
  • Зимний дворец
  • Новый Эрмитаж
  • Малый Эрмитаж
  • Дворцовая площадь
  • Здание Главного штаба
  • Александровская колонна
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии за исключением стоимости входных билетов. Входные билеты в Эрмитаж являются невозвратными, после выписки билета их стоимость возврату не подлежит.

Государственный Эрмитаж, находящийся в Санкт-Петербурге, — один из крупнейших и самых значительных художественных и культурно-исторических музеев России и мира. Свою историю музей начинает с коллекций произведений искусства, которые приобретала в частном порядке российская императрица Екатерина II. Первоначально эта коллекция размещалась в специальном дворцовом флигеле — Малом Эрмитаже, откуда и закрепилось общее название будущего музея. В 1852 году из сильно разросшейся коллекции был сформирован и открыт для посещения публики Императорский Эрмитаж.

Современный Государственный Эрмитаж представляет собой сложный музейный комплекс. Основная экспозиционная часть музея занимает пять зданий, расположенных вдоль набережной реки Невы в центре Санкт-Петербурга, главным из которых принято считать Зимний дворец. Коллекция музея насчитывает около трёх миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры, начиная с каменного века и до нашего столетия.

Экспозиция музея показывает развитие мирового искусства с каменного века до конца XX столетия. Большое значение имеет собрание первобытного искусства и археологических культур с территории бывшего СССР, особенно богатейшая в мире коллекция т. н. скифского золота, уникальные находки из курганов Пазырыка, памятники других культур Великой Степи. Представлены так называемые «палеолитические Венеры» из села Костенки, многочисленные образцы керамики, бронзовое литье, каменные плиты с петроглифами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги сопровождающего
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Воскресенье в 10:00

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
О
9 авг 2021
Экскурсия хороша больше как способ доехать к Эрмитажу. Где-то с час пятнадцать минут вас катают по городу, по Невскому к Исакию и медному всаднику, потом минут 10-15 ожидания начала сеанса экскурсии, а затем 2 часа с музейным гидом. В Эрмитаже есть собственные гиды, которые прекрасно расскажут о его коллекциях, в связи с чем проще купить билет на сайте музея, докупив посещение бриллиантовой кладовой или других галерей Эрмитажа, что будет гораздо информативнее.

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