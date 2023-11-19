Зайти в музей до открытия без очередей и ожидания
«В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора."Я поведу тебя в музей!" — Сказала мне сестра».
А мы поведём вас ранним утром в Эрмитаж! Вы попадёте в музей раньше других посетителей через специальный вход.
Пройдёте по свободным залам, наслаждаясь созерцанием прекрасного под увлекательный рассказ гида о шедеврах.
А мы поведём вас ранним утром в Эрмитаж! Вы попадёте в музей раньше других посетителей через специальный вход.
Пройдёте по свободным залам, наслаждаясь созерцанием прекрасного под увлекательный рассказ гида о шедеврах.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В непривычно пустынном Эрмитаже вы увидите Иорданскую парадную лестницу и парадные залы дворца — Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый и Апполонов. Побываете в залах Египта, Итальянского Возрождения. Оцените работы Рембрандта, Ван Дейка, Рубенса, да Винчи и других художников разных эпох.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- Маршрут может быть скорректирован по решению музея
- Самостоятельное передвижение до открытия Эрмитажа запрещено. Можно идти только по установленному маршруту с гидом. После окончания экскурсии и открытия музея можно самостоятельно осмотреть любые залы.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 10. За каждого последующего путешественника (после второго) доплата — 2900 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Дворцовой площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 6281 туриста
Дорогой путешественник! Мы рады приветствовать вас в наших турах, особенность которых — организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. Наша команда состоит из профессионалов турбизнеса и настоящих фанатов своего дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать нашим гостям новые экскурсии и направления — групповой и вип-туризм как в Санкт-Петербурге, так и в пригородах. А с 2023 года мы расширяем свои услуги на Турцию — регион Анталья. Каждый наш гость важен для нас, мы стараемся подбирать индивидуальный подход ко всем. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!
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