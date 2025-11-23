«В воскресный день с сестрой моей мы вышли со двора."Я поведу тебя в музей!" — Сказала мне сестра».
А мы поведём вас ранним утром в Эрмитаж! Вы попадёте в музей раньше других посетителей через специальный вход.
Пройдёте по свободным залам, наслаждаясь созерцанием прекрасного под увлекательный рассказ гида о шедеврах.
А мы поведём вас ранним утром в Эрмитаж! Вы попадёте в музей раньше других посетителей через специальный вход.
Пройдёте по свободным залам, наслаждаясь созерцанием прекрасного под увлекательный рассказ гида о шедеврах.
Описание экскурсии
В непривычно пустынном Эрмитаже вы увидите Иорданскую парадную лестницу и парадные залы дворца — Фельдмаршальский, Петровский, Гербовый и Апполонов. Побываете в залах Египта, Итальянского Возрождения. Оцените работы Рембрандта, Ван Дейка, Рубенса, да Винчи и других художников разных эпох.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- Маршрут может быть скорректирован по решению музея
- Самостоятельное передвижение до открытия Эрмитажа запрещено. Можно идти только по установленному маршруту с гидом. После окончания экскурсии и открытия музея можно самостоятельно осмотреть любые залы.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 10. За каждого последующего путешественника (после второго) доплата — 3600 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 14% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 21853 туристов
Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего дела. Как
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Это был подарок для моей подруги, которая очень любит Эрмитаж. Мы все были в восторге. Все-таки прогуляться по Эрмитажу без толпы и рассмотреть интерьеры и картины спокойно - огромное удовольствие. Очень понравилась девушка экскурсовод, очень интересно рассказывала, отвечала на наши вопросы. Очень советую!
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С
Потрясающая экскурсия в пустом Эрмитаже! Однозначно рекомендую.
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Это царская экскурсия. Благодарим Вас. Мы восторге!
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М
очень хорошие впечатления. Экскурсовод очень интересно рассказывала, продвигались по музею в комфортном темпе.
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М
Все отлично! Экскурсовод безупречно справилась с задачей
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Н
мне все очень понравилось, было тихо и спокойно, что позволяло погрузиться в экскурсию полностью. незабываемые впечатления, каждый должен хоть один раз сходить именно на эту экскурсию
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