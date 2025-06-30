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Музей Эрмитаж и парадная жизнь Зимнего дворца

Эрмитаж — место, которое непременно стоит посетить в Санкт-Петербурге.

За один день, конечно, сложно охватить весь его масштаб, но я помогу вам заглянуть в самые значимые залы музея.

Мы погрузимся в историю Зимнего дворца и полюбуемся шедеврами западноевропейских мастеров, которые стали неотъемлемой частью культурного наследия.
4.8
5 отзывов
Музей Эрмитаж и парадная жизнь Зимнего дворца
Музей Эрмитаж и парадная жизнь Зимнего дворца
Музей Эрмитаж и парадная жизнь Зимнего дворца
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия для всей семьи

Приглашаем вас на незабываемую экскурсию, которая станет настоящим приключением для вас и ваших детей. Это путешествие оставит яркие впечатления, которыми вы захотите поделиться с друзьями и близкими.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете узнать множество интересных фактов и услышать увлекательные истории о владельцах Зимнего дворца и его создателях. Вас ждут:

  • Захватывающие истории о праздновании Рождества;
  • Информация о коллекции Эрмитажа;
  • Значимые события, связанные с Русской историей.

Уникальные достопримечательности

Вы сможете увидеть:

  • Великолепные парадные залы;
  • Непревзойдённые личные интерьеры императорской семьи;
  • Шедевры Западно-Европейского искусства, хранящиеся в коллекции Государственного Эрмитажа;
  • Очаровательные Рождественские елки в царских интерьерах.

Где проходит экскурсия?

Экскурсия проходит в удивительных залах:

  • Зимнего дворца;
  • Малого Эрмитажа;
  • Нового Эрмитажа;
  • Старого Эрмитажа.

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и истории, насладиться атмосферой праздника и открыть для себя новые горизонты вместе с вашими детьми!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Парадные залы Зимнего дворца
  • Интерьеры Малого, Нового и Старого Эрмитажа
  • Шедевры Западно-Европейского искусства из коллекции Государственного Эрмитажа
Что включено
  • Экскурсия с гидом в мини группе не более 5 человек
Что не входит в цену
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Завершение: Дворцовая набережная, 34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Индивидуальные группы не более 5 человек
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • После окончания экскурсии возможно пребывание в музее для самостоятельного осмотра до закрытия музея
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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М
Мария
30 июн 2025
Брали экскурсию для двоих взрослых и двоих детей, одному из которых 6 лет. С нами была экскурсовод Ирина, которая замечательно справилась со своей задачей - помочь совершить первое вводное путешествие по невероятному и необъятному Эрмитажу. Ирина очень интеллигентная, эрудированная, отвечала на все наши вопросы и очень интересно рассказывала. Спасибо большое! Будем рекомендовать с удовольствием
Д
Демидова
21 мая 2025
Спасибо большое за интересную экскурсию и Вашу заботу при подготовке к ней! Обязательно будем в будущем обращаться к Вам!
Н
Наталья
21 апр 2025
Гид отличный, дети были увлечены, но есть некоторые сомнения по сути рассказанного. Кажется, гид неверно назвал портрет Юсуповой, смотритель музея была крайне возмущена.
Но нам понравилось
А
Анна
6 янв 2025
Без очередей, 4 января, когда на улице стояли километровые толпы за билетами и в инете билетов тоже не было, заказала экскурсию через спутник. Около ворот с золотыми орлами меня встретила
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экскурсовод Дарья, провела на другой, менее известный вход. Дарья очень внимательна, интересно и захватывающе ведет рассказ о парадной жизни дворца. Экскурсия прошла на одном дыхании, 2 часа пролетели мгновенно. Очень рекомендую.

Ю
Юлия
4 янв 2025
Заказывали экскурсию в мини-группе по Зимнему дворцу и Эрмитажу на новогодних праздниках. Экскурсовод - Дмитрий. Одни плюсы для тех, особенно для тех, кто пришел сюда впервые: билеты экскурсовод выкупил заранее
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(очередь не менее метров 500), гардероб быстро, дамская комната быстро. Это технические преимущества. Теперь по знакомству с музеем. Структуру экскурсии выстроена очень удачно: основные залы посмотрели за 2 часа. Все по сути, без занудства на ненужных моментах, зато очень интересные детали о некоторых экспонатах, на все интересующиеся нас моменты обращено внимание! С нами была пожилая мама, так даже она в восторге. Очень рекомендую!

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