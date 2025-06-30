Эрмитаж — место, которое непременно стоит посетить в Санкт-Петербурге.
За один день, конечно, сложно охватить весь его масштаб, но я помогу вам заглянуть в самые значимые залы музея.
Мы погрузимся в историю Зимнего дворца и полюбуемся шедеврами западноевропейских мастеров, которые стали неотъемлемой частью культурного наследия.
За один день, конечно, сложно охватить весь его масштаб, но я помогу вам заглянуть в самые значимые залы музея.
Мы погрузимся в историю Зимнего дворца и полюбуемся шедеврами западноевропейских мастеров, которые стали неотъемлемой частью культурного наследия.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Увлекательная экскурсия для всей семьи
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию, которая станет настоящим приключением для вас и ваших детей. Это путешествие оставит яркие впечатления, которыми вы захотите поделиться с друзьями и близкими.
Что вас ждет на экскурсии?
Во время экскурсии вы сможете узнать множество интересных фактов и услышать увлекательные истории о владельцах Зимнего дворца и его создателях. Вас ждут:
- Захватывающие истории о праздновании Рождества;
- Информация о коллекции Эрмитажа;
- Значимые события, связанные с Русской историей.
Уникальные достопримечательности
Вы сможете увидеть:
- Великолепные парадные залы;
- Непревзойдённые личные интерьеры императорской семьи;
- Шедевры Западно-Европейского искусства, хранящиеся в коллекции Государственного Эрмитажа;
- Очаровательные Рождественские елки в царских интерьерах.
Где проходит экскурсия?
Экскурсия проходит в удивительных залах:
- Зимнего дворца;
- Малого Эрмитажа;
- Нового Эрмитажа;
- Старого Эрмитажа.
Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и истории, насладиться атмосферой праздника и открыть для себя новые горизонты вместе с вашими детьми!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парадные залы Зимнего дворца
- Интерьеры Малого, Нового и Старого Эрмитажа
- Шедевры Западно-Европейского искусства из коллекции Государственного Эрмитажа
Что включено
- Экскурсия с гидом в мини группе не более 5 человек
Что не входит в цену
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая площадь, Александровская колонна
Завершение: Дворцовая набережная, 34
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Индивидуальные группы не более 5 человек
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- После окончания экскурсии возможно пребывание в музее для самостоятельного осмотра до закрытия музея
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
30 июн 2025
Брали экскурсию для двоих взрослых и двоих детей, одному из которых 6 лет. С нами была экскурсовод Ирина, которая замечательно справилась со своей задачей - помочь совершить первое вводное путешествие по невероятному и необъятному Эрмитажу. Ирина очень интеллигентная, эрудированная, отвечала на все наши вопросы и очень интересно рассказывала. Спасибо большое! Будем рекомендовать с удовольствием
Д
Демидова
21 мая 2025
Спасибо большое за интересную экскурсию и Вашу заботу при подготовке к ней! Обязательно будем в будущем обращаться к Вам!
Н
Наталья
21 апр 2025
Гид отличный, дети были увлечены, но есть некоторые сомнения по сути рассказанного. Кажется, гид неверно назвал портрет Юсуповой, смотритель музея была крайне возмущена.
Но нам понравилось
Но нам понравилось
А
Анна
6 янв 2025
Без очередей, 4 января, когда на улице стояли километровые толпы за билетами и в инете билетов тоже не было, заказала экскурсию через спутник. Около ворот с золотыми орлами меня встретила
Ю
Юлия
4 янв 2025
Заказывали экскурсию в мини-группе по Зимнему дворцу и Эрмитажу на новогодних праздниках. Экскурсовод - Дмитрий. Одни плюсы для тех, особенно для тех, кто пришел сюда впервые: билеты экскурсовод выкупил заранее
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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