Эрмитаж — место, которое непременно стоит посетить в Санкт-Петербурге. За один день, конечно, сложно охватить весь его масштаб, но я помогу вам заглянуть в самые значимые залы музея. Мы погрузимся в историю Зимнего дворца и полюбуемся шедеврами западноевропейских мастеров, которые стали неотъемлемой частью культурного наследия.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Увлекательная экскурсия для всей семьи

Приглашаем вас на незабываемую экскурсию, которая станет настоящим приключением для вас и ваших детей. Это путешествие оставит яркие впечатления, которыми вы захотите поделиться с друзьями и близкими.

Что вас ждет на экскурсии?

Во время экскурсии вы сможете узнать множество интересных фактов и услышать увлекательные истории о владельцах Зимнего дворца и его создателях. Вас ждут:

Захватывающие истории о праздновании Рождества;

Информация о коллекции Эрмитажа;

Значимые события, связанные с Русской историей.

Уникальные достопримечательности

Вы сможете увидеть:

Великолепные парадные залы;

Непревзойдённые личные интерьеры императорской семьи;

Шедевры Западно-Европейского искусства, хранящиеся в коллекции Государственного Эрмитажа;

Очаровательные Рождественские елки в царских интерьерах.

Где проходит экскурсия?

Экскурсия проходит в удивительных залах:

Зимнего дворца;

Малого Эрмитажа;

Нового Эрмитажа;

Старого Эрмитажа.

Не упустите возможность погрузиться в мир искусства и истории, насладиться атмосферой праздника и открыть для себя новые горизонты вместе с вашими детьми!