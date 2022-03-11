Гуляй, масленица! Новгородская область

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге
4.5
2 оценки
Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в с. Крестцы на Масленицу.

В первой части экскурсии посетим фабрику ёлочных игрушек, а во второй части экскурсии мы окажемся в староверческом подворье, где вас ждет домашний обед, теплый прием и необычное театрализованное представление, полное сюрпризов.
Гуляй, масленица! Новгородская область
Гуляй, масленица! Новгородская область
Гуляй, масленица! Новгородская область
Гуляй, масленица! Новгородская область
Гуляй, масленица! Новгородская область
Гуляй, масленица! Новгородская область

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый 16+ (РФ и Беларусь) / Иностранцы2 950 ₽
Детский от 0 до 6 лет (РФ и Беларусь)1 200 ₽
Пенсионный / инвалиды I и II группы (РФ и Беларусь)2 750 ₽
Школьный от 7 до 15 лет (РФ и Беларусь)2 300 ₽
Студенческий (РФ и Беларусь)2 750 ₽

Что вас ожидает:

  • Троицкая церковь
  • Путевой дворец императрицы Екатерины Великой
  • Село Крестцы
  • Фабрика стеклянных игрушек
  • Староверческая Усадьба в деревне Лякова

Описание

Экскурсия на фабрику игрушек в Крестцах + масленица в староверческом подворье Масленица - старинный русский народный праздник, который олицетворяет прощание с зимой и встречу с весной. По традиции Масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье сжигание чучела. На экскурсии мы расскажем вам о всех днях масленичной недели и их особенностях. Сожжение чучела носило глубокий сакральный смысл. Вместе с зимой сгорало все старое и ветхое, наступало время перемен и обновления. Ряжение чучела Масленицы и сжигание - неотъемлемая часть праздника и нашей веселой экскурсии. В первой части экскурсии на Масленицу приглашаем посетить фабрику ёлочных игрушек, а во второй части экскурсии мы окажемся в староверческом подворье, где вас ждет домашний обед, теплый прием и необычное театрализованное представление, полное сюрпризов. Фабрика в Крестцах работает круглый год. Весь год, не покладая рук, трудятся здесь искусные стеклодувы и мастерицы художественной росписи. Вы своими глазами увидите, как создаются хрупкие шедевры, познакомитесь с мастерами, создадите собственную игрушку и увезете ее домой в качестве сувенира! Для всех туристов в феврале и марте 2023 года будут изготовлены игрушки в виде сердечек, а вам останется их только расписать. Игрушку в виде сердечка можно подарить маме на 8 Марта. Программа экскурсии на Масленицу в Крестцы и подворье в Лякова 08:00 – отправление автобуса на экскурсию Гуляй, Масленица! из СПб в Крестцы Новгородской области (266 км). На трассе Вас ждет увлекательный экскурс в историю и традиции празднования Масленицы на Руси. По дороге увидим Троицкую церковь 1865 года и Путевой дворец императрицы Екатерины Великой. Мы приедем в старинное русское село Крестцы, через которое издавна проходит дорога из Великого Новгорода в Москву. Многие цари и императоры, поэты и писатели делали здесь остановку, чтоб отдохнуть. Крестцы славятся древним промыслом – «крестецкой строчкой» - особым способом вышивки. 13:00 – прибытие в Крестцы на фабрику стеклянных игрушек. Посещение производства, где можно познакомиться с полным процессом создания игрушки из стекла. Можно будет постоять рядом с мастером, потрогать, пощупать и покрасить. В программе предусмотрен мастер-класс, на котором дети и взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по изготовлению подарка маме на 8 Марта, сами распишут настоящее стеклянное сердечко и заберут его с собой на память о посещении необыкновенной фабрики! 14:30 – переезд в староверческую Усадьбу в деревне Лякова. Горячий обед, чай из самоваров с домашними пирогами. Знакомство с бытом Усадьбы, народные игры и развлекательная программа. Вас ждет веселая театрализованная программа Гуляй, Масленица, с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами. Особенный яркий колорит, достоверность и домашний уют нашему чудесному знакомству придадут подлинные интерьеры старообрядческого дома. 17:00 – отправление из Ляково в Санкт-Петербург. 22:00 – прибытие в Санкт-Петербург к месту отправления. Позитивная программа в Лякова: - встреча и ряжение Масленицы, - комедийная хоромина "Петрушкины смотрины", - масляничная карусель, народные игры да забавы, потешный поезд, - обряд хомутания и отпущение грехов, - мастер-класс по изготовлению миниатюрной Масленицы "Маслёнки", - интерактивная экскурсия в старообрядческой избе, - сжигание Масленицы с песнями, закличками, хороводами. В ходе экскурсии у Вас будет возможность купить ёлочные игрушки по цене производителя, а в староверческой усадьбе можно купить натуральные фермерские продукты.

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Мастер-класс (уникальную игрушку заберете с собой)
  • Обед
  • Развлекательная программа в усадьбе
Что не входит
  • Личные расходы (перекус, сувениры и проч.)
Место начала и завершения?
ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт. Это обязательное условие.
  • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды).
  • В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду, придется много ходить. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
  • После оплаты на e-mail вы получите электронный билет, который можно предъявить на посадке в электронном или распечатанном виде
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
М
11 мар 2022
Л
8 мар 2022

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