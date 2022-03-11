Описание

Экскурсия на фабрику игрушек в Крестцах + масленица в староверческом подворье Масленица - старинный русский народный праздник, который олицетворяет прощание с зимой и встречу с весной. По традиции Масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье сжигание чучела. На экскурсии мы расскажем вам о всех днях масленичной недели и их особенностях. Сожжение чучела носило глубокий сакральный смысл. Вместе с зимой сгорало все старое и ветхое, наступало время перемен и обновления. Ряжение чучела Масленицы и сжигание - неотъемлемая часть праздника и нашей веселой экскурсии. В первой части экскурсии на Масленицу приглашаем посетить фабрику ёлочных игрушек, а во второй части экскурсии мы окажемся в староверческом подворье, где вас ждет домашний обед, теплый прием и необычное театрализованное представление, полное сюрпризов. Фабрика в Крестцах работает круглый год. Весь год, не покладая рук, трудятся здесь искусные стеклодувы и мастерицы художественной росписи. Вы своими глазами увидите, как создаются хрупкие шедевры, познакомитесь с мастерами, создадите собственную игрушку и увезете ее домой в качестве сувенира! Для всех туристов в феврале и марте 2023 года будут изготовлены игрушки в виде сердечек, а вам останется их только расписать. Игрушку в виде сердечка можно подарить маме на 8 Марта. Программа экскурсии на Масленицу в Крестцы и подворье в Лякова 08:00 – отправление автобуса на экскурсию Гуляй, Масленица! из СПб в Крестцы Новгородской области (266 км). На трассе Вас ждет увлекательный экскурс в историю и традиции празднования Масленицы на Руси. По дороге увидим Троицкую церковь 1865 года и Путевой дворец императрицы Екатерины Великой. Мы приедем в старинное русское село Крестцы, через которое издавна проходит дорога из Великого Новгорода в Москву. Многие цари и императоры, поэты и писатели делали здесь остановку, чтоб отдохнуть. Крестцы славятся древним промыслом – «крестецкой строчкой» - особым способом вышивки. 13:00 – прибытие в Крестцы на фабрику стеклянных игрушек. Посещение производства, где можно познакомиться с полным процессом создания игрушки из стекла. Можно будет постоять рядом с мастером, потрогать, пощупать и покрасить. В программе предусмотрен мастер-класс, на котором дети и взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по изготовлению подарка маме на 8 Марта, сами распишут настоящее стеклянное сердечко и заберут его с собой на память о посещении необыкновенной фабрики! 14:30 – переезд в староверческую Усадьбу в деревне Лякова. Горячий обед, чай из самоваров с домашними пирогами. Знакомство с бытом Усадьбы, народные игры и развлекательная программа. Вас ждет веселая театрализованная программа Гуляй, Масленица, с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами. Особенный яркий колорит, достоверность и домашний уют нашему чудесному знакомству придадут подлинные интерьеры старообрядческого дома. 17:00 – отправление из Ляково в Санкт-Петербург. 22:00 – прибытие в Санкт-Петербург к месту отправления. Позитивная программа в Лякова: - встреча и ряжение Масленицы, - комедийная хоромина "Петрушкины смотрины", - масляничная карусель, народные игры да забавы, потешный поезд, - обряд хомутания и отпущение грехов, - мастер-класс по изготовлению миниатюрной Масленицы "Маслёнки", - интерактивная экскурсия в старообрядческой избе, - сжигание Масленицы с песнями, закличками, хороводами. В ходе экскурсии у Вас будет возможность купить ёлочные игрушки по цене производителя, а в староверческой усадьбе можно купить натуральные фермерские продукты.