Автобусная экскурсия из Санкт-Петербурга в с. Крестцы на Масленицу.
В первой части экскурсии посетим фабрику ёлочных игрушек, а во второй части экскурсии мы окажемся в староверческом подворье, где вас ждет домашний обед, теплый прием и необычное театрализованное представление, полное сюрпризов.
В первой части экскурсии посетим фабрику ёлочных игрушек, а во второй части экскурсии мы окажемся в староверческом подворье, где вас ждет домашний обед, теплый прием и необычное театрализованное представление, полное сюрпризов.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 16+ (РФ и Беларусь) / Иностранцы
|2 950 ₽
|Детский от 0 до 6 лет (РФ и Беларусь)
|1 200 ₽
|Пенсионный / инвалиды I и II группы (РФ и Беларусь)
|2 750 ₽
|Школьный от 7 до 15 лет (РФ и Беларусь)
|2 300 ₽
|Студенческий (РФ и Беларусь)
|2 750 ₽
Что вас ожидает:
- Троицкая церковь
- Путевой дворец императрицы Екатерины Великой
- Село Крестцы
- Фабрика стеклянных игрушек
- Староверческая Усадьба в деревне Лякова
Описание
Экскурсия на фабрику игрушек в Крестцах + масленица в староверческом подворье Масленица - старинный русский народный праздник, который олицетворяет прощание с зимой и встречу с весной. По традиции Масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье сжигание чучела. На экскурсии мы расскажем вам о всех днях масленичной недели и их особенностях. Сожжение чучела носило глубокий сакральный смысл. Вместе с зимой сгорало все старое и ветхое, наступало время перемен и обновления. Ряжение чучела Масленицы и сжигание - неотъемлемая часть праздника и нашей веселой экскурсии. В первой части экскурсии на Масленицу приглашаем посетить фабрику ёлочных игрушек, а во второй части экскурсии мы окажемся в староверческом подворье, где вас ждет домашний обед, теплый прием и необычное театрализованное представление, полное сюрпризов. Фабрика в Крестцах работает круглый год. Весь год, не покладая рук, трудятся здесь искусные стеклодувы и мастерицы художественной росписи. Вы своими глазами увидите, как создаются хрупкие шедевры, познакомитесь с мастерами, создадите собственную игрушку и увезете ее домой в качестве сувенира! Для всех туристов в феврале и марте 2023 года будут изготовлены игрушки в виде сердечек, а вам останется их только расписать. Игрушку в виде сердечка можно подарить маме на 8 Марта. Программа экскурсии на Масленицу в Крестцы и подворье в Лякова 08:00 – отправление автобуса на экскурсию Гуляй, Масленица! из СПб в Крестцы Новгородской области (266 км). На трассе Вас ждет увлекательный экскурс в историю и традиции празднования Масленицы на Руси. По дороге увидим Троицкую церковь 1865 года и Путевой дворец императрицы Екатерины Великой. Мы приедем в старинное русское село Крестцы, через которое издавна проходит дорога из Великого Новгорода в Москву. Многие цари и императоры, поэты и писатели делали здесь остановку, чтоб отдохнуть. Крестцы славятся древним промыслом – «крестецкой строчкой» - особым способом вышивки. 13:00 – прибытие в Крестцы на фабрику стеклянных игрушек. Посещение производства, где можно познакомиться с полным процессом создания игрушки из стекла. Можно будет постоять рядом с мастером, потрогать, пощупать и покрасить. В программе предусмотрен мастер-класс, на котором дети и взрослые могут попробовать себя в роли специалиста по изготовлению подарка маме на 8 Марта, сами распишут настоящее стеклянное сердечко и заберут его с собой на память о посещении необыкновенной фабрики! 14:30 – переезд в староверческую Усадьбу в деревне Лякова. Горячий обед, чай из самоваров с домашними пирогами. Знакомство с бытом Усадьбы, народные игры и развлекательная программа. Вас ждет веселая театрализованная программа Гуляй, Масленица, с неожиданными сюжетными поворотами и сюрпризами. Особенный яркий колорит, достоверность и домашний уют нашему чудесному знакомству придадут подлинные интерьеры старообрядческого дома. 17:00 – отправление из Ляково в Санкт-Петербург. 22:00 – прибытие в Санкт-Петербург к месту отправления. Позитивная программа в Лякова: - встреча и ряжение Масленицы, - комедийная хоромина "Петрушкины смотрины", - масляничная карусель, народные игры да забавы, потешный поезд, - обряд хомутания и отпущение грехов, - мастер-класс по изготовлению миниатюрной Масленицы "Маслёнки", - интерактивная экскурсия в старообрядческой избе, - сжигание Масленицы с песнями, закличками, хороводами. В ходе экскурсии у Вас будет возможность купить ёлочные игрушки по цене производителя, а в староверческой усадьбе можно купить натуральные фермерские продукты.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Мастер-класс (уникальную игрушку заберете с собой)
- Обед
- Развлекательная программа в усадьбе
- Что не входит
- Личные расходы (перекус, сувениры и проч.)
- Место начала и завершения?
- ул. Думская, д. 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой паспорт. Это обязательное условие.
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды).
- В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду, придется много ходить. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
- После оплаты на e-mail вы получите электронный билет, который можно предъявить на посадке в электронном или распечатанном виде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
11 мар 2022
Л
Лариса
8 мар 2022
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