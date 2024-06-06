А Анна Экскурсия из СПб в Великий Новгород читать дальше были на этой экскурсии, и решили повторить. Также путешествовали разным составом: семьями, парами и по одному. Гид компетентена, внимательна и всегда на связи. Это было весело, культурно, и интересно. Спасибо большое. Поездка организована из Санкт-Петербурга, но в ней участвовали не только жители Санкт-Петербурга, но и гости из других городов. Некоторые уже

В Валентина По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле читать дальше истории этих мест. Интересные факты разных эпох, великолепная подача, очень грамотная певучая Русская речь. Татьяна настоящий профессионал. Обязательно отправимся в другие места в ее сопровождении всей семьей! Очень рекомендую! По поводу организации-никаких вопросов! Все четко, во время. С Огромной благодарностью и приятными впечатлениями к Вашей компании! Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием было путешествовать с знатоком

А Анна К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только Спасибо! Нам очень понравилось. В музее был интересный живой рассказ о святой. Посетили 2 храма, поднимались на колокольню одного из них. Экскурсия заканчивается в часовне Ксении Петербургской.

А Алиса К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только нам очень-очень понравилось! рассказ очень живой, и всё отлично:)

И Игорь Экскурсия из СПб в Великий Новгород Все было хорошо. Но слишком напряженно, по сути двухдневная программа была втиснута в один день. Претензия такая. Формально в автобусе нельзя есть, только во время технических остановок. Но эти остановки были на заправках, где нельзя было купить ни напитков. ни еды.

С Светлана По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле читать дальше храмов и мест служения великих людей. Уровень погруженности гида в момент просто зашкаливал! Удивительна глубина знания и широта взглядов Любови на освещаемую область интересов! Благодарю! Рекомендую к обязательному посещению это путешествие при сопровождении потрясающего гида в лице Любы! Заявленная экскурсия по своему наполнению представлялась достаточно сложной в исполнении. Однако, этого не случилось. Люба смогла глубоко, литературно-завораживающе раскрыть особенности людей,

Л Любовь Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов» Подробно рассказано о зарождении и героической судьбе города Кронштадт. Экскурсовод Елена лучшая, интеллигентная, высокопрофессиональная. Желаю дальнейших успехов вашей команде.

А Анастасия Конфессии Невского проспекта читать дальше формировались и существовали бок о бок в неродной стране, как влияло то или иное вероисповедание на их жизнь, какие были особенности. Экскурсия живая, нескучная и познавательная. Узнала много нового. Понравилась сама прогулка в центре города по дворам и улочкам. Уютная. Интересна история появления в городе инородных общин, как они

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