Православные экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 24 экскурсии в категории «Православные» в Санкт-Петербурге, цены от 1 100 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
52 отзыва
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990 за человека
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
6 часов
586 отзывов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200 за человека
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
42 отзыва
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбен
13 июня в 07:00
23 июня в 07:00
3 290 за человека
Церкви Невского проспекта и округи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Церкви Невского проспекта и округи
Начало: Памятник Кутузову (Казанская пл., 2)
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
3 500 за всё до 5 чел.
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
Александро-Невская лавра, Иоанновский монастырь и часовня Ксении Блаженной за 1 день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 850 за всё до 4 чел.
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
Посетить старинные православные храмы в окрестностях Петербурга и прикоснуться к их богатой истории
Начало: По договорённости
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
14 500 за всё до 4 чел.
Казанский собор снаружи и внутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
110 отзывов
Казанский собор снаружи и внутри
Начало: Казанская площадь, д. 2
Расписание: понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 16.00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
от 6 000 за человека
Исаакиевский собор снаружи и внутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Начало: У памятника Медному всаднику
Расписание: понедельник, четверг, суббота, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Пешая экскурсия с посещением Александро-Невской лавры
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
1 отзыв
Пешая экскурсия с посещением Александро-Невской лавры
Узнать об истории и значении лавры в судьбе Петербурга и услышать о подвигах святого князя
Начало: Ст. метро «пл. Александра Невского - 1» (на выходе...
11 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1 100 за человека
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
Групповая
12 часов
2 отзыва
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
По волнам Ладоги - к местам тишины и молитвенного отдохновения
Начало: Возле станции метро «Озерки»
Расписание: в четверг и пятницу в 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
4 100 за человека
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Начало: М. Пл. Ленина (Финляндский вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900 за всё до 2 чел.
Экскурсия из СПб в Великий Новгород
🚌 На автобусе
скидка
30%
Групповая
13 часов
22 отзыва
Экскурсия из СПб в Великий Новгород
За один день проникнуться богатой историей, шедеврами зодчества и преданиями Новгородской земли
Начало: В районе метро Невский проспект
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
31422 200 за человека
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
Посетить идиллический город на берегу реки Волхов и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: В отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
18 400 за всё до 4 чел.
Казанский собор - «симфония из камня»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
45 отзывов
Казанский собор - «симфония из камня»
Посмотреть на один из самых известных храмов страны и расшифровать его символы
Начало: В районе м. Невский проспект
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 2 600 за всё до 10 чел.
Конфессии Невского проспекта
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Конфессии Невского проспекта
Познакомиться с христианскими храмами Петербурга в мини-группе
Начало: У Зелёного моста
Завтра в 12:45
9 июня в 13:45
1 200 за человека
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
Открыть неожиданные грани православной культуры в современном Петербурге
Начало: на Казанской площади
2 000 за человека
Из Петербурга к древним монастырям (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Из Петербурга к древним монастырям (в мини-группе)
Посетить Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри и ощутить атмосферу духовности
Начало: В районе метро «Улица Дыбенко»
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
9 600 за человека
Православные храмы Ораниенбаума
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Православные храмы Ораниенбаума
Побывать в главных святынях старинного города на светской экскурсии и узнать их историю
Начало: около Собора Михаила Архангела в Ораниенбауме
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
4 000 за всё до 3 чел.
Часовня Ксении Петербургской и храм Спаса на Крови: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Часовня Ксении Петербургской и храм Спаса на Крови: групповая экскурсия
Побывать в главных местах почитания небесных покровителей Петербурга
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
1 500 за человека
Новогоднее волшебство. Прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Новогоднее волшебство. Прогулка
Начало: Дворцовая площадь
7 000 за всё до 5 чел.
По следам Ксении Блаженной с посещением Часовни
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
По следам Ксении Блаженной с посещением Часовни
Увидеть, где стоял дом святой, и узнать, почему торговцы умоляли Ксению попробовать хоть что-нибудь
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 400 за всё до 4 чел.
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
Посетить знаменитый «храм моряков» и расшифровать его святыни с профессиональным гидом
Начало: на Садовой улице
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
от 2 990 за всё до 10 чел.
Путь к храму: Петербург Достоевского и Николо-Богоявленский морской собор
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Путь к храму: Петербург Достоевского и Николо-Богоявленский морской собор
Представить себя на месте великого писателя и героев его произведения
Начало: На Сенной площади
16 июня в 11:00
17 июня в 10:00
4 550 за всё до 7 чел.
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Экскурсия из СПб в Великий Новгород
    Поездка организована из Санкт-Петербурга, но в ней участвовали не только жители Санкт-Петербурга, но и гости из других городов. Некоторые уже
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    были на этой экскурсии, и решили повторить. Также путешествовали разным составом: семьями, парами и по одному. Гид компетентена, внимательна и всегда на связи. Это было весело, культурно, и интересно. Спасибо большое.

  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
    Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием было путешествовать с знатоком
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    истории этих мест. Интересные факты разных эпох, великолепная подача, очень грамотная певучая Русская речь. Татьяна настоящий профессионал. Обязательно отправимся в другие места в ее сопровождении всей семьей! Очень рекомендую! По поводу организации-никаких вопросов! Все четко, во время. С Огромной благодарностью и приятными впечатлениями к Вашей компании!

  • А
    Анна
    2 июня 2024
    К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
    Спасибо! Нам очень понравилось. В музее был интересный живой рассказ о святой. Посетили 2 храма, поднимались на колокольню одного из них. Экскурсия заканчивается в часовне Ксении Петербургской.
  • А
    Алиса
    29 мая 2024
    К Ксении Петербургской на Смоленке: о почитаемой святой и не только
    нам очень-очень понравилось! рассказ очень живой, и всё отлично:)
  • И
    Игорь
    27 мая 2024
    Экскурсия из СПб в Великий Новгород
    Все было хорошо. Но слишком напряженно, по сути двухдневная программа была втиснута в один день. Претензия такая. Формально в автобусе нельзя есть, только во время технических остановок. Но эти остановки были на заправках, где нельзя было купить ни напитков. ни еды.
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
    Заявленная экскурсия по своему наполнению представлялась достаточно сложной в исполнении. Однако, этого не случилось. Люба смогла глубоко, литературно-завораживающе раскрыть особенности людей,
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    храмов и мест служения великих людей. Уровень погруженности гида в момент просто зашкаливал! Удивительна глубина знания и широта взглядов Любови на освещаемую область интересов! Благодарю! Рекомендую к обязательному посещению это путешествие при сопровождении потрясающего гида в лице Любы!

  • Л
    Любовь
    25 мая 2024
    Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
    Подробно рассказано о зарождении и героической судьбе города Кронштадт. Экскурсовод Елена лучшая, интеллигентная, высокопрофессиональная. Желаю дальнейших успехов вашей команде.
  • А
    Анастасия
    17 мая 2024
    Конфессии Невского проспекта
    Понравилась сама прогулка в центре города по дворам и улочкам. Уютная. Интересна история появления в городе инородных общин, как они
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    формировались и существовали бок о бок в неродной стране, как влияло то или иное вероисповедание на их жизнь, какие были особенности. Экскурсия живая, нескучная и познавательная. Узнала много нового.

  • Е
    Евгения
    17 мая 2024
    Конфессии Невского проспекта
    Экскурсия будет интересна не только гостям нашего города, но и петербуржцам. Многократно пробегая по Невскому проспекту по своим делам, даже
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    не задумываешься об удивительном мире, который скрывается за прекрасными храмами различных конфессий. Рассказ был увлекательным и познавательным. Ждите нас на других экскурсиях!

  • В
    Вера
    16 мая 2024
    Конфессии Невского проспекта
    Очень глубокий и вдумчивый рассказ! Рекомендую тем, кто хоть сколько нибудь интересуется темой. Все объекты показы совсем рядышком, что очень удобно. Лично для меня некоторые из них явились открытием. Спасибо!
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Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Православные»

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  3. Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
  4. Церкви Невского проспекта и округи
  5. По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
  8. Финский Залив
  9. Зимний дворец
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