1 чел.
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Мини-группа
2 часа
Паломничество к святой Ксении Петербургской: откровения и святыни
Исследуйте духовное наследие Санкт-Петербурга, посетив место поклонения Ксении Блаженной и окунитесь в историю района
Начало: В районе метро Приморская
Расписание: ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
1 990₽ за человека
Групповая
6 часов
Кронштадт: Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Начало: Площадь Восстания д. 1
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
9 июня в 11:30
от 1 200₽ за человека
Групповая
14 часов
Тихвинские монастыри: тур к чудотворной иконе
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Дыбен
13 июня в 07:00
23 июня в 07:00
3 290₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Церкви Невского проспекта и округи
Начало: Памятник Кутузову (Казанская пл., 2)
Расписание: Ежедневно
10 июня в 13:00
12 июня в 11:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По православным храмам Петербурга на комфортабельном автомобиле
Александро-Невская лавра, Иоанновский монастырь и часовня Ксении Блаженной за 1 день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
11 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
По святым местам и к Серафиму Вырицкому на автомобиле
Посетить старинные православные храмы в окрестностях Петербурга и прикоснуться к их богатой истории
Начало: По договорённости
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
14 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский собор снаружи и внутри
Начало: Казанская площадь, д. 2
Расписание: понедельник, четверг, суббота, воскресенье в 16.00
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
от 6 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Исаакиевский собор снаружи и внутри
Начало: У памятника Медному всаднику
Расписание: понедельник, четверг, суббота, воскресенье 10.00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Пешая экскурсия с посещением Александро-Невской лавры
Узнать об истории и значении лавры в судьбе Петербурга и услышать о подвигах святого князя
Начало: Ст. метро «пл. Александра Невского - 1» (на выходе...
11 июня в 11:00
18 июня в 11:00
1 100₽ за человека
Групповая
12 часов
Остров-монастырь Коневец: на страже красоты и покоя
По волнам Ладоги - к местам тишины и молитвенного отдохновения
Начало: Возле станции метро «Озерки»
Расписание: в четверг и пятницу в 09:00
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
4 100₽ за человека
Фотопрогулка
3 часа
Загадочные усадьбы и храмы: фотопрогулка
Начало: М. Пл. Ленина (Финляндский вокзал)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
6 900₽ за всё до 2 чел.
скидка
30%
Групповая
13 часов
Экскурсия из СПб в Великий Новгород
За один день проникнуться богатой историей, шедеврами зодчества и преданиями Новгородской земли
Начало: В районе метро Невский проспект
12 июня в 07:30
15 июня в 07:30
31422 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
В Старую Ладогу - на комфортабельном авто из Петербурга
Посетить идиллический город на берегу реки Волхов и прикоснуться к его многовековой истории
Начало: В отеле, на ж/д вокзале или в аэропорту
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
18 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Казанский собор - «симфония из камня»
Посмотреть на один из самых известных храмов страны и расшифровать его символы
Начало: В районе м. Невский проспект
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Конфессии Невского проспекта
Познакомиться с христианскими храмами Петербурга в мини-группе
Начало: У Зелёного моста
Завтра в 12:45
9 июня в 13:45
1 200₽ за человека
Групповая
2.5 часа
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
Открыть неожиданные грани православной культуры в современном Петербурге
Начало: на Казанской площади
2 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Из Петербурга к древним монастырям (в мини-группе)
Посетить Александро-Свирский и Введено-Оятский монастыри и ощутить атмосферу духовности
Начало: В районе метро «Улица Дыбенко»
Расписание: в субботу в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
9 600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Православные храмы Ораниенбаума
Побывать в главных святынях старинного города на светской экскурсии и узнать их историю
Начало: около Собора Михаила Архангела в Ораниенбауме
Завтра в 14:00
9 июня в 14:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Часовня Ксении Петербургской и храм Спаса на Крови: групповая экскурсия
Побывать в главных местах почитания небесных покровителей Петербурга
Начало: В районе метро «Площадь Восстания»
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Новогоднее волшебство. Прогулка
Начало: Дворцовая площадь
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По следам Ксении Блаженной с посещением Часовни
Увидеть, где стоял дом святой, и узнать, почему торговцы умоляли Ксению попробовать хоть что-нибудь
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Никольской Морской собор: экскурсия с подъёмом в верхний храм
Посетить знаменитый «храм моряков» и расшифровать его святыни с профессиональным гидом
Начало: на Садовой улице
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
от 2 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путь к храму: Петербург Достоевского и Николо-Богоявленский морской собор
Представить себя на месте великого писателя и героев его произведения
Начало: На Сенной площади
16 июня в 11:00
17 июня в 10:00
4 550₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Никольский Морской Собор: путешествие из Петербурга в Кронштадт
Начало: Гид подъедет за вами в отель в центре города
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Поездка организована из Санкт-Петербурга, но в ней участвовали не только жители Санкт-Петербурга, но и гости из других городов. Некоторые уже
- ВВалентина5 июня 2024Спасибо большое Татьяне за очень содержательную экскурсию! Давно хотела попасть к Серафиму Вырецкому, но дополнительным удовольствием было путешествовать с знатоком
- ААнна2 июня 2024Спасибо! Нам очень понравилось. В музее был интересный живой рассказ о святой. Посетили 2 храма, поднимались на колокольню одного из них. Экскурсия заканчивается в часовне Ксении Петербургской.
- ААлиса29 мая 2024нам очень-очень понравилось! рассказ очень живой, и всё отлично:)
- ИИгорь27 мая 2024Все было хорошо. Но слишком напряженно, по сути двухдневная программа была втиснута в один день. Претензия такая. Формально в автобусе нельзя есть, только во время технических остановок. Но эти остановки были на заправках, где нельзя было купить ни напитков. ни еды.
- ССветлана25 мая 2024Заявленная экскурсия по своему наполнению представлялась достаточно сложной в исполнении. Однако, этого не случилось. Люба смогла глубоко, литературно-завораживающе раскрыть особенности людей,
- ЛЛюбовь25 мая 2024Подробно рассказано о зарождении и героической судьбе города Кронштадт. Экскурсовод Елена лучшая, интеллигентная, высокопрофессиональная. Желаю дальнейших успехов вашей команде.
- ААнастасия17 мая 2024Понравилась сама прогулка в центре города по дворам и улочкам. Уютная. Интересна история появления в городе инородных общин, как они
- ЕЕвгения17 мая 2024Экскурсия будет интересна не только гостям нашего города, но и петербуржцам. Многократно пробегая по Невскому проспекту по своим делам, даже
- ВВера16 мая 2024Очень глубокий и вдумчивый рассказ! Рекомендую тем, кто хоть сколько нибудь интересуется темой. Все объекты показы совсем рядышком, что очень удобно. Лично для меня некоторые из них явились открытием. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Православные»
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