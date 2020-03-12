265 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Живые рассказы о главных достопримечательностях

Вам предстоит прогуляться по парадному Санкт-Петербургу, но мои истории о нём не будут похожи на стандартные фразы из путеводителей — они помогут оживить прошлое города. Маршрут пройдёт по следующим местам:

Фонтан Шар , макет которого создал Ломоносов для Екатерины II. Вы узнаете, как 740-килограммовый шар держится лишь на напоре воды, и откроете неожиданные факты о фонтане.

, макет которого создал Ломоносов для Екатерины II. Вы узнаете, как 740-килограммовый шар держится лишь на напоре воды, и откроете неожиданные факты о фонтане. Невский проспект — вы пройдёте по красивейшей части улицы, где всегда была сосредоточена жизнь города, и узнаете об отношении петербуржцев к Невскому.

— вы пройдёте по красивейшей части улицы, где всегда была сосредоточена жизнь города, и узнаете об отношении петербуржцев к Невскому. Гостиный двор — у старейшего торгового центра Петербурга и здания, занимающего целый квартал, поговорим о его тайнах.

— у старейшего торгового центра Петербурга и здания, занимающего целый квартал, поговорим о его тайнах. Елисеевский магазин — вы полюбуетесь изящным фасадом здания и узнаете, что стоит здесь купить.

— вы полюбуетесь изящным фасадом здания и узнаете, что стоит здесь купить. Площадь Искусств , где вас встретит архитектурный ансамбль, созданный Карло Росси — я расскажу об идеях зодчего.

, где вас встретит архитектурный ансамбль, созданный Карло Росси — я расскажу об идеях зодчего. Спас на Крови — у красочного храма вспомним о первом теракте в истории города и Российской Империи.

— у красочного храма вспомним о первом теракте в истории города и Российской Империи. Казанский собор , который откроет вам множество тайн: о масонских символах, количестве колонн и древнейшей иконе Казанской божьей матери.

, который откроет вам множество тайн: о масонских символах, количестве колонн и древнейшей иконе Казанской божьей матери. Дом Зингера со знаменитым куполом, у которого вы узнаете, как Зингер обманул императора.

со знаменитым куполом, у которого вы узнаете, как Зингер обманул императора. Дворы Капеллы и Дворцовая площадь — по секретному пути через питерские дворы (чтобы не толпиться на Невском) вы выйдете к сердцу Петербурга. Узнаете о роли площади в истории и о том, почему Александровская колонна может упасть.

Интересные факты и полезные советы

Вы найдёте Швецию в центре Петербурга, у памятника котикам узнаете об их особом статусе, услышите истории о любвеобильности Екатерины и самом нелюбимом музее петербуржцев. А ещё я подскажу вам, как дёшево попасть в театры города и быстрее пробраться в Эрмитаж, посоветую места с самыми вкусными пышками и недорогим пивом.