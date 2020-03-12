265 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Живые рассказы о главных достопримечательностях
Вам предстоит прогуляться по парадному Санкт-Петербургу, но мои истории о нём не будут похожи на стандартные фразы из путеводителей — они помогут оживить прошлое города. Маршрут пройдёт по следующим местам:
Интересные факты и полезные советы
Вы найдёте Швецию в центре Петербурга, у памятника котикам узнаете об их особом статусе, услышите истории о любвеобильности Екатерины и самом нелюбимом музее петербуржцев. А ещё я подскажу вам, как дёшево попасть в театры города и быстрее пробраться в Эрмитаж, посоветую места с самыми вкусными пышками и недорогим пивом.