265 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию экскурсию «Гуляй как петербуржец», которая позволит вам увидеть Санкт-Петербург глазами его жителей.
Вместе с опытным гидом вы пройдете по знаменитому Невскому проспекту, узнаете истории, скрытые за парадными фасадами,
Вместе с опытным гидом вы пройдете по знаменитому Невскому проспекту, узнаете истории, скрытые за парадными фасадами,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Авторская экскурсия без скучных лекций
- 🏛 Уникальные рассказы о главных достопримечательностях
- 🗺 Маршрут по секретным местам Петербурга
- 🐱 Истории о котиках и их статусе в городе
- 🍩 Советы по местам с вкусными пышками и недорогим пивом
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для прогулок по Санкт-Петербургу. В это время года город особенно красив, и можно насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Фонтан Шар
- Невский проспект
- Гостиный двор
- Елисеевский магазин
- Площадь Искусств
- Спас на Крови
- Казанский собор
- Дом Зингера
- Дворы Капеллы
- Дворцовая площадь
Описание экскурсии
Живые рассказы о главных достопримечательностях
Вам предстоит прогуляться по парадному Санкт-Петербургу, но мои истории о нём не будут похожи на стандартные фразы из путеводителей — они помогут оживить прошлое города. Маршрут пройдёт по следующим местам:
- Фонтан Шар, макет которого создал Ломоносов для Екатерины II. Вы узнаете, как 740-килограммовый шар держится лишь на напоре воды, и откроете неожиданные факты о фонтане.
- Невский проспект — вы пройдёте по красивейшей части улицы, где всегда была сосредоточена жизнь города, и узнаете об отношении петербуржцев к Невскому.
- Гостиный Двор — у старейшего торгового центра Петербурга и здания, занимающего целый квартал, поговорим о его тайнах.
- Елисеевский магазин — вы полюбуетесь изящным фасадом здания и узнаете, что стоит здесь купить.
- Площадь Искусств, где вас встретит архитектурный ансамбль, созданный Карло Росси — я расскажу об идеях зодчего.
- Спас на Крови — у красочного храма вспомним о первом теракте в истории города и Российской Империи.
- Казанский собор, который откроет вам множество тайн: о масонских символах, количестве колонн и древнейшей иконе Казанской божьей матери.
- Дом Зингера со знаменитым куполом, у которого вы узнаете, как Зингер обманул императора.
- Дворы Капеллы и Дворцовая площадь — по секретному пути через питерские дворы (чтобы не толпиться на Невском) вы выйдете к сердцу Петербурга. Узнаете о роли площади в истории и о том, почему Александровская колонна может упасть.
Интересные факты и полезные советы
Вы найдёте Швецию в центре Петербурга, у памятника котикам узнаете об их особом статусе, услышите истории о любвеобильности Екатерины и самом нелюбимом музее петербуржцев. А ещё я подскажу вам, как дёшево попасть в театры города и быстрее пробраться в Эрмитаж, посоветую места с самыми вкусными пышками и недорогим пивом.
Организационные детали
- Экскурсия заканчивается около Эрмитажного театра
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Гид может отказать в проведении экскурсии людям, с симптомами респираторных заболеваний или признаками алкогольного опьянения
во вторник, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 11:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 20 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1350 ₽
|Дети до 18 лет
|950 ₽
|Пенсионеры
|950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, субботу и воскресенье в 11:00, в пятницу в 11:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 45719 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 831 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим чудесного экскурсовода Татьяну за прогулку по сердцу Петербурга в обход суеты и шума Невского проспекта. Было очень познавательно, через дружеский диалог со всеми участниками.
Для нас было особенно важно начать знакомство с городом в пешеходной группе - это дает возможность увидеть интересные детали, черты его характера вблизи. Время пролетело незаметно, остались очень приятные впечатления от прогулки.
Для нас было особенно важно начать знакомство с городом в пешеходной группе - это дает возможность увидеть интересные детали, черты его характера вблизи. Время пролетело незаметно, остались очень приятные впечатления от прогулки.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Экскурсия понравилась. Это действительно была интересная прогулка, а не занудная лекция! Огромное спасибо нашему экскурсоводу Евгении за очень интересный материал, легкую подачу и приятную прогулку!
Мы были составом 4взрослых +4 детей (10,10,7,5), даже дети слушали с интересом, потому что экскурсовод постоянно их вовлекала в диалог рассказывая интересные факты по возрасту(например, про котиков). В общем, я рекомендую!
Мы были составом 4взрослых +4 детей (10,10,7,5), даже дети слушали с интересом, потому что экскурсовод постоянно их вовлекала в диалог рассказывая интересные факты по возрасту(например, про котиков). В общем, я рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Приятная милая девушка,Евгения,провела нам экскурсию. Провела нас по улицам в центре города,где меньше всего туристов,показала достопримечательности в центре,которые раннее мы не видели,хотя в Санкт-Петербурге уже не первый раз. Всем советую
Вам был полезен этот отзыв?
Спасибо, Екатерине за прекрасную экскурсию! Было интересно, познавательно, время пролетело незаметно. Спокойный темп, отличная подача материала, самые лучшие впечатления от экскурсии! 10 из 10, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Для первого знакомства с городом- рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Хорошая экскурсия, стоит сходить, интересно, наполнено.
Нам только с погодой не повезло 😉 Гид внимательный, поделился зонтом в дождь - благодарю!
Были с ребенком 7 лет - подустала, но выдержала.
Мои опасения на счет отсутствия наушников - не оправдались. Группа была 6 человек.
Нам только с погодой не повезло 😉 Гид внимательный, поделился зонтом в дождь - благодарю!
Были с ребенком 7 лет - подустала, но выдержала.
Мои опасения на счет отсутствия наушников - не оправдались. Группа была 6 человек.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Гуляй как петербуржец»
Индивидуальная
По Петербургу с петербуржцем
Увидеть главные места и узнать о них без скучных лекций на обзорной прогулке в вашем ритме
Завтра в 09:00
22 авг в 09:00
от 6600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Необычный взгляд на привычные достопримечательности
Начало: Адмиралтейский пр. 1 (у фонтана)
Расписание: ежедневно в 19-00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
А можно неклассическую?
Дружеская прогулка по самым питерским местам - дворам, парадным и террасе
Начало: Возле станции метро «Адмиралтейская»
Завтра в 12:00
22 авг в 12:00
от 5700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Секреты Невского проспекта: истории и судьбы жителей в лицах
Прогуляться с гидом-историком по главной улице Санкт-Петербурга и узнать всю её подноготную
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 3200 ₽ за всё до 4 чел.
1350 ₽ за человека