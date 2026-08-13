265 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представляем вашему вниманию экскурсию «Гуляй как петербуржец», которая позволит вам увидеть Санкт-Петербург глазами его жителей.Вместе с опытным гидом вы пройдете по знаменитому Невскому проспекту, узнаете истории, скрытые за парадными фасадами,

исследуете площадь Искусств и откроете для себя уникальные места, о которых не рассказывают в обычных экскурсиях. Вы услышите рассказы о жизни петербуржцев, узнаете о тайнах Гостиного двора, восхититесь красотой Елисеевского магазина и откроете множество интересных фактов о знаменитых достопримечательностях, таких как Фонтан Шар, Спас на Крови, Казанский собор и Дом Зингера. Эта прогулка станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя вам по-новому взглянуть на город и пополнить список любимых мест в Санкт-Петербурге. Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть, как живет и дышит культурная столица России, и получить незабываемые впечатления от прогулки по Петербургу

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь - идеальные месяцы для прогулок по Санкт-Петербургу. В это время года город особенно красив, и можно насладиться всеми его достопримечательностями в полной мере.

Сейчас август — это идеальное время.