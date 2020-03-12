265 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Нескучная обзорная экскурсия по must-see местам и знакомство с образом жизни горожан

Анастасия
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Анастасия – представитель гидов
Эта авторская прогулка создана, чтобы не просто познакомить вас с городом на Неве, но дать реальное представление о Петербурге, без скучных «лекций» классических экскурсий.

Приглашаю пройти со мной по Невскому проспекту, открывая тайны его парадных фасадов, заглянуть на площадь Искусств, найти котиков и Швецию в центре Петербурга, услышать об образе жизни петербуржцев, а также пополнить список любимых мест в городе.
520 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы
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У этой экскурсии265 отзывов
4.86
Гуляй как петербуржец
Гуляй как петербуржец

Что вас ожидает

Живые рассказы о главных достопримечательностях
Вам предстоит прогуляться по парадному Санкт-Петербургу, но мои истории о нём не будут похожи на стандартные фразы из путеводителей — они помогут оживить прошлое города. Маршрут пройдёт по следующим местам:

  • Фонтан Шар, макет которого создал Ломоносов для Екатерины II. Вы узнаете, как 740-килограммовый шар держится лишь на напоре воды, и откроете неожиданные факты о фонтане.
  • Невский проспект — вы пройдёте по красивейшей части улицы, где всегда была сосредоточена жизнь города, и узнаете об отношении петербуржцев к Невскому.
  • Гостиный двор — у старейшего торгового центра Петербурга и здания, занимающего целый квартал, поговорим о его тайнах.
  • Елисеевский магазин — вы полюбуетесь изящным фасадом здания и узнаете, что стоит здесь купить.
  • Площадь Искусств, где вас встретит архитектурный ансамбль, созданный Карло Росси — я расскажу об идеях зодчего.
  • Спас на Крови — у красочного храма вспомним о первом теракте в истории города и Российской Империи.
  • Казанский собор, который откроет вам множество тайн: о масонских символах, количестве колонн и древнейшей иконе Казанской божьей матери.
  • Дом Зингера со знаменитым куполом, у которого вы узнаете, как Зингер обманул императора.
  • Дворы Капеллы и Дворцовая площадь — по секретному пути через питерские дворы (чтобы не толпиться на Невском) вы выйдете к сердцу Петербурга. Узнаете о роли площади в истории и о том, почему Александровская колонна может упасть.

Интересные факты и полезные советы
Вы найдёте Швецию в центре Петербурга, у памятника котикам узнаете об их особом статусе, услышите истории о любвеобильности Екатерины и самом нелюбимом музее петербуржцев. А ещё я подскажу вам, как дёшево попасть в театры города и быстрее пробраться в Эрмитаж, посоветую места с самыми вкусными пышками и недорогим пивом.

Организационные детали

  • Экскурсия заканчивается около Эрмитажного театра
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Гуляй как петербуржец
Гуляй как петербуржец
Гуляй как петербуржец
Гуляй как петербуржец
Гуляй как петербуржец
Гуляй как петербуржец
Гуляй как петербуржец
Гуляй как петербуржец
Гуляй как петербуржец
Гуляй как петербуржец

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анастасия
Анастасия
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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265 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Оксана
12 марта 2020
Огромное спасибо гиду Анастасии за прекрасную экскурсию. Полный восторг от города, экскурсии и атмосферы. В следующий приезд только с вами, на крыши, в коммуналки, дворы-колодцы и ,конечно, знакомиться с Питерским роком!
10 марта 2020
Экскурсовода было плохо слышно, приходилось напрягать слух.
10 марта 2020
Экскурсия была очень интересная, необычная и познавательная.
С удовольствием воспользуемся еще и будем рекомендовать знакомым.
10 марта 2020
Нас встретил солнечный Питер и такая же солнечная Яна. Экскурсия прошла на одном дыхании. Яна очень интересно рассказывала о своем городе,в который сама влюблена. Рассказ был живой, это просто была живая беседа. И было впечатление, что ты не на групповой экскурсии, а на индивидуальной. И перед тобой не экскурсовод, а человек, который с интересом делится о жизни своего города. Ну и конечно, бонус -пышечная!!! Очень рекомендую посетить экскурсию
9 марта 2020
Были на экскурсии «Гуляй как Петербуржец» 8 марта. Попали на неё прямо с поезда Сапсан. Увлекательный рассказ Яны сразу захватил нас. Она провела нас по таким тайным тропинкам, по которым , будучи не один раз в Питере я ни разу не ходила. Мы увидели памятник Остапу Бендеру, храм Спаса на крови , памятник фотографу, Елисеевский магазин, Пассаж и многое другое. Попили кофе , который готовиться по старинному рецепту и испробовали нежнейших пышек. Все суперрр. СПАСИБО !!!❤️️❤️️❤️️
9 марта 2020
Егор - потрясающий гид! Знающий, внимательный, интересно было слышать!
2 марта 2020
Приятный гид, интересные истории превратились в маленькое завлекательное путешествие.
27 февраля 2020
Огромное спасибо гиду Надежде за интересный маршрут. Очень понравилась эта 2часовая экскурсия. Лично я в Питере уже не первый раз, но с большим интересом прогулялась вместе с вами. Было очень познавательно и не утомительно,, что даже дождь не смог испортить впечатления от прогулки. Всем рекомендую!
25 февраля 2020
Нашим экскурсоводом была девушка Яна, прекрасный и эрудированный гид). Было очень интересно и познавательно.
24 февраля 2020
Гид Егор, рассказ был интересный,увлекательный, нам понравилось. Несмотря на то,что замерзли,дошли с ним до конца маршрута.
Ещё 255 отзывов

Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

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