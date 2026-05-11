65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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и что было самым невообразимым - удерживать ее внимание в течении более чем полуторачасовой прогулки с активным темпом. Отличная дикция, последовательность и содержательность. В меру истории, легенд, хронологии для того, чтобы не запутать и не дать слушателям заскучать или отключиться. Отдельно хочется отметить то, что нам взрослым, один из которых - коренная жительница Петербурга, тоже было очень интересно, настолько грамотно, гармонично и наглядно был подан материал.

По завершении прогулки моя дочь сама превратилась в экскурсовода и провела нас вдоль Университетской Набережной, по Дворцовому мосту и Большой Морской, имитируя при этом интонации и жесты Аделины, а на следующий день загадывала всем знакомым загадку Сфинкса:) Сама будучи педагогом, и тренером со стажем, замечу, что вызвать подобный "резонанс" в современном ребенке в режиме реального общения, да еще и в образовательном контексте может только настояший профессионал своего дела! Аделина, мы обязательно вернемся на прогулки с Вами при первой возможности. Желаем Вам процветания и вдохновения на новые маршруты. Маршрут "От конки до сфинксов" однозначно рекомендуем всем родителям с детьми!