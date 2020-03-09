65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Самые интересные уголки Васильевского острова

Ребята в игровой форме познакомятся с историей и легендами Васильевского острова, прогуливаясь по его самым интересным местам. Мы поговорим о первом общественном транспорте Петербурга у памятника конке, увидим дом, где писала свой дневник Таня Савичева в дни блокады. У памятника Корчмину я расскажу ребятам о «потешных войсках» Петра I и первых русских фейерверках. Мы пройдем по самой узкой улице Петербурга и спустимся в поддомье, где бродил ночью герой сказки Одоевского Алеша в сопровождении Черной курицы. А еще ребятам предстоит разгадать загадку Сфинкса и загадать заветное желание на ушко грифону.

Тайны Аптеки доктора Пеля

Мы заглянем в старейшую аптеку города, где сохранился интерьер 19 века, а на полках стоят старинные колбочки, весы и даже аквариум с пиявками! Ребята узнают легенды о докторе Пеле, который слыл колдуном, превращающим ртуть в золото, а также услышат удивительные истории о Башне Грифонов, где собирались чернокнижники.

Конюшни Академии художеств

Ребята прогуляются по живописному саду Академии художеств, посетят местную конюшню и познакомятся с её обитателями. Здесь можно свободно сфотографировать лошадок и даже угостить их яблоками и морковкой, которые мы захватим с собой. Правда, в начале июля лошади уезжают “на каникулы” в деревню, но это не помешает нам превратить прогулку по саду в шуточный квест. Мы будем искать самую маленькую БРОНЗОВУЮ лошадку в Петербурге.

Кому подойдет эта экскурсия

Прогулка рассчитана на детей от 6 до 10 лет и их родителей.