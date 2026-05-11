65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта прогулка познакомит детей с историей Васильевского острова и его загадочными достопримечательностями.
Ребята увидят старинную аптеку, встретят сфинкса, найдут лошадку в саду Академии художеств и узнают городские легенды.
Интересные объекты будут быстро сменять друг друга, не давая детям заскучать, а игровая подача материала и задания от гида помогут лучше усвоить новую информацию.
Ребята увидят старинную аптеку, встретят сфинкса, найдут лошадку в саду Академии художеств и узнают городские легенды.
Интересные объекты будут быстро сменять друг друга, не давая детям заскучать, а игровая подача материала и задания от гида помогут лучше усвоить новую информацию.
Описание экскурсии
Живые истории и легенды — дети услышат сказки и предания о жителях Васильевского острова, о Чёрной курице, Алёше, фейерверках Петра I и тайнах древних сфинксов.
Знакомство с памятниками и улицами — памятники конке и бомбардиру Корчмину, дом Тани Савичевой, самая узкая улица Петербурга.
Тайны аптеки Пеля — история знаменитого фармацевта-алхимика и загадка превращения металлов в золото.
Поиск маленьких чудес — квест по саду Академии художеств в поисках самой маленькой бронзовой лошадки города.
Секреты сфинксов и грифонов — ребята смогут шепнуть желание на ушко мифическим стражам.
Во время прогулки дети узнают:
- как выглядел первый общественный транспорт Петербурга
- где писала свой дневник Таня Савичева в дни блокады
- почему доктора Пеля считали алхимиком и колдуном
- какие «скрытые» скульптуры хранит сад Академии художеств
Организационные детали
- Прогулка рассчитана на детей от 7 лет и их родителей
- Сообщите заранее, сколько лет вашему ребёнку, и я скорректирую маршрут в зависимости от его возраста
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 9643 туристов
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 253 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Пешая экскурсия по Васильевскому острову — это просто восторг для ребёнка! Мы с дочкой 7 лет остались в полном восторге: маршрут очень продуманный, много интересных историй, которые легко запоминаются, и
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Было интересно, познавательно, живо, с юмором! Нашим деткам (9, 10 и 12 лет) очень понравилось! Время пролетело незаметно, показалось даже маловато) По окончанию экскурсии дети получили сладкий сувенир) Большое спасибо, Аделина! Всем рекомендуем!!!
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29.03.2026 мы с семьей были на экскурсии по Василеэьевскому острову с Аделиной. нам очень понравилось. Вся экскурсия - на одном дыхании. Аделина рассказывает интересные факты, доступные как взрослым, так и детям. Прошли по Васильевскому острову, узнали историю Петербурга, основные досопримечательности. Аделина очень интересно рассказывает. Были с ребенком 8 лет. Все понятно, доступно, интересно, легко, благодарим за такой формат!
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О
Время пролетело очень быстро. Для первого знакомства с Васильевским островом - супер! Аделина адаптирует экскурсию для для Вашего ребенка и для Вас. Мне очень понравилось. Все рекомендую.
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М
Экскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, Аделина в первые же минуты встречи смогла расположить к себе и заинтересовать ребенка 6 лет,
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М
Нам понравилась экскурсия. Интересная и очень доступная подача материала! Было занимательно и взрослым и детям. Аделина хорошо наладила контакт с детьми. Да, для наших детей (5 и 8 лет) 1.5
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