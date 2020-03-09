65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Детская игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова

Аделина
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Аделина – ваш гид
Эта прогулка в легкой игровой форме познакомит детей с историей Васильевского острова и его загадочными достопримечательностями.

Ребята заглянут в старинную аптеку, встретят сфинкса и грифона, узнают городские легенды и покормят лошадок в саду Академии художеств.

Интересные объекты будут быстро сменять друг друга, не давая ребятам заскучать, а игровая подача материала и задания от гида помогут лучше усвоить новую информацию.
3700 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у станции метро Василеостровская
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У этой экскурсии65 отзывов
4.98
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов

Что вас ожидает

Самые интересные уголки Васильевского острова
Ребята в игровой форме познакомятся с историей и легендами Васильевского острова, прогуливаясь по его самым интересным местам. Мы поговорим о первом общественном транспорте Петербурга у памятника конке, увидим дом, где писала свой дневник Таня Савичева в дни блокады. У памятника Корчмину я расскажу ребятам о «потешных войсках» Петра I и первых русских фейерверках. Мы пройдем по самой узкой улице Петербурга и спустимся в поддомье, где бродил ночью герой сказки Одоевского Алеша в сопровождении Черной курицы. А еще ребятам предстоит разгадать загадку Сфинкса и загадать заветное желание на ушко грифону.

Тайны Аптеки доктора Пеля
Мы заглянем в старейшую аптеку города, где сохранился интерьер 19 века, а на полках стоят старинные колбочки, весы и даже аквариум с пиявками! Ребята узнают легенды о докторе Пеле, который слыл колдуном, превращающим ртуть в золото, а также услышат удивительные истории о Башне Грифонов, где собирались чернокнижники.

Конюшни Академии художеств
Ребята прогуляются по живописному саду Академии художеств, посетят местную конюшню и познакомятся с её обитателями. Здесь можно свободно сфотографировать лошадок и даже угостить их яблоками и морковкой, которые мы захватим с собой. Правда, в начале июля лошади уезжают “на каникулы” в деревню, но это не помешает нам превратить прогулку по саду в шуточный квест. Мы будем искать самую маленькую БРОНЗОВУЮ лошадку в Петербурге.

Кому подойдет эта экскурсия

Прогулка рассчитана на детей от 6 до 10 лет и их родителей.

Организационные детали

Советуем взять с собой мытые яблоки и морковь для кормления лошадок в саду Академии художеств.

Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у станции метро Василеостровская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Аделина
Аделина
Мне 40 лет. Параллельно с учебой в педагогическом ВУЗе я закончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом: куда пойти с ребенком.... Да не просто пойти, а чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама (видимо, сказывается педагогическое образование :) ). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: еще! И дело пошло... У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь "для души", просто потому что люблю этот город, люблю его жителей, и готова рассказывать о нем снова и снова. Наверно, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии "тестирую" на собственных детях :)
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65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Отличная экскурсия! С Аделиной уже встречаемся второй раз. И детям, и взрослым было очень интересно, нескучно, познавательно! Несмотря на холодную погоду, время пролетело незаметно. Большое спасибо Аделине!
27 февраля 2020
Позавчера были на данной экскурсии с 5 детьми (от 5 до 11 лет). И нагулялись, и многое узнали. Побывали во дворе, где разворачивается сюжет "Черной курицы" и увидели поддомье, вечером посмотрели мультфильм, а на следующий день начали читать и сказку, до этого детей данное произведение никак не интересовало. Двум дошкольникам оказалось рановато (один гиперактивный с дефицитом внимания и одна быстро устающая),а вот троим постарше и взрослым понравилось: интересно и познавательно. Рекомендую!
22 февраля 2020
Замечательная экскурсия, мы с дочкой 11 лет в полном восторге!
18 февраля 2020
Гуляли под проливным дождем и даже градом с двумя детьми 11 и 5 лет и получали удовольствие :) Здорово, что экскурсия носит во-многом "общеобразовательный! характер по истории страны и города, одновременно сочетая в себе приметы именно этой части Санкт-Петербурга (в том числе полученные Аделиной "из первых рук". Обратно к метро возвращались по тому же маршруту и младший комментировал те здания и знания, о которых услышал в начале экскурсии.
13 декабря 2019
Экскурсия была такой интересной, увлекательной и познавательной, что даже пронизывающий, холодный ветер не смог помешать) Рекомендуем😊
21 октября 2019
Это была просто чудесная Экскурсия! Особенно рекомендую после Эрмитажа, как это сделали мы. Очень хорошо было прогуляться и послушать интересный рассказ Аделины. Полное погружение в улочки, скверы, чудесные истории о них их обитателях. Очень благодарны Аделине!!!!! Интересно и детям, и родителям!!!!
10 сентября 2019
Часто пользуюсь услугами индив гидов , впервые для детей! В полном восторге все , Спасибо Аделине
8 сентября 2019
Нам с дочкой и мужем экскурсия с Аделиной понравилась. Дочке 6 лет - некоторые моменты были сложноваты в понимании, но было видно, что Аделина старалась адаптировать и заинтересовать. Наверное от 8+ будет комфортнее. Мы с мужем узнали ждя себя кое-что новое - это приятно. После шумной туристической части Петербурга, экскурсия с Аделиной была спокойной, размеренной и интересной.
3 сентября 2019
Спасибо Аделине за интересную экскурсию,увидели по-новому Васильевский остров,доступно и увлекательно для детей.
27 августа 2019
Очень приятный экскурсовод! Интересная экскурсия. Брали с собой деток 8 лет и 4 года! Они внимательно слушали и совсем не устали. После окончания начали с интересом все услышанное от Аделины обсуждать!
Ещё 55 отзывов

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