65 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Гуляем с детьми от конки до сфинксов

Игровая экскурсия по интересным местам Васильевского острова в Петербурге
Эта прогулка познакомит детей с историей Васильевского острова и его загадочными достопримечательностями.

Ребята увидят старинную аптеку, встретят сфинкса, найдут лошадку в саду Академии художеств и узнают городские легенды.

Интересные объекты будут быстро сменять друг друга, не давая детям заскучать, а игровая подача материала и задания от гида помогут лучше усвоить новую информацию.
5
253 отзыва
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов
Гуляем с детьми от конки до сфинксов

Описание экскурсии

Живые истории и легенды — дети услышат сказки и предания о жителях Васильевского острова, о Чёрной курице, Алёше, фейерверках Петра I и тайнах древних сфинксов.

Знакомство с памятниками и улицами — памятники конке и бомбардиру Корчмину, дом Тани Савичевой, самая узкая улица Петербурга.

Тайны аптеки Пеля — история знаменитого фармацевта-алхимика и загадка превращения металлов в золото.

Поиск маленьких чудес — квест по саду Академии художеств в поисках самой маленькой бронзовой лошадки города.

Секреты сфинксов и грифонов — ребята смогут шепнуть желание на ушко мифическим стражам.

Во время прогулки дети узнают:

  • как выглядел первый общественный транспорт Петербурга
  • где писала свой дневник Таня Савичева в дни блокады
  • почему доктора Пеля считали алхимиком и колдуном
  • какие «скрытые» скульптуры хранит сад Академии художеств

Организационные детали

  • Прогулка рассчитана на детей от 7 лет и их родителей
  • Сообщите заранее, сколько лет вашему ребёнку, и я скорректирую маршрут в зависимости от его возраста
  • По запросу экскурсию можно провести для школьной группы — подробности в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аделина
Аделина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 9643 туристов
Параллельно с учёбой в педагогическом вузе окончила курсы гидов-переводчиков, но по этой специальности никогда не работала. Когда стала мамой, как и многие, озадачилась вопросом — куда пойти с ребёнком… Да
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так, чтобы весело, интересно, в хорошей компании. Музеи Петербурга предлагают огромное количество программ для детей, а вот найти удачного гида по городу, чтобы рассказал задорно, но вместе с тем познавательно, оказалось не так-то просто. И я взялась за дело сама:). На первые экскурсии приглашала друзей, одноклассников, коллег с детьми. И неожиданно стала получать массу благодарностей и просьб: ещё! И дело пошло… У меня есть основная работа, и экскурсиями я занимаюсь для души, просто потому что люблю этот город и готова рассказывать о нём снова и снова. Наверное, поэтому и получается! И я по-прежнему все свои экскурсии тестирую на своих детях:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 253 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
246
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Елена
Пешая экскурсия по Васильевскому острову — это просто восторг для ребёнка! Мы с дочкой 7 лет остались в полном восторге: маршрут очень продуманный, много интересных историй, которые легко запоминаются, и
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всё подано с такой любовью к городу, что даже самый непоседливый ребёнок слушает, затаив дыхание. Время пролетает незаметно!

Особенно понравилось, что экскурсия не перегружена датами и скучными фактами — всё в игровой форме, с загадками и неожиданными открытиями. Гид — настоящий мастер своего дела: умеет увлечь, пошутить, ответить на любые вопросы и сделать так, чтобы каждый ребёнок почувствовал себя настоящим исследователем!
Очень рекомендую всем семьям, кто хочет не просто показать детям Петербург, а влюбить их в этот город. Спасибо огромное за такие эмоции и незабываемые впечатления!

Пешая экскурсия по Васильевскому острову — это просто восторг для ребёнка! Мы с дочкой 7 лет
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Людмила
Было интересно, познавательно, живо, с юмором! Нашим деткам (9, 10 и 12 лет) очень понравилось! Время пролетело незаметно, показалось даже маловато) По окончанию экскурсии дети получили сладкий сувенир) Большое спасибо, Аделина! Всем рекомендуем!!!
Было интересно, познавательно, живо, с юмором! Нашим деткам (9, 10 и 12 лет) очень понравилось! Время
Было интересно, познавательно, живо, с юмором! Нашим деткам (9, 10 и 12 лет) очень понравилось! Время
Было интересно, познавательно, живо, с юмором! Нашим деткам (9, 10 и 12 лет) очень понравилось! Время
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Анна
29.03.2026 мы с семьей были на экскурсии по Василеэьевскому острову с Аделиной. нам очень понравилось. Вся экскурсия - на одном дыхании. Аделина рассказывает интересные факты, доступные как взрослым, так и детям. Прошли по Васильевскому острову, узнали историю Петербурга, основные досопримечательности. Аделина очень интересно рассказывает. Были с ребенком 8 лет. Все понятно, доступно, интересно, легко, благодарим за такой формат!
29.03.2026 мы с семьей были на экскурсии по Василеэьевскому острову с Аделиной. нам очень понравилось. Вся
29.03.2026 мы с семьей были на экскурсии по Василеэьевскому острову с Аделиной. нам очень понравилось. Вся
29.03.2026 мы с семьей были на экскурсии по Василеэьевскому острову с Аделиной. нам очень понравилось. Вся
29.03.2026 мы с семьей были на экскурсии по Василеэьевскому острову с Аделиной. нам очень понравилось. Вся
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О
Время пролетело очень быстро. Для первого знакомства с Васильевским островом - супер! Аделина адаптирует экскурсию для для Вашего ребенка и для Вас. Мне очень понравилось. Все рекомендую.
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М
Экскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, Аделина в первые же минуты встречи смогла расположить к себе и заинтересовать ребенка 6 лет,
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и что было самым невообразимым - удерживать ее внимание в течении более чем полуторачасовой прогулки с активным темпом. Отличная дикция, последовательность и содержательность. В меру истории, легенд, хронологии для того, чтобы не запутать и не дать слушателям заскучать или отключиться. Отдельно хочется отметить то, что нам взрослым, один из которых - коренная жительница Петербурга, тоже было очень интересно, настолько грамотно, гармонично и наглядно был подан материал.
По завершении прогулки моя дочь сама превратилась в экскурсовода и провела нас вдоль Университетской Набережной, по Дворцовому мосту и Большой Морской, имитируя при этом интонации и жесты Аделины, а на следующий день загадывала всем знакомым загадку Сфинкса:) Сама будучи педагогом, и тренером со стажем, замечу, что вызвать подобный "резонанс" в современном ребенке в режиме реального общения, да еще и в образовательном контексте может только настояший профессионал своего дела! Аделина, мы обязательно вернемся на прогулки с Вами при первой возможности. Желаем Вам процветания и вдохновения на новые маршруты. Маршрут "От конки до сфинксов" однозначно рекомендуем всем родителям с детьми!

Экскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, Аделина
Экскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, Аделина
Экскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, Аделина
Экскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, Аделина
Экскурсия с Аделиной была самым ярким впечатлением от поездки в Санкт-Петербург. Очень грамотный, профессиональный экскурсовод, Аделина
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М
Нам понравилась экскурсия. Интересная и очень доступная подача материала! Было занимательно и взрослым и детям. Аделина хорошо наладила контакт с детьми. Да, для наших детей (5 и 8 лет) 1.5
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часовая экскурсия это сложно, но все прошло на одном дыхании, у них остались положительные впечатления и что немаловажно, каждый из детей (и нас взрослых😁), вынес из этой экскурсии новые знания. Хотелось бы побывать и на других экскурсиях с Аделиной.

Нам понравилась экскурсия. Интересная и очень доступная подача материала! Было занимательно и взрослым и детям. Аделина
Нам понравилась экскурсия. Интересная и очень доступная подача материала! Было занимательно и взрослым и детям. Аделина
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