Древнему славянскому празднику много сотен лет, но каждый год все с нетерпением ждут Масленицу. В 2024 году Масленицу будем отмечать с 11 по 17 марта. Это один из самых веселых и любимых праздников. В народе говорят: «Хоть себя заложи, а Масленицу потешь, да блинов поешь!». В масленичную неделю принято печь блины, ходить в гости и принимать гостей у себя. Хотите отметить этот праздник весело, вкусно и познавательно?

Описание

Программа экскурсии в Выборг с мастер-классом: 9.00 - отправление автобуса СПб-Выборг. Во время поездки наш гид проводит экскурсию по Выборгскому шоссе. 11:45 — прогулка по Замковому острову. Замок на острове основан шведами в 1293 году, они и дали ему название Выборг, что в переводе со старошведского означает «Святая крепость». Напоминаем, что Башня Олафа в настоящее время закрыта на реставрацию. 13:30 (ориентировочно) - начало праздничной программы. Для начала приготовим жаворонков из сдобного теста, эти весенние обрядовые печенья в форме летящей птички являются предвестницами Весны! У каждого получится свой, уникальный вкусный символ! Вас ждет рассказ Хельги - хозяйки фабрики о традициях обрядовой выпечки на Руси. Каждому гостю предоставляется отдельная заготовка теста. После долгой северной Зимы так хочется душевного тепла и веселья. Каждый солнечный лучик становится предвестником будущей весны и согревает сердце. Традиционно славяне объединяются, чтобы задорно и шумно провести Масленичные дни. В программе проводов зимы в Выборге есть угощение блинками и хмельной медовухой (возможна замена на чай) во внутреннем дворике! 15:45 - После праздничной программы вас ждет пешеходная прогулка по улочкам Старого города. Посетим Рыночную, Ратушную площади, Крепостную улицу и церковь Святых Петра и Павла. В ходе экскурсии вы познакомитесь как с яркими страницами истории Выборга, так и с историей Выборгского кренделя, который считается аппетитным символом города. 17:15 - отъезд в Санкт-Петербург, 20:10 (ориентировочно) - прибытие в Санкт-Петербург на ул. Думская к месту отправления.