Масленица в Выборге с мастер-классом

Мастер-класс в группе в Санкт-Петербурге
4.5
1 оценка
Древнему славянскому празднику много сотен лет, но каждый год все с нетерпением ждут Масленицу. В 2024 году Масленицу будем отмечать с 11 по 17 марта. Это один из самых веселых и любимых праздников. В народе говорят: «Хоть себя заложи, а Масленицу потешь, да блинов поешь!». В масленичную неделю принято печь блины, ходить в гости и принимать гостей у себя. Хотите отметить этот праздник весело, вкусно и познавательно?
Масленица в Выборге с мастер-классом
Масленица в Выборге с мастер-классом
Масленица в Выборге с мастер-классом
Ближайшие даты:
14
мар

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Студенческий2 900 ₽
Взрослый 16+3 300 ₽
Детский от 0 до 6 лет с местом1 900 ₽
Пенсионный / Инвалиды2 900 ₽
Школьный от 7 до 15 лет2 600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Программа экскурсии в Выборг с мастер-классом: 9.00 - отправление автобуса СПб-Выборг. Во время поездки наш гид проводит экскурсию по Выборгскому шоссе. 11:45 — прогулка по Замковому острову. Замок на острове основан шведами в 1293 году, они и дали ему название Выборг, что в переводе со старошведского означает «Святая крепость». Напоминаем, что Башня Олафа в настоящее время закрыта на реставрацию. 13:30 (ориентировочно) - начало праздничной программы. Для начала приготовим жаворонков из сдобного теста, эти весенние обрядовые печенья в форме летящей птички являются предвестницами Весны! У каждого получится свой, уникальный вкусный символ! Вас ждет рассказ Хельги - хозяйки фабрики о традициях обрядовой выпечки на Руси. Каждому гостю предоставляется отдельная заготовка теста. После долгой северной Зимы так хочется душевного тепла и веселья. Каждый солнечный лучик становится предвестником будущей весны и согревает сердце. Традиционно славяне объединяются, чтобы задорно и шумно провести Масленичные дни. В программе проводов зимы в Выборге есть угощение блинками и хмельной медовухой (возможна замена на чай) во внутреннем дворике! 15:45 - После праздничной программы вас ждет пешеходная прогулка по улочкам Старого города. Посетим Рыночную, Ратушную площади, Крепостную улицу и церковь Святых Петра и Павла. В ходе экскурсии вы познакомитесь как с яркими страницами истории Выборга, так и с историей Выборгского кренделя, который считается аппетитным символом города. 17:15 - отъезд в Санкт-Петербург, 20:10 (ориентировочно) - прибытие в Санкт-Петербург на ул. Думская к месту отправления.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Мастер-класс
  • Обед
  • Развлекательная программа
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Думская ул., 2, Санкт-Петербург
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей
  • При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды)
  • В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезду на место
  • После оплаты на e-mail вы получите электронный билет, который можно предъявить на посадке в электронном или распечатанном виде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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