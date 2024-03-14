Древнему славянскому празднику много сотен лет, но каждый год все с нетерпением ждут Масленицу. В 2024 году Масленицу будем отмечать с 11 по 17 марта. Это один из самых веселых и любимых праздников. В народе говорят: «Хоть себя заложи, а Масленицу потешь, да блинов поешь!». В масленичную неделю принято печь блины, ходить в гости и принимать гостей у себя. Хотите отметить этот праздник весело, вкусно и познавательно?
Ближайшие даты:
14
мар
мар
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Студенческий
|2 900 ₽
|Взрослый 16+
|3 300 ₽
|Детский от 0 до 6 лет с местом
|1 900 ₽
|Пенсионный / Инвалиды
|2 900 ₽
|Школьный от 7 до 15 лет
|2 600 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Программа экскурсии в Выборг с мастер-классом: 9.00 - отправление автобуса СПб-Выборг. Во время поездки наш гид проводит экскурсию по Выборгскому шоссе. 11:45 — прогулка по Замковому острову. Замок на острове основан шведами в 1293 году, они и дали ему название Выборг, что в переводе со старошведского означает «Святая крепость». Напоминаем, что Башня Олафа в настоящее время закрыта на реставрацию. 13:30 (ориентировочно) - начало праздничной программы. Для начала приготовим жаворонков из сдобного теста, эти весенние обрядовые печенья в форме летящей птички являются предвестницами Весны! У каждого получится свой, уникальный вкусный символ! Вас ждет рассказ Хельги - хозяйки фабрики о традициях обрядовой выпечки на Руси. Каждому гостю предоставляется отдельная заготовка теста. После долгой северной Зимы так хочется душевного тепла и веселья. Каждый солнечный лучик становится предвестником будущей весны и согревает сердце. Традиционно славяне объединяются, чтобы задорно и шумно провести Масленичные дни. В программе проводов зимы в Выборге есть угощение блинками и хмельной медовухой (возможна замена на чай) во внутреннем дворике! 15:45 - После праздничной программы вас ждет пешеходная прогулка по улочкам Старого города. Посетим Рыночную, Ратушную площади, Крепостную улицу и церковь Святых Петра и Павла. В ходе экскурсии вы познакомитесь как с яркими страницами истории Выборга, так и с историей Выборгского кренделя, который считается аппетитным символом города. 17:15 - отъезд в Санкт-Петербург, 20:10 (ориентировочно) - прибытие в Санкт-Петербург на ул. Думская к месту отправления.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Мастер-класс
- Обед
- Развлекательная программа
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Думская ул., 2, Санкт-Петербург
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой паспорт! Это обязательное условие для входа в музей
- При посадке в автобус нужно иметь при себе ваучер, документы, подтверждающие льготу, если вы относитесь к льготной категории граждан (студенты, школьники, пенсионеры, инвалиды)
- В поездку рекомендуем вам надеть удобную обувь и одежду. Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезду на место
- После оплаты на e-mail вы получите электронный билет, который можно предъявить на посадке в электронном или распечатанном виде
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.