Вы узнаете о трагической судьбе Гумилева, его творчестве, семье и гибели. Вместе мы пройдем по местам, где он жил, работал и ждал своей участи.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Мы будем сидеть буквально в минуте ходьбы от здания, которое стало первой жертвой войны, после того как 1 августа 1914 года Германия объявила её России. Гумилёв сразу решил, что пойдет на фронт добровольцем… С этого и начнётся рассказ о его трагической судьбе. Итак — война, семья, творчество, революция и смерть… Вы услышите рассказ с использованием фотоматериалов, который продлится примерно полтора часа… Дальше я отвечу на ваши вопросы и мы прогуляемся по всем тем местам, о которых шла речь (займет 20-25 минут). Организационные моменты:
- Встреча на выходе со станции метро «Адмиралтейская». В руках у экскурсовода будет табличка с логотипом. Дальше несколько минут до кафе или ресторана (будет несколько вариантов заведений). Важная информация:.
- Чай включен в стоимость экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание бывшего посольства Германии в российской империи
- Институт истории искусств
- Дом искусств
- Здание, где работала Всероссийская чрезвычайная комиссия
Что включено
- Услуги гида
- Чай
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход со станции метро с «Адмиралтейская»
Завершение: Угол Невского и реки Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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