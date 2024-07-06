Встреча на выходе со станции метро «Адмиралтейская». В руках у экскурсовода будет табличка с логотипом. Дальше несколько минут до кафе или ресторана (будет несколько вариантов заведений). Важная информация:.

Чай включен в стоимость экскурсии.

Что вас ожидает: Мы будем сидеть буквально в минуте ходьбы от здания, которое стало первой жертвой войны, после того как 1 августа 1914 года Германия объявила её России. Гумилёв сразу решил, что пойдет на фронт добровольцем… С этого и начнётся рассказ о его трагической судьбе. Итак — война, семья, творчество, революция и смерть… Вы услышите рассказ с использованием фотоматериалов, который продлится примерно полтора часа… Дальше я отвечу на ваши вопросы и мы прогуляемся по всем тем местам, о которых шла речь (займет 20-25 минут). Организационные моменты: