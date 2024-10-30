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Гумилёв — талантливый человек с трагической судьбой.



Мы с вами пройдём по помнящим его местам Санкт-Петербурга — вы увидите, где он принял решение отправиться на войну; куда его доставили после ареста; где он работал, жил и любил.



Поразмышляем об отношениях Николая с возлюбленными и коллегами и обсудим, состоял ли он в подпольных антисоветских организациях.