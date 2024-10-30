Гумилёв — талантливый человек с трагической судьбой.
Мы с вами пройдём по помнящим его местам Санкт-Петербурга — вы увидите, где он принял решение отправиться на войну; куда его доставили после ареста; где он работал, жил и любил.
Поразмышляем об отношениях Николая с возлюбленными и коллегами и обсудим, состоял ли он в подпольных антисоветских организациях.
Мы с вами пройдём по помнящим его местам Санкт-Петербурга — вы увидите, где он принял решение отправиться на войну; куда его доставили после ареста; где он работал, жил и любил.
Поразмышляем об отношениях Николая с возлюбленными и коллегами и обсудим, состоял ли он в подпольных антисоветских организациях.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 15:00, 16:00, 18:00
Описание экскурсии
На нашем пути:
- Исаакиевская площадь, 11 — бывшее здание посольства Германии. Здесь Гумилёв решил, что пойдёт на войну добровольцем.
- Исаакиевская площадь, 5 — Институт истории искусств. В этом учебном заведении поэт читал лекции и был частым гостем.
- Улица Гороховая, 2 — бывшее здание Петроградского ЧК. Сюда Гумилёва доставили сразу после ареста.
- Невский проспект, 15 — знаменитый ДИСК, где Николай провёл последние полгода своей жизни.
Вы узнаете:
- Каким был боевой путь Гумилёва, как общество восприняло начало войны и какие надежды были с ней связаны.
- Что предсказала Анна Ахматова и каким было их с Николаем путешествие в Париж.
- Как сложилась судьба второй семьи поэта.
- Какой фактор, по мнению многих публицистов, стал роковым в жизни Гумилёва.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Николаю Первому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 117 туристов
Живу в Петербурге с рождения. Давно увлекаюсь историей. Первое, возможно, причина, а второе, соответственно, следствие… Окончив в 2021 году Школу гидов Льва Лурье, начал писать и проводить исторические экскурсии. ВЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михайлова
30 окт 2024
Экскурсия была интересной, и содержательной. Экскурсовод отлично знает тему, и умеет интересно её изложить
Г
Галина
8 окт 2024
Экскурсию проводил Алексей. Всё понравилось: изложение материала,экскурс в историю. Много нового узнала, прониклась творчеством Н. Гумелева. Спасибо огромное Алексею за знание истории и за умение донести информацию до слушателя.
Александра
20 сен 2024
Спасибо Алексею за интересную и познавательную экскурсию! Полтора часа, посвященных Николаю Гумилёву, пролетели очень быстро! Мы не только узнали много нового о поэте, но и были поражены насколько Алексей заинтересован в раскрытии темы! Было всё: и Петербург, и личная драма Гумилева, и его отношение к войне и путешествиям. Спасибо еще раз:)
С
Светлана
18 сен 2024
Прекрасная авторская экскурсия "Петербург Николая Гумилёва", полностью соответствует заявленной аннотации. Мы не только прошли по знаковым местам жизни и работы Николая Гумилёва, но услышали стихи и имели возможность представить себе
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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