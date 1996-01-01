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Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»

4.9
14 отзывов
Ползком П.
Ползком П. – Гид из Санкт-Петербурга
История 📖 Северной столицы ⭐️ – это больше, чем набор сухих фактов, чисел и календарных дат.

Прочувствовать истинный дух города возможно только изучив его легенды.

Во время экскурсии 🧭 «Легенды и мифы Северной столицы» вы увидите знаковые достопримечательности 🏛️ Санкт-Петербурга, на протяжении многих десятилетий окутанные мистическими преданиями.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»

Что вы увидите

  • Адмиралтейства
  • Эрмитаж
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ города – это не только официальная историография, набор сухих фактов, даты основания зданий и жизни людей, это также и фольклор, который существует по собственным законам, избирательно закрепляя в народной памяти самые разные по масштабу и значению события. Фольклор - это слухи, анекдоты и байки, прошедшие через века, осевшие и пропитавшие город 🏙️ ли, что Монферан каждое утро гулял со своей собачкой вокруг
Александровской колонны и зачем он, собственно, это делал? Кем
подрабатывал Александр Сергеевич на званных балах, и чем таким желая
насолить лишь порадовал известную княжну? Зачем Петр I, будучи в
отъезде, несколько раз высылал по сто рублей первому губернатору
Петербурга, и на что тот их потратил? Что это за "комод", на котором
распластался "бегемотом" с "обормотом в шапке"?
Мы предлагаем вам неспешно пройтись по основным достопримечательностям, - таким как здание Адмиралтейства, Эрмитаж,
Исаакиевский собор, Медный всадник, - которые многим и так хорошо
известны, но на этот раз по ходу прогулки погрузиться в мифологию
города на Неве.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»
Индивидуальная экскурсия «Легенды и мифы Северной столицы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ползком П.
Ползком П.
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14 отзывов оставили туристы

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