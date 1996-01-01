Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ города – это не только официальная историография, набор сухих фактов, даты основания зданий и жизни людей, это также и фольклор, который существует по собственным законам, избирательно закрепляя в народной памяти самые разные по масштабу и значению события. Фольклор - это слухи, анекдоты и байки, прошедшие через века, осевшие и пропитавшие город 🏙️ ли, что Монферан каждое утро гулял со своей собачкой вокруг
Александровской колонны и зачем он, собственно, это делал? Кем
подрабатывал Александр Сергеевич на званных балах, и чем таким желая
насолить лишь порадовал известную княжну? Зачем Петр I, будучи в
отъезде, несколько раз высылал по сто рублей первому губернатору
Петербурга, и на что тот их потратил? Что это за "комод", на котором
распластался "бегемотом" с "обормотом в шапке"?
Мы предлагаем вам неспешно пройтись по основным достопримечательностям, - таким как здание Адмиралтейства, Эрмитаж,
Исаакиевский собор, Медный всадник, - которые многим и так хорошо
известны, но на этот раз по ходу прогулки погрузиться в мифологию
города на Неве.