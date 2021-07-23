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Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом

Индивидуальная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на микроавтобусе с гидом
Петербург — невероятно атмосферный город. Каждый булыжник на набережной хранит воспоминания прошлого. С нами вы отправитесь в путешествие по 300-летней истории Петербурга.

За три часа вы раскроете тайны Северной столицы и увидите все главные достопримечательности города — от Невского проспекта и памятника Петру I до крейсера «Аврора» и Смольного собора.
4.8
77 отзывов
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом
Мифы и Легенды Петербурга на микроавтобусе с гидом

Описание экскурсии

Вы приехали в Петербург всего на несколько дней и хотите провести их максимально насыщенно? Тогда эта экскурсия для вас! Индивидуальная обзорная экскурсия — это один из лучших способов первого знакомства с Санкт-Петербургом. Все происходит в вашем темпе, основываясь на ваших интересах. В нашей обзорной экскурсии вы узнаете богатую историю памятников культуры Петербурга, интересные исторические события, которые связаны с тем или иным архитектурным сооружением. Наши опытные гиды расскажут вам интересные факты из истории Петербурга и помогут почувствовать себя в центре исторических событий России, связанных с нашим городом. Вы побываете там, где когда-то решалась судьба известных людей и нашего государства в целом. Вы увидите основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга:
уникальные ансамбли Сенатской, Дворцовой, Исаакиевской площадей • стрелки Васильевского острова • площади Искусств и Марсова поля • невские набережные • величественные дворцы и соборы • уникальные мосты и ограды • исторические памятники императорам и полководцам.

Ежедневно, в любое удобное для вас время и месте

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Невский проспект
  • Храм Спаса на Крови
  • Казанский собор
  • Исаакиевская, Сенатская, Дворцовая площади
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор
  • Зимний дворец
  • Марсово поле
  • Ростральные колонны
  • Домик Петра
  • Крейсер Аврора
  • Петропавловская крепость
  • Смольный собор
Что включено
  • Услуги гида
  • Услуги транспорта с водителем
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте (отель, аэропорт, вокзал)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое удобное для вас время и месте
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 77 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Огромное спасибо Светлане – нашему гиду! Экскурсия отличная! Боялись, что устанем-экскурсия подразумевает остановки, выходы и пеший маршрут. Но всё получилось замечательно! Забрали от отеля и вернули к отелю. Сама экскурсия
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3 часа. Светлана знаток своего дела-рассказывала содержательно и не навязчиво. Мы прошли по маршруту, успели увидеть всё и нисколько не устали. Индивидуальная экскурсия тем и хороша, что экскурсовод общается непосредственно с Вами и учитывает Ваши интересы. И мы остались довольны экскурсией. Рекомендуем.

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Е
Спасибо большое за экскурсию. Нам очень понравилось, экскурсовод с душой рассказывала о городе, приятно, что ориентировалась на состав нашей группы (что были дети), обращала внимание на любопытные моменты, которые обычно
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не доступны в стандартных открытых материалах. По времени конечно получилось меньше, чем было заявлено, но времени было ровно столько, чтобы слушатели не устали. Довезли и забрали в удобном месте. С удовольствием воспользуемся вашими услугами ещё раз

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Е
Спасибо большое за экскурсию. Нам очень понравилось, экскурсовод с душой рассказывала о городе, приятно, что ориентировалась на состав нашей группы (что были дети), обращала внимание на любопытные моменты, которые обычно
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не доступны в стандартных открытых материалах. По времени конечно получилось меньше, чем было заявлено, но времени было ровно столько, чтобы слушатели не устали. Довезли и забрали в удобном месте. С удовольствием воспользуемся вашими услугами ещё раз

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В
Спасибо большое за увлекательную поездку по Санкт-Петербургу. Сервис на высоте! Заранее всё созвонились согласовали, приехали во время. Водитель очень аккуратно вел машину, останавливался если нужно. Экскурсия началась сразу, как только выехали и на обратном пути тоже. Видно, что сотрудники любят город, им нравится их работа, шутили, рассказывали интересные факты. Ещё раз спасибо!
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В
Спасибо большое за увлекательную поездку по Санкт-Петербургу. Сервис на высоте! Заранее всё созвонились согласовали, приехали во время. Водитель очень аккуратно вел машину, останавливался если нужно. Экскурсия началась сразу, как только выехали и на обратном пути тоже. Видно, что сотрудники любят город, им нравится их работа, шутили, рассказывали интересные факты. Ещё раз спасибо!
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Е
Прекрасная экскурсия!
Экскурсовод Людмила просто прекрасный рассказчик большой профессионал своего дела.
Приехали вовремя, какой. План экскурсии оговорили. Проехали и услышали много интересного. Просто замечательно.
Была бы погода получше, было бы ещё лучше и фото и освещение зданий.
Спасибо большое экскурсоводу Людмиле и водителю Павлу.
г. Хабаровск
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