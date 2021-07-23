Вы приехали в Петербург всего на несколько дней и хотите провести их максимально насыщенно? Тогда эта экскурсия для вас! Индивидуальная обзорная экскурсия — это один из лучших способов первого знакомства с Санкт-Петербургом. Все происходит в вашем темпе, основываясь на ваших интересах. В нашей обзорной экскурсии вы узнаете богатую историю памятников культуры Петербурга, интересные исторические события, которые связаны с тем или иным архитектурным сооружением. Наши опытные гиды расскажут вам интересные факты из истории Петербурга и помогут почувствовать себя в центре исторических событий России, связанных с нашим городом. Вы побываете там, где когда-то решалась судьба известных людей и нашего государства в целом. Вы увидите основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга:

уникальные ансамбли Сенатской, Дворцовой, Исаакиевской площадей • стрелки Васильевского острова • площади Искусств и Марсова поля • невские набережные • величественные дворцы и соборы • уникальные мосты и ограды • исторические памятники императорам и полководцам.