На Петербург опускается ночь, и архитектурно-художественная подсветка превращает город-музей в театр, в декорациях которого вот-вот начнётся исторический спектакль, героями которого будут императоры и графы, архитекторы и скульпторы, купцы и жандармы, дворники и кучера. И фурманщики-зажигатели, так называли первых полицейских фонарщиков петровской столицы ⭐️, зажигавших каждый вечер всего 595 фонарей на всю территорию города. В ночном великолепии мы увидим:• Набережные Невы, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Зимней канавки;

Мосты Петербурга, ставшие лучшими в Европе;

Дворцы Перовской эпохи: Летний, Меншиковский, Кикины палаты;

Дворцы Елизаветинского барокко: Большой Зимний, Аничков, Воронцовский, Строгановский, Шереметевский, Шуваловский;

Екатерининские дворцы и эрмитажи;

Мистический Михайловский замок 🏰 несчастного императора Павла Первого;

Роскошные площади Петербурга, во главе с Дворцовой площадью;

Величественные соборы: Смольный, Исаакиевский, Казанский, Спаса-на-Крови и многие другие;

Мы увидим место рождения Столицы Российской империи — Петропавловскую крепость и бронепалубный крейсер, озвучивший выстрелом её закат. Во время экскурсии 🧭 мы сделаем остановки:• у Смольного собора;

у музея фонарей под открытым небом;

у крейсера Аврора;

на Дворцовой площади;

у сфинксов на Университетской набережной.

После завершения позднего путешествия для гостей, проживающих в районе исторического центра Петербурга возможна доставка до отеля. (Нет доставки на Васильевский остров 🏝️ и Петроградскую сторону).