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Индивидуальная экскурсия. Сияние ночного Петербурга

Валерий О.
Валерий О. – Гид из Санкт-Петербурга
В уютном маленьком автобусе 🚌 мы отправимся с вами в путешествие по ночному городу, чтобы увидеть совершенно иной Петербург, сияющий в своём величии, и сумрачно мерцающий, в своих трагедиях.

Мы увидим, как начиналось первое уличное освещение в нашей стране и, как оно стало лучшим в мире, входящем ныне в книгу рекордов Гиннеса.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • 🌃Ночная
  • 🔭Обзорная
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 7 990 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия. Сияние ночного Петербурга
Индивидуальная экскурсия. Сияние ночного Петербурга

Что вы увидите

  • Набережные Невы, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Зимней канавки
  • Мосты Петербурга
  • Дворцы: Летний, Меншиковский, Кикины палаты
  • Дворцы: Большой Зимний, Аничков, Воронцовский, Строгановский, Шереметевский, Шуваловский
  • Михайловский замок
  • Площади Петербурга, во главе с Дворцовой площадью
  • Соборы: Смольный, Исаакиевский, Казанский, Спаса-на-Крови
  • Петропавловская крепость
  • Крейсер Аврора
На Петербург опускается ночь, и архитектурно-художественная подсветка превращает город-музей в театр, в декорациях которого вот-вот начнётся исторический спектакль, героями которого будут императоры и графы, архитекторы и скульпторы, купцы и жандармы, дворники и кучера. И фурманщики-зажигатели, так называли первых полицейских фонарщиков петровской столицы ⭐️, зажигавших каждый вечер всего 595 фонарей на всю территорию города. В ночном великолепии мы увидим:• Набережные Невы, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Зимней канавки;
  • Мосты Петербурга, ставшие лучшими в Европе;
  • Дворцы Перовской эпохи: Летний, Меншиковский, Кикины палаты;
  • Дворцы Елизаветинского барокко: Большой Зимний, Аничков, Воронцовский, Строгановский, Шереметевский, Шуваловский;
  • Екатерининские дворцы и эрмитажи;
  • Мистический Михайловский замок 🏰 несчастного императора Павла Первого;
  • Роскошные площади Петербурга, во главе с Дворцовой площадью;
  • Величественные соборы: Смольный, Исаакиевский, Казанский, Спаса-на-Крови и многие другие;
  • Мы увидим место рождения Столицы Российской империи — Петропавловскую крепость и бронепалубный крейсер, озвучивший выстрелом её закат. Во время экскурсии 🧭 мы сделаем остановки:• у Смольного собора;
  • у музея фонарей под открытым небом;
  • у крейсера Аврора;
  • на Дворцовой площади;
  • у сфинксов на Университетской набережной.
  • После завершения позднего путешествия для гостей, проживающих в районе исторического центра Петербурга возможна доставка до отеля. (Нет доставки на Васильевский остров 🏝️ и Петроградскую сторону).
Что входит
  • артистичный гид, любящий свое дело
  • поездка на комфортабельном микроавтобусе через центр Петербурга
  • увлекательный рассказ
  • доступ к основным достопримечательностям на маршруте
  • не менее 5 остановок по маршруту следования
  • обратный трансфер в пределах исторического центра города.
Что не входит
  • личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
  • осмотр достопримечательностей изнутри.
Начало
🚩 Садовая ул. 17, Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 м. Гостиный двор или ваш отель (в историческом центре, левый берег Невы).
Индивидуальная экскурсия. Сияние ночного Петербурга
Индивидуальная экскурсия. Сияние ночного Петербурга
Индивидуальная экскурсия. Сияние ночного Петербурга
Индивидуальная экскурсия. Сияние ночного Петербурга

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валерий О.
Валерий О.
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