Что вы увидите Набережные Невы, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Зимней канавки Мосты Петербурга Дворцы: Летний, Меншиковский, Кикины палаты Дворцы: Большой Зимний, Аничков, Воронцовский, Строгановский, Шереметевский, Шуваловский Михайловский замок Площади Петербурга, во главе с Дворцовой площадью Соборы: Смольный, Исаакиевский, Казанский, Спаса-на-Крови Петропавловская крепость Крейсер Аврора
На Петербург опускается ночь, и архитектурно-художественная подсветка превращает город-музей в театр, в декорациях которого вот-вот начнётся исторический спектакль, героями которого будут императоры и графы, архитекторы и скульпторы, купцы и жандармы, дворники и кучера. И фурманщики-зажигатели, так называли первых полицейских фонарщиков петровской столицы ⭐️, зажигавших каждый вечер всего 595 фонарей на всю территорию города. В ночном великолепии мы увидим:• Набережные Невы, Фонтанки, Мойки, канала Грибоедова и Зимней канавки;
Мосты Петербурга, ставшие лучшими в Европе; Дворцы Перовской эпохи: Летний, Меншиковский, Кикины палаты; Дворцы Елизаветинского барокко: Большой Зимний, Аничков, Воронцовский, Строгановский, Шереметевский, Шуваловский; Екатерининские дворцы и эрмитажи; Мистический Михайловский замок 🏰 несчастного императора Павла Первого; Роскошные площади Петербурга, во главе с Дворцовой площадью; Величественные соборы: Смольный, Исаакиевский, Казанский, Спаса-на-Крови и многие другие; Мы увидим место рождения Столицы Российской империи — Петропавловскую крепость и бронепалубный крейсер, озвучивший выстрелом её закат. Во время экскурсии 🧭 мы сделаем остановки:• у Смольного собора; у музея фонарей под открытым небом; у крейсера Аврора; на Дворцовой площади; у сфинксов на Университетской набережной. После завершения позднего путешествия для гостей, проживающих в районе исторического центра Петербурга возможна доставка до отеля. (Нет доставки на Васильевский остров 🏝️ и Петроградскую сторону). Что входит артистичный гид, любящий свое дело поездка на комфортабельном микроавтобусе через центр Петербурга увлекательный рассказ доступ к основным достопримечательностям на маршруте не менее 5 остановок по маршруту следования обратный трансфер в пределах исторического центра города. Что не входит личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ) осмотр достопримечательностей изнутри.
Начало
🚩 Садовая ул. 17, Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 м. Гостиный двор или ваш отель (в историческом центре, левый берег Невы).
Выберите дату для вашей экскурсии Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты. Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Валерий О.
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