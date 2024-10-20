Ночью в Петербурге особая атмосфера. Представьте — город подсвечивают тысячи огней, отблеск которых отражается в реках и каналах.
Благодаря смешанному формату и рассказам гида, вы прочувствуете всю красоту Северной столицы! Сначала на автобусной экскурсии, наслаждаясь видами на Смольный собор, Михайловский замок и сфинксов. А затем на теплоходе, наблюдая за разводом мостов.
Описание экскурсии
* Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
* Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
* Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату
Что вас ожидает
Первая часть — обзорная экскурсия
Она пройдёт на автобусе, но у каждой локации будет остановка для прогулки и фото. В программе:
- Смольный собор. Вы узнаете, в каком архитектурном стиле он построен, как вписался в единый ансамбль Смольного монастыря и что на этом месте было раньше. Услышите, за что Екатерина II называла его «взбитые сливки». А также разгадаете фокус в исполнении гида: он покажет вам, как собор «врастает в землю»
- Михайловский замок. Построен для императора Павла I. Здесь, по слухам, до сих пор бродит его призрак, а в подвалах спрятан сундук мальтийских рыцарей. Вас ждёт таинственная история о том, что происходит в замке в ночь с 11 на 12 марта
- Сфинксы. Мистическая достопримечательность Петербурга. Гид расскажет вам, что связывает этих существ с берегами Невы. И что написано на постаментах, на которых они стоят
Вторая часть — теплоходная прогулка на развод мостов
Затем мы пересядем на двухпалубный корабль, чтобы понаблюдать за тем, ради чего многие путешественники приезжают в Северную столицу — за разведением мостов! Вы увидите Дворцовый, Троицкий и Литейный. Длительность теплоходной прогулки — 1,5-2 часа.
Заканчивается экскурсия на Дворцовой набережной
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Остановки и маршрут могут меняться в зависимости от дорожной ситуации
- Остаток суммы можно оплатить на месте наличными или по карте
- Отдельно оплачивается: бар и пледы на теплоходе (по желанию)
- Все достопримечательности осматриваются снаружи. На теплоходе помимо нас будут и другие путешественники
- Организатор может отказать в поездке организованным детским группам (более 8 детей) по правилам ГИБДД, если экскурсия забронирована менее чем за 3 суток до поездки
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 21:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3000 ₽
|Дети до 6 лет
|1600 ₽
|Школьники
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 16968 туристов
Наша команда — это сплочённая группа профессионалов, занимающаяся экскурсионной деятельностью по Санкт-Петербургу и его пригородам. В основе нашей команды — гиды с профильным образованием и опытные организаторы поездок. Нам нравится, когда
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 17 отзывах
Наталья отличный экскурсовод, знающая свою работу. Очень, очень красивый ночьной Питер, всем советую посмотреть на это. Теплоход теплый, но цены кусаются в баре. Вообщем наша группа получила удовольствие от этой экскурсии.
Д
Очень понравилась гид Таисия, приятный голос понятная речь, маршрут очень интересный. Все понравилось, экскурсия романтичная. Время пролетело быстро и не хотелось спать с таким интересным гидом.
С
Очень понравилась экскурсия, легкая и интересная подача материала, гид Таисия увлекательно погрузила нас в мир ночного Петербурга. Легенды и интересные факты не усыпили в такое позднее время суток, а наоборот
Ю
Остались под огромным впечатлением от вечерней и ночной экскурсии по Санкт-Петербургу! Это был настоящий праздник души – город предстал во всей своей вечерней магии, а ночью и вовсе превратился в
Потрясающая экскурсия! Ночной Петербург это великолепие, которое должен увидеть каждый, а с воды Петербург еще прекрасней!
А
Вчера посетили данную экскурсию. Понравилось очень! Комфортабельный автобус и теплоход, прекрасный гид Таисия,которая сумела заинтересовать большую разновозрастную аудиторию. Несмотря на то,что в Петербурге мы далеко не первый раз,узнали новые факты из истории города. Разведение мостов - это восторг! Время пролетело незаметно. Обязательно порекомендуем эту экскурсию друзьям.
