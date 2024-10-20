Ночью в Петербурге особая атмосфера. Представьте — город подсвечивают тысячи огней, отблеск которых отражается в реках и каналах. Благодаря смешанному формату и рассказам гида, вы прочувствуете всю красоту Северной столицы! Сначала на автобусной экскурсии, наслаждаясь видами на Смольный собор, Михайловский замок и сфинксов. А затем на теплоходе, наблюдая за разводом мостов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

* Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста, но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту

* Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

* Пледы на борту можно арендовать за дополнительную плату

Что вас ожидает

Первая часть — обзорная экскурсия

Она пройдёт на автобусе, но у каждой локации будет остановка для прогулки и фото. В программе:

Смольный собор. Вы узнаете, в каком архитектурном стиле он построен, как вписался в единый ансамбль Смольного монастыря и что на этом месте было раньше. Услышите, за что Екатерина II называла его «взбитые сливки». А также разгадаете фокус в исполнении гида: он покажет вам, как собор «врастает в землю»

Михайловский замок. Построен для императора Павла I. Здесь, по слухам, до сих пор бродит его призрак, а в подвалах спрятан сундук мальтийских рыцарей. Вас ждёт таинственная история о том, что происходит в замке в ночь с 11 на 12 марта

Сфинксы. Мистическая достопримечательность Петербурга. Гид расскажет вам, что связывает этих существ с берегами Невы. И что написано на постаментах, на которых они стоят

Вторая часть — теплоходная прогулка на развод мостов

Затем мы пересядем на двухпалубный корабль, чтобы понаблюдать за тем, ради чего многие путешественники приезжают в Северную столицу — за разведением мостов! Вы увидите Дворцовый, Троицкий и Литейный. Длительность теплоходной прогулки — 1,5-2 часа.

Заканчивается экскурсия на Дворцовой набережной

Организационные детали