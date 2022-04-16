Вечерний Петербург с теплохода. На комфортабельном судне с открытой палубой и крытым салоном вы пройдете по главным водным артериям города — по малым рекам и каналам центральной части города, до Невы и обратно. А по пути полюбуетесь достопримечательностями Санкт-Петербурга в свете ночных огней.
Развод мостов под звуки саксофона. Кульминация прогулки ждет вас в акватории Невы: вы увидите, как в ночи разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, а дополнит романтическое зрелище фоновая музыка саксофона.
Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка
С борта теплохода вы увидите главные символы Петербурга: