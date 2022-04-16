Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе

Проплыть по каналам города в свете ночных огней и увидеть, как разводят мосты, под звуки саксофона

Групповая
Дворцы и набережные в огнях подсветки, уютный теплоход, разводные мосты и ненавязчивая музыка — приглашаем вас на романтический ночной круиз по рекам и каналам Петербурга! В группе до 50 человек вы проплывете по каналам на комфортабельном судне с крытым салоном и баром, а затем выйдете в акваторию Невы, чтобы с лучшего ракурса посмотреть, как разводятся мосты.
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Музыка разводных мостов Петербурга: групповая прогулка на теплоходе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вечерний Петербург с теплохода. На комфортабельном судне с открытой палубой и крытым салоном вы пройдете по главным водным артериям города — по малым рекам и каналам центральной части города, до Невы и обратно. А по пути полюбуетесь достопримечательностями Санкт-Петербурга в свете ночных огней.

Развод мостов под звуки саксофона. Кульминация прогулки ждет вас в акватории Невы: вы увидите, как в ночи разводятся Дворцовый и Троицкий мосты, а дополнит романтическое зрелище фоновая музыка саксофона.

Маршрут

Фонтанка — Крюков канал — Мойка — Зимняя канавка — Нева — Фонтанка

С борта теплохода вы увидите главные символы Петербурга:

  • Исаакиевский собор
  • Дворцовую площадь
  • Эрмитаж
  • Петропавловскую крепость
  • Крейсер Аврора
  • Михайловский замок
  • Памятник Медный всадник
  • Стрелку Васильевского острова
  • Аничков мост и многие другие достопримечательности

Организационные детали

  • Круиз проходит в группе до 50 человек на комфортабельном однопалубном теплоходе, где есть открытая часть и крытый панорамный салон. В салоне теплохода работает бар, где можно приобрести напитки, снеки и пледы.
  • Просим быть на причале в 23:10, отправление теплохода в 23:30
  • Экскурсия сопровождается рассказом аудиогида на русском языке
  • Количество мостов может варьироваться из-за погоды и других непредвиденных обстоятельств. Прогулка проводится независимо от решения города о разведении мостов в конкретную дату, не отменяется и не переносится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной реки Фонтанка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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