уровне: от четкой координации перед началом до комфортного завершения программы. Отдельно хочется отметить работу нашего гида. Это не просто человек, который заученно рассказывает факты, а настоящий фанат своего дела! Его рассказы были настолько живыми, интересными и наполненными деталями, что слушались на одном дыхании. Чувствовалась огромная эрудиция и искренняя любовь к городу.



Автобусная обзорная часть была очень насыщенной и познавательной. Мы проехали по главным достопримечательностям, но особенно сильное впечатление произвели современные гиганты — футуристический «Лахта Центр» и грандиозная «Зенит Арена», впечатляющая своим масштабом даже издалека. Это отличный контраст классическому Петербургу, показывающий, что город живет и развивается.



Но настоящей кульминацией вечера, конечно, стала прогулка на теплоходе. Судно было очень комфортным, чистым, с удобными сиденьями и отличным обзором. На палубе царила невероятно приятная и романтическая атмосфера: восхищенные взгляды окружающих красот и предвкушение главного шоу — развода мостов.



И это зрелище действительно покорило моё сердце! Видеть, как один за другим, могучие и величественные разводные мосты (а мы увидели целых четыре!) — это нечто грандиозное и завораживающее. Это та магия Петербурга, которую нужно увидеть своими глазами хотя бы раз в жизни.



Огромное спасибо всей команде организаторов за этот безупречный вечер! Однозначно рекомендую эту экскурсию и туристам, и даже местным жителям, чтобы заново влюбиться в свой город.