Когда зажигаются огни — появляется совсем другой Петербург.
За одно вечернее путешествие вы увидите дворцы и небоскрёбы, проедете по главным улицам и пройдёте на кораблике мимо набережных, мостов и особняков. Истории, виды, свет и вода — всё сложится в красивую ночную симфонию.
Описание водной прогулки
Автобусная часть
Вас ждёт поездка по самым знаковым местам города — от классических до современных. И панорамные виды подсвеченных достопримечательностей.
- Невский проспект
- Площадь Искусств
- Русский музей
- Михайловский замок
- Александринский театр
- Казанский собор
- Дом Зингера
- Исаакиевский собор
- Древние сфинксы
Водная часть
С воды вы полюбуетесь известными локациями с неожиданного ракурса — подсвеченные здания и памятники «проплывут» мимо вас.
- Стрелка Васильевского острова
- Кунсткамера
- Зимний дворец
- Летний сад
- Крейсер «Аврора»
- Смольный собор
- «Кресты»
- Финляндский вокзал
- Петропавловская крепость
И конечно, увидите мосты города (в зависимости от расписания и погодных условий).
Примерный тайминг
- Автобусная экскурсия длится с 21:00 до 00:15
- По пути будет несколько остановок: у Михайловского замка и у сфинксов — по 10 мин.
- Прогулка на теплоходе — с 00:30 до 2:30
Организационные детали
- Обратите внимание: при штормовом предупреждении мосты не разводятся. В дни государственных праздников экскурсия может быть отменена
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 21:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2350 ₽
|Дети до 7 лет
|2000 ₽
|Школьники
|2200 ₽
|Льготный
|2200 ₽
|Иностранные граждане
|2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2249 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Арман
28 окт 2025
Очень познавательная и душевная экскурсия
Е
Екатерина
27 окт 2025
Гид слишком навязывали нам покупки в сувенирном магазине, куда привезли автобус. На фото остановка по 10 минут, а на магазин, где есть личный интерес, 20 минут. Слишком сильно навязывали она нам товары. Это был минус автобусной части. В остальном всё прекрасно. Часть экскурсии на теплоходе ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Тепло, комфортно, парень гид всё по маршруту рассказывал 👍🏻
Руслан
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв — для нас очень ценно получать обратную связь от гостей.
Рады, что часть экскурсии на теплоходе оставила
Спасибо за ваш отзыв — для нас очень ценно получать обратную связь от гостей.
Рады, что часть экскурсии на теплоходе оставила
А
Александрина
20 окт 2025
Все понравилось, нареканий нет.
И
Ирина
4 окт 2025
Автобусная экскурсия интересная и познавательная. Всё понравилось. А вот теплоходная немного подкачала: обещали увидеть четыре разводных моста, но по факту было только два. И то, другие суда находились на много ближе, а нам не повезло, мы были очень далеко от моста.
Л
Лариса
3 окт 2025
В целом экскурсия понравилась, наземная часть без замечаний - Руслан дал материал в доступной форме, отдельное спасибо за рекомендации по получению более ярких впечатлений при прогулке на теплоходе. Но в части организации самой прогулки
на теплоходе недостатком явилось то, что теплоход с которого мы наблюдали развод мостов (зрелище завораживающее) находился позади всех остальных судов, что немного смазало картинку.
на теплоходе недостатком явилось то, что теплоход с которого мы наблюдали развод мостов (зрелище завораживающее) находился позади всех остальных судов, что немного смазало картинку.
А
Александра
2 окт 2025
Все отлично. Детям конечно сложен маршрут, но на катере был диванчик и ребёнок прекрасно заснул.
Д
Дарья
29 сен 2025
Все очень понравилось, гид интересно рассказывала о местах Санкт-Петербурга, очень интересно был приподнесен материал.
Не очень понравилась часть с теплоходом, так как туда пустили не очень адекватных и не в трезвом состоянии молодых людей, которые кричали и немного подпортили впечатление о водной прогулке.
Не очень понравилась часть с теплоходом, так как туда пустили не очень адекватных и не в трезвом состоянии молодых людей, которые кричали и немного подпортили впечатление о водной прогулке.
Светлана
22 сен 2025
Прекрасная прогулка по ночному Питеру!
Ночью он совсем другой! Благодарю ❤️
Ночью он совсем другой! Благодарю ❤️
В
Виктор
17 сен 2025
Спасибо, все очень понравилось. Отдельное спасибо Руслану.
М
Марине
4 сен 2025
Экскурсией не довольны.
Организация хромает, сильно.
Организация хромает, сильно.

Ждали представителя, опоздала на 10 мин. Половина группы села в автобус другой компании, так как никто не предполагает, что придёшь на место сбора, и будешь стоять
Организация хромает, сильно.
Ждали представителя, опоздала на 10 мин. Половина группы села в автобус другой компании, так как никто не предполагает, что придёшь на место сбора, и будешь стоять
Руслан
Ответ организатора:
Здравствуйте. Благодарим вас за подробный отзыв о нашей экскурсии. Мы искренне сожалеем о доставленных неудобствах и хотим детально разобраться в
Ю
Юрий
23 авг 2025
Посмотреть разводные мосты оказалось не совсем хорошо. Катеров на воде очень много все друг другу перекрывают обзор.
Н
Наталья
21 авг 2025
В принципе экскурсия не плохая, состояла из двух половинок. Первая поездка по городу с экскурсоводом Русланом и вторая речная с экскурсоводом Михаилом. Понравилась и совпала моими ожиданиями поездка речная. А вот по городу мне больше понравилась экскурсия по старому городу, чем поход в сувенирный магазин и поездка на газпромовский небоскрёб. В целом экскурсия не плохая.
К
Кристина
20 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эту прекрасную экскурсию! Это был идеально спланированный вечер, который подарил море ярких эмоций и позволил увидеть Санкт-Петербург с нового ракурса.
Всё было организовано на высшем
Всё было организовано на высшем
Е
Елена
15 авг 2025
Всё супер,экскурсия на высшем уровне. Спасибо большое за положительные эмоции 🌹
М
Марина
14 авг 2025
Гид Руслан все рассказал непосредственно и живо.
Переход из автобусов на воду был организован. Водная экскурсия была исчерпывающая
Переход из автобусов на воду был организован. Водная экскурсия была исчерпывающая
