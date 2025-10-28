Мои заказы

Ночной Петербург: от классики до футуризма

Увидеть главные достопримечательности из окна автобуса и с борта теплохода
Когда зажигаются огни — появляется совсем другой Петербург.

За одно вечернее путешествие вы увидите дворцы и небоскрёбы, проедете по главным улицам и пройдёте на кораблике мимо набережных, мостов и особняков. Истории, виды, свет и вода — всё сложится в красивую ночную симфонию.
Описание водной прогулки

Автобусная часть

Вас ждёт поездка по самым знаковым местам города — от классических до современных. И панорамные виды подсвеченных достопримечательностей.

  • Невский проспект
  • Площадь Искусств
  • Русский музей
  • Михайловский замок
  • Александринский театр
  • Казанский собор
  • Дом Зингера
  • Исаакиевский собор
  • Древние сфинксы

Водная часть

С воды вы полюбуетесь известными локациями с неожиданного ракурса — подсвеченные здания и памятники «проплывут» мимо вас.

  • Стрелка Васильевского острова
  • Кунсткамера
  • Зимний дворец
  • Летний сад
  • Крейсер «Аврора»
  • Смольный собор
  • «Кресты»
  • Финляндский вокзал
  • Петропавловская крепость

И конечно, увидите мосты города (в зависимости от расписания и погодных условий).

Примерный тайминг

  • Автобусная экскурсия длится с 21:00 до 00:15
  • По пути будет несколько остановок: у Михайловского замка и у сфинксов — по 10 мин.
  • Прогулка на теплоходе — с 00:30 до 2:30

Организационные детали

  • Обратите внимание: при штормовом предупреждении мосты не разводятся. В дни государственных праздников экскурсия может быть отменена
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 21:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый2350 ₽
Дети до 7 лет2000 ₽
Школьники2200 ₽
Льготный2200 ₽
Иностранные граждане2800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 2249 туристов
Мы — команда увлечённых Петербургом людей, готовых поделиться с вами самыми яркими красками нашего города. Наши гиды — это не просто рассказчики, а настоящие знатоки, которые превратят каждую минуту вашего путешествия в увлекательное приключение. Они знают все секреты: от мистических историй до самых необычных архитектурных причуд.

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

А
Арман
28 окт 2025
Очень познавательная и душевная экскурсия
Е
Екатерина
27 окт 2025
Гид слишком навязывали нам покупки в сувенирном магазине, куда привезли автобус. На фото остановка по 10 минут, а на магазин, где есть личный интерес, 20 минут. Слишком сильно навязывали она нам товары. Это был минус автобусной части. В остальном всё прекрасно. Часть экскурсии на теплоходе ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Тепло, комфортно, парень гид всё по маршруту рассказывал 👍🏻
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо за ваш отзыв — для нас очень ценно получать обратную связь от гостей.

Рады, что часть экскурсии на теплоходе оставила
читать дальше

у вас приятные впечатления: комфортно и интересно — это именно то, к чему мы стремимся! Благодарим за положительную оценку работы гида на теплоходе — обязательно передадим ему ваши добрые слова.

Сожалеем, что во время автобусной части программы у вас остались негативные эмоции из‑за избыточного внимания к сувенирной лавке. Мы ценим ваше время и понимаем, насколько важно соблюдать баланс между экскурсионной программой и остановками. Ваш комментарий очень важен — мы обязательно проработаем этот момент с командой, чтобы сделать маршрут ещё комфортнее и гармоничнее.

Ещё раз спасибо за то, что поделились впечатлениями. Надеемся, что в будущем у вас будет ещё больше ярких и приятных моментов с нами!

А
Александрина
20 окт 2025
Все понравилось, нареканий нет.
Все понравилось, нареканий нет.
И
Ирина
4 окт 2025
Автобусная экскурсия интересная и познавательная. Всё понравилось. А вот теплоходная немного подкачала: обещали увидеть четыре разводных моста, но по факту было только два. И то, другие суда находились на много ближе, а нам не повезло, мы были очень далеко от моста.
Л
Лариса
3 окт 2025
В целом экскурсия понравилась, наземная часть без замечаний - Руслан дал материал в доступной форме, отдельное спасибо за рекомендации по получению более ярких впечатлений при прогулке на теплоходе. Но в части организации самой прогулки
на теплоходе недостатком явилось то, что теплоход с которого мы наблюдали развод мостов (зрелище завораживающее) находился позади всех остальных судов, что немного смазало картинку.
А
Александра
2 окт 2025
Все отлично. Детям конечно сложен маршрут, но на катере был диванчик и ребёнок прекрасно заснул.
Все отлично. Детям конечно сложен маршрут, но на катере был диванчик и ребёнок прекрасно заснул.
Д
Дарья
29 сен 2025
Все очень понравилось, гид интересно рассказывала о местах Санкт-Петербурга, очень интересно был приподнесен материал.

Не очень понравилась часть с теплоходом, так как туда пустили не очень адекватных и не в трезвом состоянии молодых людей, которые кричали и немного подпортили впечатление о водной прогулке.
Светлана
Светлана
22 сен 2025
Прекрасная прогулка по ночному Питеру!
Ночью он совсем другой! Благодарю ❤️
В
Виктор
17 сен 2025
Спасибо, все очень понравилось. Отдельное спасибо Руслану.
М
Марине
4 сен 2025
Экскурсией не довольны.

Организация хромает, сильно.
Ждали представителя, опоздала на 10 мин. Половина группы села в автобус другой компании, так как никто не предполагает, что придёшь на место сбора, и будешь стоять
читать дальше

хлопать глазами.
Далее автобус опоздал +ещё на 25 мин.
Стояли в условленном месте (на ногах)с 2155.

Экскурсоводу автобусной части высший бал! 😍очень интересно, хорошая дикция! Автобус чистый, комфортабельный.

Речная прогулка полное разочарование.
Теплоход был полный, опять пришлось стоять на ногах.
Экскурсовода слышно очень плохо.
Наслышались выхлопными газами, но это из за многочисленных судов, которые так же держатся рядом.

Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Здравствуйте. Благодарим вас за подробный отзыв о нашей экскурсии. Мы искренне сожалеем о доставленных неудобствах и хотим детально разобраться в
читать дальше

сложившейся ситуации.
По факту опоздания представителя:
Приносим извинения за задержку встречи на 10 минут
Мы усилим контроль за соблюдением времени сбора групп
Организация автобусной части:
Рады, что вы высоко оценили работу экскурсовода и состояние транспорта
Приносим извинения за задержку автобуса на 25 минут
Проведем работу с транспортной компанией для недопущения подобных ситуаций.
Речная часть экскурсии:
Примите наши извинения за неудобства во время теплоходной прогулки
Мы проверим вместимость теплоходов и количество продаваемых билетов
Мы ценим ваше мнение и стремимся к улучшению качества обслуживания.

Ю
Юрий
23 авг 2025
Посмотреть разводные мосты оказалось не совсем хорошо. Катеров на воде очень много все друг другу перекрывают обзор.
Н
Наталья
21 авг 2025
В принципе экскурсия не плохая, состояла из двух половинок. Первая поездка по городу с экскурсоводом Русланом и вторая речная с экскурсоводом Михаилом. Понравилась и совпала моими ожиданиями поездка речная. А вот по городу мне больше понравилась экскурсия по старому городу, чем поход в сувенирный магазин и поездка на газпромовский небоскрёб. В целом экскурсия не плохая.
К
Кристина
20 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эту прекрасную экскурсию! Это был идеально спланированный вечер, который подарил море ярких эмоций и позволил увидеть Санкт-Петербург с нового ракурса.

Всё было организовано на высшем
читать дальше

уровне: от четкой координации перед началом до комфортного завершения программы. Отдельно хочется отметить работу нашего гида. Это не просто человек, который заученно рассказывает факты, а настоящий фанат своего дела! Его рассказы были настолько живыми, интересными и наполненными деталями, что слушались на одном дыхании. Чувствовалась огромная эрудиция и искренняя любовь к городу.

Автобусная обзорная часть была очень насыщенной и познавательной. Мы проехали по главным достопримечательностям, но особенно сильное впечатление произвели современные гиганты — футуристический «Лахта Центр» и грандиозная «Зенит Арена», впечатляющая своим масштабом даже издалека. Это отличный контраст классическому Петербургу, показывающий, что город живет и развивается.

Но настоящей кульминацией вечера, конечно, стала прогулка на теплоходе. Судно было очень комфортным, чистым, с удобными сиденьями и отличным обзором. На палубе царила невероятно приятная и романтическая атмосфера: восхищенные взгляды окружающих красот и предвкушение главного шоу — развода мостов.

И это зрелище действительно покорило моё сердце! Видеть, как один за другим, могучие и величественные разводные мосты (а мы увидели целых четыре!) — это нечто грандиозное и завораживающее. Это та магия Петербурга, которую нужно увидеть своими глазами хотя бы раз в жизни.

Огромное спасибо всей команде организаторов за этот безупречный вечер! Однозначно рекомендую эту экскурсию и туристам, и даже местным жителям, чтобы заново влюбиться в свой город.

Е
Елена
15 авг 2025
Всё супер,экскурсия на высшем уровне. Спасибо большое за положительные эмоции 🌹
М
Марина
14 авг 2025
Гид Руслан все рассказал непосредственно и живо.
Переход из автобусов на воду был организован. Водная экскурсия была исчерпывающая

