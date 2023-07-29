Индивидуальная экскурсия в музей Фаберже

Погрузитесь в мир ювелирных шедевров на индивидуальной экскурсии в музей Фаберже

5
2 отзыва
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На индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в мир ювелирного искусства XVIII- начала XX века, насладитесь шедеврами самого знаменитого ювелира Российской империи — Карла Фаберже, в том числе его знаменитыми пасхальными яйцами. А поделиться впечатлениями об экскурсии можно будет в музейном кафе за чашечкой ароматного кофе.
Индивидуальная экскурсия в музей Фаберже
Индивидуальная экскурсия в музей Фаберже
Индивидуальная экскурсия в музей Фаберже
Индивидуальная экскурсия в музей Фаберже
Индивидуальная экскурсия в музей Фаберже
Индивидуальная экскурсия в музей Фаберже
Ближайшие даты:
7
авг
10
авг
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Что вас ожидает:

  • Дворец Нарышкиных-Шуваловых
  • Коллекцию ювелирных изделий XVIII- начала XX века
  • Изделия фирмы Фаберже, в том числе знаменитые пасхальные яйца
  • Русские эмали и иконы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мир ювелирного искусства

В стенах исторического особняка XIX века расположился удивительный музей, аналогов которому нет во всём мире.
Прогуляйтесь по залам Шуваловского дворца, познакомьтесь с историей особняка и его обитателей. Узнайте историю развития ювелирного искусства в России с конца XVIII века и до революции, в частности фирмы Фаберже.

Важная информация:

Билеты в музей оплачиваются отдельно. Бронь происходит заранее, а выкупаются билеты на месте перед началом экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальная экскурсия по музею
Что не входит
  • Входной билет в музей: стоимость билетов: 1000р/чел для всех категорий. При группе от 5 человек — 900р/чел.
  • Билеты в музей оплачиваются отдельно. Бронь происходит заранее, а выкупаются билеты на месте перед началом экскурсии
Место начала и завершения?
Музей Фаберже, ул. набережная реки Фонтанки, д. 21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Билеты в музей оплачиваются отдельно. Бронь происходит заранее
  • А выкупаются билеты на месте перед началом экскурсии с помощью гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
29 июля 2023
Отличный гид, приятное изложение.
Г
28 июля 2023
Интересная и познавательная экскурсия. Очень понравилась работа гида. Получили большое удовольствие от посещения музея.

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