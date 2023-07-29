Погрузитесь в мир ювелирных шедевров на индивидуальной экскурсии в музей Фаберже
На индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в мир ювелирного искусства XVIII- начала XX века, насладитесь шедеврами самого знаменитого ювелира Российской империи — Карла Фаберже, в том числе его знаменитыми пасхальными яйцами. А поделиться впечатлениями об экскурсии можно будет в музейном кафе за чашечкой ароматного кофе.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дворец Нарышкиных-Шуваловых
- Коллекцию ювелирных изделий XVIII- начала XX века
- Изделия фирмы Фаберже, в том числе знаменитые пасхальные яйца
- Русские эмали и иконы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мир ювелирного искусства
В стенах исторического особняка XIX века расположился удивительный музей, аналогов которому нет во всём мире.
Прогуляйтесь по залам Шуваловского дворца, познакомьтесь с историей особняка и его обитателей. Узнайте историю развития ювелирного искусства в России с конца XVIII века и до революции, в частности фирмы Фаберже.
Важная информация:
Билеты в музей оплачиваются отдельно. Бронь происходит заранее, а выкупаются билеты на месте перед началом экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальная экскурсия по музею
- Что не входит
- Входной билет в музей: стоимость билетов: 1000р/чел для всех категорий. При группе от 5 человек — 900р/чел.
- Билеты в музей оплачиваются отдельно. Бронь происходит заранее, а выкупаются билеты на месте перед началом экскурсии
- Место начала и завершения?
- Музей Фаберже, ул. набережная реки Фонтанки, д. 21
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Билеты в музей оплачиваются отдельно. Бронь происходит заранее
- А выкупаются билеты на месте перед началом экскурсии с помощью гида
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марченко
29 июля 2023
Отличный гид, приятное изложение.
Г
Голованова
28 июля 2023
Интересная и познавательная экскурсия. Очень понравилась работа гида. Получили большое удовольствие от посещения музея.
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