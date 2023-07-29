Мир ювелирного искусства

В стенах исторического особняка XIX века расположился удивительный музей, аналогов которому нет во всём мире.

Прогуляйтесь по залам Шуваловского дворца, познакомьтесь с историей особняка и его обитателей. Узнайте историю развития ювелирного искусства в России с конца XVIII века и до революции, в частности фирмы Фаберже.

Важная информация:

Билеты в музей оплачиваются отдельно. Бронь происходит заранее, а выкупаются билеты на месте перед началом экскурсии.