Сколько живут на земле люди, столько же существуют и человеческие грехи, пагубные привычки, низменные страсти.
На экскурсии мы «опустимся» на городское дно, побываем в криминальном центре Петербурга, посетим злачные места 19 века, где кипело безудержное веселье с арфистками, шансонетками и нимфами радости. Поговорим о дореволюционных грехах и жрицах любви.
Описание экскурсии
Вы посетите «Подвал бродячей собаки», площадь Искусств, один из первых универмагов в мире — «Пассаж», площадь Островского, музей-фотосалон Карла Буллы с портретами утончённых красавиц и панорамной смотровой площадкой. Посмотрите, где раньше находились прибежища нищих, бездомных, воров и других людей, отверженных обществом, но стремящихся к лучшей жизни.
Вы узнаете:
- Почему дамам нельзя было появляться на людях в жёлтой одежде
- Как появились первые общественные туалеты
- Когда была легализована продажная любовь в дореволюционной России
- Какую систему налогообложения применяли дома терпимости
- Где можно было приобрести резиновые изделия 18 века и чем они отличались от современных презервативов
- Какие государственные и муниципальные органы контролировали проституцию в Петербурге
- Что такое «Малинник» и где он находится
- Где открылся первый французский универмаг в России и что общего у него было с домом терпимости
Организационные детали
- Программа строго 18+
- Отдельно по желанию оплачивается посещение музей Карла Буллы — 300 ₽ с чел.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 16:00 и 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 2095 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
