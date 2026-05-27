Мои заказы

Интимный Петербург (18+): от Петра I до современности

Узнать, когда в России была легализована продажная любовь
Сколько живут на земле люди, столько же существуют и человеческие грехи, пагубные привычки, низменные страсти.

На экскурсии мы «опустимся» на городское дно, побываем в криминальном центре Петербурга, посетим злачные места 19 века, где кипело безудержное веселье с арфистками, шансонетками и нимфами радости. Поговорим о дореволюционных грехах и жрицах любви.
Интимный Петербург (18+): от Петра I до современности
Интимный Петербург (18+): от Петра I до современности
Интимный Петербург (18+): от Петра I до современности

Описание экскурсии

Вы посетите «Подвал бродячей собаки», площадь Искусств, один из первых универмагов в мире — «Пассаж», площадь Островского, музей-фотосалон Карла Буллы с портретами утончённых красавиц и панорамной смотровой площадкой. Посмотрите, где раньше находились прибежища нищих, бездомных, воров и других людей, отверженных обществом, но стремящихся к лучшей жизни.

Вы узнаете:

  • Почему дамам нельзя было появляться на людях в жёлтой одежде
  • Как появились первые общественные туалеты
  • Когда была легализована продажная любовь в дореволюционной России
  • Какую систему налогообложения применяли дома терпимости
  • Где можно было приобрести резиновые изделия 18 века и чем они отличались от современных презервативов
  • Какие государственные и муниципальные органы контролировали проституцию в Петербурге
  • Что такое «Малинник» и где он находится
  • Где открылся первый французский универмаг в России и что общего у него было с домом терпимости

Организационные детали

  • Программа строго 18+
  • Отдельно по желанию оплачивается посещение музей Карла Буллы — 300 ₽ с чел.
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 16:00 и 20:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00 и 20:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина
Альбина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 2095 туристов
Привет! Я представитель и автор небольшого агенства экскурсий «Питер Наизнанку». Наши гиды проживают в Санкт-Петербурге с рождения, поэтому могут рассказать о городе много историй, которых не найти в интернете. Мы
читать дальшеуменьшить

проводим экскурсии по дворам, парадным, крышам, устраиваем фотосессии и пикники. Мы находим подход к каждому, будь то группа детей или люди зрелого возраста — ведь наша задача не просто дать вам знания о городе, а подарить увлекательное путешествие. Приходите, и мы откроем для вас Петербург с новой стороны!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Интимный Петербург (18+): от Петра I до современности»

Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Пешая
2.5 часа
-
10%
395 отзывов
Групповая
до 17 чел.
Лучший выбор
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Раскрыть тему «платного секса» в дореволюционную эпоху и увидеть бывшие дома-бордели
Начало: На улице Советской
29 мая в 17:30
1 июн в 17:30
от 1440 ₽1600 ₽ за человека
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Пешая
1 час 9 минут
198 отзывов
Квест
до 10 чел.
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Любовь и кровь на Миллионной в Петербурге
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Любовь и кровь на Миллионной в Петербурге
Послушать истории о роковых увлечениях, всепоглощающей любви и громких преступлениях
Начало: На Дворцовой площади
2 июн в 16:00
3 июн в 11:00
1300 ₽ за человека
Вся Россия в миниатюре + метро Петербурга
Пешая
Метро
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
Вся Россия в миниатюре + метро Петербурга
Изучить страну в интерактивном музее «Гранд Макет» и узнать главное о городской подземке
Начало: У музея
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 5970 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
2000 ₽ за человека