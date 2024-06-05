1 чел.
По популярности
скидка
20%
Мини-группа
2.5 часа
Северная Венеция на электросамокатах
Атмосферные места и увлекательный рассказ о прошлом города на Неве
Начало: Рядом с метро «Площадь Ленина»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
27502 200₽ за человека
скидка
45%
Групповая
5 часов
Петербург за 5 часов: автобусная экскурсия по знаковым местам города
Узнайте историю Санкт-Петербурга, проезжая мимо его главных достопримечательностей. Посетите Петропавловскую крепость и насладитесь видами Невы
Начало: В районе метро Невский проспект/Гостиный двор
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1800990₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Петербург - сквозь очки виртуальной реальности
Увидеть знаковые места, заглянуть в прошлое и открыть новое в истории города
Начало: В районе метро Гостиный двор
Расписание: в среду и пятницу в 16:00
12 июня в 16:00
14 июня в 16:00
1 500₽ за человека
Групповая
6 часов
В Ораниенбаум: Меншиковский дворец и павильон Катальной горки (билеты включены, вход без очереди)
Впечатлиться роскошью резиденции и узнать, как развлекались при дворе в 18-19 веках (в группе)
Начало: У метро «Гостиный двор»
Расписание: в субботу в 12:00
Завтра в 12:00
15 июня в 12:00
4 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера5 июня 2024Было очень круто! Экскурсовод Елена и водитель Олег огромное спасибо!!! Автобус очень удобный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо организаторам!!!
- ККостя28 мая 2024Отправила на экскурсию своего сына подростка. Сын в восторге. Огромное спасибо Михаилу за интереснейшую, познавательную экскурсию 🙏. Всем рекомендую!!!!
- ТТатьяна20 мая 2024Интересный опыт экскурсии на самокатах, хорошо отдохнули, посмотрели много интересного
- ИИрина18 мая 2024Прекрасные впечатления от экскурсии) Увлекательные истории, которые остаются в памяти; красивый, хорошо продуманный со маршрут)
- ААлександра9 марта 2024Интересно, все понравилось
- ТТатьяна1 июля 2023Все понравилось!
- ЕЕлена1 июля 2023Отличная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «От Гостиного двора»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "От Гостиного двора" можно забронировать 4 экскурсии от 990 до 4 400 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «От Гостиного двора», 240 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август