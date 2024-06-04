Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Раскрыть тему «платного секса» в дореволюционную эпоху и увидеть бывшие дома-бордели
Моя концепция — рассмотреть Санкт-Петербург через призму греха, а именно: в разрезе кругов Данте. Первый порок, которому будет всецело посвящена экскурсия, — проституция в городе.
Я познакомлю вас с историей продажной любви, а также проведу по реальным адресам в районе Площади Восстания, которые запечатлены в полицейских сводках.
4.85
97 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:30, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Чтобы погрузить вас в тематику, я проанализировал более 30 специализированных книг, в том числе дореволюционных научных диссертаций и статей. В экскурсии используются реальные адреса, найденные в архивных документах нашего города. Несмотря на «скользкую» тему, содержание программы деликатное — никакой жёлтой прессы, вульгарностей, легенд и сплетен.
Только факты и ничего кроме
Некоторые дома в районе Площади Восстания, где сейчас живут ничего не подозревающие горожане, раньше были борделями. Мы обойдём эти постройки, а по пути разберём тему проституции в Санкт-Петербурге со всех сторон. Вы узнаете:
• когда была легализована продажная любовь в дореволюционной России и каковы были спрос и предложение; • кого на рынке любовных услуг называли «котами»/«макротами», «сводней», «хахалями», «факторшами»; • почему бордели называли домами терпимости и чем они отличались от притонов; • как выглядел обычный день женщин лёгкого поведения в борделях дореволюционной эпохи; • какую систему налогообложения применяли дома терпимости; • в каких местах работали жрицы любви; • какие государственные и муниципальные органы контролировали данное социальное явление в Петербурге; • что такое аболиционизм и как зарождался феминизм в России.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
1-я Советская, д. 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 638 туристов
Меня зовут Сергей. В Петербурге живу 16 лет, люблю читать историческую литературу, в планах на будущее — писать диссертацию на историческую тематику, связанную с Петербургом. Экскурсии по Петербургу и его читать дальше
пригородам вожу на непрофессиональной основе с 2012 года. Для того, чтобы познать азы ремесла гида/экскурсовода, в 2014 года закончил курсы, тогда же получил первую первую корочку гида по Петропавловской Крепости.
Стараюсь делать экскурсии интересными и нестандартными, как минимум запоминающимися, чтобы люди после окончания экскурсии открыли действительно что-то новое для себя, незабываемое или просто структированное.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
88
4
5
3
2
2
2
1
–
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
4 июня 2024
Отличная экскурсия! Интересная тема и правильная подача материала - деликатно, с юмором, в меру драматично. Сергей отличный рассказчик и увлеченный своим делом человек. На экскурсии раскрывается другая сторона Петербурга - не красивая и не величественная, зачастую трагичная, но тем не менее имеющая место в истории города. Советую к посещению!
а
антон
29 мая 2024
Так уж получилось, что я сам в материале экскурсии, читал, работал в архивах по теме. Могу сказать, что Сергей несомненно очень хорошо владеет темой экскурсии. Даже я узнал для себя новые вещи! Настоятельно рекомендую к посещению!
Elena
5 окт 2023
Получилась очень интересная и веселая прогулка. Про Сергея хочется написать отдельно пару слов, он обладает очень тонким чувством юмора и на такую неоднозначную тему говорит легко и непринужденно. Однозначно рекомендую.
М
Марина
2 окт 2023
Экскурсия очень оригинальная. Сергей умеет рассказывать. Преподносит материал очень деликатно. Спасибо за экскурсию.
Ю
Юлия
30 сен 2023
Экскурсия выше всяких похвал. Сергей, несмотря на деликатную тему, рассказывает увлекательно, интересно, местами смешно, иногда драматично.
Экскурсия не для ханжей, которые шли в церковь, а попали в бордель, в описании совершенно ясно, о чем пойдет речь, тема серьезная, жизненная и весьма историческая.
Очень, очень понравилось, особенно на контрасте с "классическими" экскурсиями!
а
артем
27 сен 2023
Очень понравилось! Тема весьма щекотливая, но Сергей очень хорошо, корректно о ней рассказывал. экскурсию эту он сам разработал и видно что разбирается в ней. Плюсом еще - это не просто рассказ а полноценный интерактив, Сергей с удовольствием отвечает на вопросы, может отвлечься и более подробно рассказать о чем то. В итоге вместо 2х часов получилось 3. спасибо, было интересно и познавательно!
Леонид
23 сен 2023
Прекрасная экскурсия!!! Очень интересно и познавательно. Сергею за его рассказ можно только поаплодировать стоя за манеру подачи материала и подобранные исторические факты))) Чувствуется кропотливая работа по поиску данных по этой теме. Обязательно порекомендуем эту экскурсию друзьям и знакомым.
Валентина
20 сен 2023
Как оказывается занятно можно преподнести столь щекотливую тему! Настолько погрузились в мир продажной любви, всяческого рода любителей оной и тружениц её предоставляющих, что очнулись когда уже стемнело! Сергею успехов в его изысканиях и до встречи на других экскурсиях!
Наталия
14 сен 2023
Благодарю за интересную, необычную экскурсию.
Е
Евгения
13 сен 2023
Сергей профессионал. Очень классно рассказывает, текст прям льется, без слов паразитов. много фактов, опирается на историю. Глубоко владеет материалом и знает больше и глубже экскурсии. Сергей, спасибо. Обязательно посетим другие ваши экскурсии.
Владислав
30 авг 2023
Увлекательнейшая экскурсия по сложной и достаточно печальной теме. Гид Сергей очень хорошо разбирается во всех нюансах этой сферы того времени.
Это всё же достаточно узкое направление и вряд ли вы найдете еще подобные экскурсии такого уровня.
Сейчас сел читать «Яму» Куприна (по совету Сергея), чтобы закрепить полученные знания. Читаю и вспоминаю нашу прогулку 💯
Кира
30 авг 2023
Очень интересная экскурсия! Море информации, о которой я только могла догадываться. Подача материала была так увлекательная и интересна, что мы не заметили, как пролетели 2,5 часа!!! Браво! 👏Хотелось ещё больше и дольше!
П
Полина
26 авг 2023
Очень любопытная тема! Понравилось все! И сама информация, грамотно проработанный материал, структура повествования, архивные снимки и маршрут и сам рассказчик. Сергею большое спасибо за экскурсию. Уже порекомендовали нескольким друзьям и сами готовы обратиться вновь.
О
Ольга
22 авг 2023
Прекрасная познавательная, увлекательная экскурсия!!! Спасибо большое Сергею!)) Буду дальше ждать подобное.))
Жанна
20 авг 2023
Отличная экскурсия, лучший рассказчик.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга