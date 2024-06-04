Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге

Раскрыть тему «платного секса» в дореволюционную эпоху и увидеть бывшие дома-бордели
Моя концепция — рассмотреть Санкт-Петербург через призму греха, а именно: в разрезе кругов Данте. Первый порок, которому будет всецело посвящена экскурсия, — проституция в городе.

Я познакомлю вас с историей продажной любви, а также проведу по реальным адресам в районе Площади Восстания, которые запечатлены в полицейских сводках.
4.85
97 отзывов
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:30, 17:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Чтобы погрузить вас в тематику, я проанализировал более 30 специализированных книг, в том числе дореволюционных научных диссертаций и статей. В экскурсии используются реальные адреса, найденные в архивных документах нашего города. Несмотря на «скользкую» тему, содержание программы деликатное — никакой жёлтой прессы, вульгарностей, легенд и сплетен.

Только факты и ничего кроме

Некоторые дома в районе Площади Восстания, где сейчас живут ничего не подозревающие горожане, раньше были борделями. Мы обойдём эти постройки, а по пути разберём тему проституции в Санкт-Петербурге со всех сторон. Вы узнаете:

• когда была легализована продажная любовь в дореволюционной России и каковы были спрос и предложение;
• кого на рынке любовных услуг называли «котами»/«макротами», «сводней», «хахалями», «факторшами»;
• почему бордели называли домами терпимости и чем они отличались от притонов;
• как выглядел обычный день женщин лёгкого поведения в борделях дореволюционной эпохи;
• какую систему налогообложения применяли дома терпимости;
• в каких местах работали жрицы любви;
• какие государственные и муниципальные органы контролировали данное социальное явление в Петербурге;
• что такое аболиционизм и как зарождался феминизм в России.

Организационные детали

Экскурсия для людей возраста 18+.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
1-я Советская, д. 8
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 97 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге (Кира)Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге (Жанна)Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге (Жанна)Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге (Жанна)Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге (Жанна)Продажная любовь или грех? О «порочном» Петербурге (Жанна)
Н
4 июня 2024
Отличная экскурсия! Интересная тема и правильная подача материала - деликатно, с юмором, в меру драматично. Сергей отличный рассказчик и увлеченный своим делом человек. На экскурсии раскрывается другая сторона Петербурга - не красивая и не величественная, зачастую трагичная, но тем не менее имеющая место в истории города. Советую к посещению!
а
29 мая 2024
Так уж получилось, что я сам в материале экскурсии, читал, работал в архивах по теме. Могу сказать, что Сергей несомненно очень хорошо владеет темой экскурсии. Даже я узнал для себя новые вещи! Настоятельно рекомендую к посещению!
Elena
5 окт 2023
Получилась очень интересная и веселая прогулка. Про Сергея хочется написать отдельно пару слов, он обладает очень тонким чувством юмора и на такую неоднозначную тему говорит легко и непринужденно. Однозначно рекомендую.
М
2 окт 2023
Экскурсия очень оригинальная. Сергей умеет рассказывать. Преподносит материал очень деликатно. Спасибо за экскурсию.
Ю
30 сен 2023
Экскурсия выше всяких похвал. Сергей, несмотря на деликатную тему, рассказывает увлекательно, интересно, местами смешно, иногда драматично.

Экскурсия не для ханжей, которые шли в церковь, а попали в бордель, в описании совершенно ясно, о чем пойдет речь, тема серьезная, жизненная и весьма историческая.

Очень, очень понравилось, особенно на контрасте с "классическими" экскурсиями!
а
27 сен 2023
Очень понравилось! Тема весьма щекотливая, но Сергей очень хорошо, корректно о ней рассказывал.
экскурсию эту он сам разработал и видно что разбирается в ней. Плюсом еще - это не просто рассказ а полноценный интерактив, Сергей с удовольствием отвечает на вопросы, может отвлечься и более подробно рассказать о чем то. В итоге вместо 2х часов получилось 3.
спасибо, было интересно и познавательно!
Леонид
23 сен 2023
Прекрасная экскурсия!!! Очень интересно и познавательно. Сергею за его рассказ можно только поаплодировать стоя за манеру подачи материала и подобранные исторические факты))) Чувствуется кропотливая работа по поиску данных по этой теме. Обязательно порекомендуем эту экскурсию друзьям и знакомым.
Валентина
20 сен 2023
Как оказывается занятно можно преподнести столь щекотливую тему! Настолько погрузились в мир продажной любви, всяческого рода любителей оной и тружениц её предоставляющих, что очнулись когда уже стемнело! Сергею успехов в его изысканиях и до встречи на других экскурсиях!
Наталия
14 сен 2023
Благодарю за интересную, необычную экскурсию.
Е
13 сен 2023
Сергей профессионал. Очень классно рассказывает, текст прям льется, без слов паразитов. много фактов, опирается на историю. Глубоко владеет материалом и знает больше и глубже экскурсии. Сергей, спасибо. Обязательно посетим другие ваши экскурсии.
Владислав
30 авг 2023
Увлекательнейшая экскурсия по сложной и достаточно печальной теме. Гид Сергей очень хорошо разбирается во всех нюансах этой сферы того времени.

Это всё же достаточно узкое направление и вряд ли вы найдете еще подобные экскурсии такого уровня.

Сейчас сел читать «Яму» Куприна (по совету Сергея), чтобы закрепить полученные знания. Читаю и вспоминаю нашу прогулку 💯
Кира
30 авг 2023
Очень интересная экскурсия! Море информации, о которой я только могла догадываться. Подача материала была так увлекательная и интересна, что мы не заметили, как пролетели 2,5 часа!!! Браво! 👏Хотелось ещё больше и дольше!
Очень интересная экскурсия! Море информации, о которой я только могла догадываться. Подача материала была так увлекательная
П
26 авг 2023
Очень любопытная тема! Понравилось все! И сама информация, грамотно проработанный материал, структура повествования, архивные снимки и маршрут и сам рассказчик. Сергею большое спасибо за экскурсию. Уже порекомендовали нескольким друзьям и сами готовы обратиться вновь.
О
22 авг 2023
Прекрасная познавательная, увлекательная экскурсия!!!
Спасибо большое Сергею!))
Буду дальше ждать подобное.))
Жанна
20 авг 2023
Отличная экскурсия, лучший рассказчик.
Отличная экскурсия, лучший рассказчик.Отличная экскурсия, лучший рассказчик.Отличная экскурсия, лучший рассказчик.Отличная экскурсия, лучший рассказчик.Отличная экскурсия, лучший рассказчик.

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