Моя концепция — рассмотреть Санкт-Петербург через призму греха, а именно: в разрезе кругов Данте. Первый порок, которому будет всецело посвящена экскурсия, — проституция в городе. Я познакомлю вас с историей продажной любви, а также проведу по реальным адресам в районе Площади Восстания, которые запечатлены в полицейских сводках.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Чтобы погрузить вас в тематику, я проанализировал более 30 специализированных книг, в том числе дореволюционных научных диссертаций и статей. В экскурсии используются реальные адреса, найденные в архивных документах нашего города. Несмотря на «скользкую» тему, содержание программы деликатное — никакой жёлтой прессы, вульгарностей, легенд и сплетен.

Только факты и ничего кроме

Некоторые дома в районе Площади Восстания, где сейчас живут ничего не подозревающие горожане, раньше были борделями. Мы обойдём эти постройки, а по пути разберём тему проституции в Санкт-Петербурге со всех сторон. Вы узнаете:

• когда была легализована продажная любовь в дореволюционной России и каковы были спрос и предложение;

• кого на рынке любовных услуг называли «котами»/«макротами», «сводней», «хахалями», «факторшами»;

• почему бордели называли домами терпимости и чем они отличались от притонов;

• как выглядел обычный день женщин лёгкого поведения в борделях дореволюционной эпохи;

• какую систему налогообложения применяли дома терпимости;

• в каких местах работали жрицы любви;

• какие государственные и муниципальные органы контролировали данное социальное явление в Петербурге;

• что такое аболиционизм и как зарождался феминизм в России.

Организационные детали

Экскурсия для людей возраста 18+.