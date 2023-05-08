Осмотреть самый грандиозный храм города, узнать о его прошлом и оценить панорамные виды с колоннады
Как выглядит венец технического прогресса 21 века? Стекло и металл, сверхскоростные лифты, искусственный интеллект… Двести лет назад все было иначе. И символом инженерных свершений той поры можно назвать Исаакиевский собор.
Вы изучите сооружение снаружи и изнутри, а приложение на смартфоне станет проводником в историю памятника, неразрывно связанного с испытаниями Петербурга.
Вы откроете интересные факты о создании одного из главных храмов Северной столицы — особое внимание будет уделено техническим аспектам строительства здания в реалиях первой половины 19 века. Узнаете, что стало с собором после революции и как он пережил блокаду. Рассмотрите фотографии, которые наглядно повествуют о самых разных аспектах истории храма. Поймете, как многогранная жизнь Исаакиевского собора перекликается с непростой судьбой города. А в конце подниметесь на колоннаду, чтобы окинуть взглядом центр Петербурга с высоты 43 метров.
Экскурсия подходит для старших школьников, взрослых, а также спортивных бабушек и дедушек, которых не пугают 262 ступеньки, ведущие на колоннаду собора.
Маршрут
— Исаакиевская площадь — Исаакиевский собор — Старый Петербург с высоты 43 метра — Александровский сад
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до времени входа в музей
Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать
Важно
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
В стоимость экскурсии включен входной билет в Исаакиевский собор и для прохода на колоннаду
Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Участник
1995 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Исаакиевского сквера
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 19102 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё читать дальшеуменьшить
и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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2
2
–
1
–
Станислав
Экскурсия отличная. Собор потрясающий. Аудиогид хороший, голос приятный, слушать интересно. Главное не надо никуда бежать за группой и спокойно наслаждаться видами, в том темпе, который тебе нравится. Молодцы, продолжайте в том же духе))
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Ш
Шкараденок
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Хорoший тур.
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Анюта
Замечательно, спасибо!
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Н
Наталья
Спасибо большое, нам очень понравилось, очень интересно
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Е
Елена
Спасибо за очень интересную и увлекательную экскурсию.
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Наталия
Понравился такой формат экскурсии с аудиогидом.
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