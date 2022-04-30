Вы откроете интересные факты о создании одного из главных храмов Северной столицы — особое внимание будет уделено техническим аспектам строительства здания в реалиях первой половины 19 века. Узнаете, что стало с собором после революции и как он пережил блокаду. Рассмотрите фотографии, которые наглядно повествуют о самых разных аспектах истории храма. Поймете, как многогранная жизнь Исаакиевского собора перекликается с непростой судьбой города. А в конце подниметесь на колоннаду, чтобы окинуть взглядом центр Петербурга с высоты 43 метров.
Экскурсия подходит для старших школьников, взрослых, а также спортивных бабушек и дедушек, которых не пугают 262 ступеньки, ведущие на колоннаду собора.
— Исаакиевская площадь
— Исаакиевский собор
— Старый Петербург с высоты 43 метра
— Александровский сад