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Исаакиевский собор: билет и аудиоэкскурсия

Осмотреть самый грандиозный храм города, узнать о его прошлом и оценить панорамные виды с колоннады
Как выглядит венец технического прогресса 21 века? Стекло и металл, сверхскоростные лифты, искусственный интеллект… Двести лет назад все было иначе. И символом инженерных свершений той поры можно назвать Исаакиевский собор.

Вы изучите сооружение снаружи и изнутри, а приложение на смартфоне станет проводником в историю памятника, неразрывно связанного с испытаниями Петербурга.
4.6
9 отзывов
Исаакиевский собор: билет и аудиоэкскурсия
Исаакиевский собор: билет и аудиоэкскурсия
Исаакиевский собор: билет и аудиоэкскурсия

Описание билета

Вы откроете интересные факты о создании одного из главных храмов Северной столицы — особое внимание будет уделено техническим аспектам строительства здания в реалиях первой половины 19 века. Узнаете, что стало с собором после революции и как он пережил блокаду. Рассмотрите фотографии, которые наглядно повествуют о самых разных аспектах истории храма. Поймете, как многогранная жизнь Исаакиевского собора перекликается с непростой судьбой города. А в конце подниметесь на колоннаду, чтобы окинуть взглядом центр Петербурга с высоты 43 метров.

Экскурсия подходит для старших школьников, взрослых, а также спортивных бабушек и дедушек, которых не пугают 262 ступеньки, ведущие на колоннаду собора.

Маршрут

— Исаакиевская площадь
— Исаакиевский собор
— Старый Петербург с высоты 43 метра
— Александровский сад

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включен входной билет в Исаакиевский собор и для прохода на колоннаду
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Участник1995 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Исаакиевского сквера
Когда и как рано покупать?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 19102 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
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и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
2
1
Станислав
Экскурсия отличная. Собор потрясающий. Аудиогид хороший, голос приятный, слушать интересно. Главное не надо никуда бежать за группой и спокойно наслаждаться видами, в том темпе, который тебе нравится. Молодцы, продолжайте в том же духе))
Экскурсия отличная. Собор потрясающий. Аудиогид хороший, голос приятный, слушать интересно. Главное не надо никуда бежать за
Экскурсия отличная. Собор потрясающий. Аудиогид хороший, голос приятный, слушать интересно. Главное не надо никуда бежать за
Экскурсия отличная. Собор потрясающий. Аудиогид хороший, голос приятный, слушать интересно. Главное не надо никуда бежать за
Экскурсия отличная. Собор потрясающий. Аудиогид хороший, голос приятный, слушать интересно. Главное не надо никуда бежать за
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Ш
Отличный сервис. Не первый раз в этом убеждаюсь. Всегда на связи. Всегда помогут.

Хорoший тур.
Отличный сервис. Не первый раз в этом убеждаюсь. Всегда на связи. Всегда помогут.
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Анюта
Замечательно, спасибо!
Замечательно, спасибо!
Замечательно, спасибо!
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Н
Спасибо большое, нам очень понравилось, очень интересно
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Е
Спасибо за очень интересную и увлекательную экскурсию.
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Наталия
Понравился такой формат экскурсии с аудиогидом.
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