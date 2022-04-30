Исаакиевский собор: билет и аудиоэкскурсия

Осмотреть самый грандиозный храм города, узнать о его прошлом и оценить панорамные виды с колоннады

Индивидуальная
Как выглядит венец технического прогресса 21 века? Стекло и металл, сверхскоростные лифты, искусственный интеллект… Двести лет назад все было иначе.

И символом инженерных свершений той поры можно назвать Исаакиевский собор.

Вы изучите сооружение снаружи и изнутри, а приложение на смартфоне станет проводником в историю памятника, неразрывно связанного с испытаниями Петербурга.
Исаакиевский собор: билет и аудиоэкскурсия
Исаакиевский собор: билет и аудиоэкскурсия
Исаакиевский собор: билет и аудиоэкскурсия
Исаакиевский собор: билет и аудиоэкскурсия
Исаакиевский собор: билет и аудиоэкскурсия
Исаакиевский собор: билет и аудиоэкскурсия
Исаакиевский собор: билет и аудиоэкскурсия
Исаакиевский собор: билет и аудиоэкскурсия
Исаакиевский собор: билет и аудиоэкскурсия
Исаакиевский собор: билет и аудиоэкскурсия
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Вы откроете интересные факты о создании одного из главных храмов Северной столицы — особое внимание будет уделено техническим аспектам строительства здания в реалиях первой половины 19 века. Узнаете, что стало с собором после революции и как он пережил блокаду. Рассмотрите фотографии, которые наглядно повествуют о самых разных аспектах истории храма. Поймете, как многогранная жизнь Исаакиевского собора перекликается с непростой судьбой города. А в конце подниметесь на колоннаду, чтобы окинуть взглядом центр Петербурга с высоты 43 метров.

Экскурсия подходит для старших школьников, взрослых, а также спортивных бабушек и дедушек, которых не пугают 262 ступеньки, ведущие на колоннаду собора.

Маршрут

— Исаакиевская площадь
— Исаакиевский собор
— Старый Петербург с высоты 43 метра
— Александровский сад

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
  • Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до времени входа в музей
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Исаакиевский собор и для прохода на колоннаду
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Исаакиевского сквера
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 100% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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