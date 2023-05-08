Как выглядит венец технического прогресса 21 века? Стекло и металл, сверхскоростные лифты, искусственный интеллект… Двести лет назад все было иначе. И символом инженерных свершений той поры можно назвать Исаакиевский собор. Вы изучите сооружение снаружи и изнутри, а приложение на смартфоне станет проводником в историю памятника, неразрывно связанного с испытаниями Петербурга.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

Вы откроете интересные факты о создании одного из главных храмов Северной столицы — особое внимание будет уделено техническим аспектам строительства здания в реалиях первой половины 19 века. Узнаете, что стало с собором после революции и как он пережил блокаду. Рассмотрите фотографии, которые наглядно повествуют о самых разных аспектах истории храма. Поймете, как многогранная жизнь Исаакиевского собора перекликается с непростой судьбой города. А в конце подниметесь на колоннаду, чтобы окинуть взглядом центр Петербурга с высоты 43 метров.

Экскурсия подходит для старших школьников, взрослых, а также спортивных бабушек и дедушек, которых не пугают 262 ступеньки, ведущие на колоннаду собора.

Маршрут

— Исаакиевская площадь

— Исаакиевский собор

— Старый Петербург с высоты 43 метра

— Александровский сад

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет в музей

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту

Входные билеты в музей продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 10-15 минут до времени входа в музей

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику музея на своем смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого ее необходимо скачать

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