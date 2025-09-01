Мои заказы

Истории парадных площадей + Исаакиевский собор с подъёмом на колоннаду

Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, изучая его знаменитые площади и величественный Исаакиевский собор. Узнайте интересные факты и легенды
Эта экскурсия познакомит с историей Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадей. Вы увидите знаковые памятники, такие как Медный всадник и Александровская колонна. Посещение Исаакиевского собора с подъёмом на колоннаду станет кульминацией. Узнайте о значимости Адмиралтейской набережной и исторических событиях, связанных с этими местами.

Экскурсия проводится профессиональным гидом, что гарантирует увлекательное путешествие по культурным и историческим достопримечательностям города
4.9
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические факты
  • 🗿 Знаковые памятники
  • 🎨 Архитектурные шедевры
  • 📜 Интересные легенды
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 14:30

Что можно увидеть

  • Дворцовая площадь
  • Сенатская площадь
  • Исаакиевская площадь
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
  • Александровская колонна

Описание экскурсии

На Дворцовой площади вы услышите о Зимнем дворце и величественной Александровской колонне.

На Сенатской площади полюбуетесь Медным всадником и зданиями Сената и Синода.

На Исаакиевской площади познакомитесь с памятником Николаю I, Мариинским дворцом и особняком сенатора Мятлева.

А ещё вы увидите:

  • Васильевский остров и Кунсткамеру
  • Меншиковский дворец и памятник «Царь-плотник»
  • Дом Лобанова-Ростовского
  • Легендарные гостиницы «Англетер» и «Астория»
  • Исаакиевский собор (с посещением)

Вы узнаете:

  • О значимости Адмиралтейской набережной
  • Любопытные факты про стили и эпохи
  • Историю создания Исаакиевского собора
  • Какие раны нанесла собору Великая Отечественная войны и как жители города спасали свой главный символ

И многое другое!

Организационные детали

  • Подъём на колоннаду Исаакиевского собора включён в стоимость
  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
  • Если в группе более 8 человек, каждому выдаётся индивидуальный радионаушник

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1980 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1640 ₽
Школьники1640 ₽
Студенты1640 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16683 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
читать дальше

дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
1
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Ирина
Ирина
1 сен 2025
Понравилось. Подойдет мероприятие тем, кто интересуется историей и не боится подьемов по высокой лестнице, чтобы увидеть город.
Экскурсовод Юлия- очень грамотная и приятная женщина. Спасибо!
Юля
Юля
30 авг 2025
Прекрасный гид!
Все информативно и очень интересно,благодарю!
Никита
Никита
27 авг 2025
Наша гид очень интересно рассказала о главных площадях города и была очень заботлива и внимательна, спасибо ей за это, к сожалению забыл имя гида, в 14:30 - 26.08 было начало
Л
Лаврухина
23 авг 2025
Добрый день, гид Екатерина просто чудесна: очень интересно подаёт материал, приводит сравнение, добавляя мифы и легенды в свой рассказ!!! Большая умница
В
Виктор
23 авг 2025
Отличная экскурсия. Очень интересная информация о площадях Петербурга и о Исаакиевском соборе. Узнали много нового. А виды на город с колоннады собора незабываемые.
Светлана
Светлана
19 авг 2025
Экскурсия замечательная. Нашим экскурсоводом была Екатерина. Профессионально подобран исторический, литературный материал. Рекомендую! Будет интересно и детям и взрослым!
Е
Елена
17 авг 2025
1. Чёткий организационный момент. Место встречи удобное.
2. Наличие гарнитуры. Единственный минус - лучше использовать многоразовые наушники, а не одноразовые. Детской ушной раковине дискомфортно от одноразовых наушников.
3. Хорошая обзорная экскурсия для ознакомления с некоторыми из главных достопримечательностей Петербурга.
А
Алена
14 авг 2025
Отличная экскурсия! Замечательный гид Екатерина! От души рекомендую.
Ирина
Ирина
14 авг 2025
Хорошая экскурсия, интересная, познавательная, особенно для тех, кто в Питере впервые. Немного погода нам помешала на одной из площадей, но это привычная ситуация для города. Удобно, что наш гид Наталья использовала радио-гид, что позволяло более свободно себя чувствовать, не быть привязанным к своей группе. Спасибо за организацию экскурсии!
Marianna
Marianna
9 авг 2025
Очень интересная экскурсия! Спасибо гиду ❤️
В
Виктория
9 авг 2025
Хочу выразить благодарность организаторам и нашему гиду Екатерине за прекрасную экскурсию! Любовь к своему делу и глубокие знания истории города. Спасибо!
К
Ксения
8 авг 2025
Речь экскурсовода профессионально поставлена, но слушать очень сложно: говорила слишком много и слишком быстро, без перерывов.
Послушали, но с трудом вспоминаются крупицы информации. Как будто экскурсовод на ходу читала учебник по истории наизусть.
Слушали других экскурсоводов: понятно, доступно, запомнилось.
Мария
Мария
Ответ организатора:
Ксения, добрый день. Нам очень жаль, что Вам не понравилась манера подачи информации гидом, Наталья очень старательная, всегда стремиться дать
читать дальше

гостям максимум информации, ну вот Вам показалось это учебным материалом, мы обратим внимание гида на это, спасибо Вам за сигнал. Тур проводят 2 гида, жаль, что вы не пишите о работе экскурсовода из музея. Спасибо Вам за выбор нашей экскурсии, желаем вам всего хорошего!

O
Olga
5 авг 2025
Мы оказались в полном восторге от экскурсии! Были с 7ми летним ребенком - он слушал нашего гида Виталину как завороженный! Все продумано до мелочей, маршрут, остановки, не говоря о том, что 3 часа пролетели совершенно незаметно! Огромная благодарность гиду Виталине за работу и творческий подход к делу!
Ю
Юлия
22 июл 2025
Понравилось все: от организации до содержания самой экскурсии. Гид Юлия- просто молодец! Все было рассказано живо, интересно.
V
Valeri
19 июл 2025
Организация хорошая, экскурсовод отличный. Исаакиевский собор великолепный, величественый!Экскурсовод в соборе выше всех похвал.

