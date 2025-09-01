Эта экскурсия познакомит с историей Дворцовой, Сенатской и Исаакиевской площадей. Вы увидите знаковые памятники, такие как Медный всадник и Александровская колонна. Посещение Исаакиевского собора с подъёмом на колоннаду станет кульминацией. Узнайте о значимости Адмиралтейской набережной и исторических событиях, связанных с этими местами.
Экскурсия проводится профессиональным гидом, что гарантирует увлекательное путешествие по культурным и историческим достопримечательностям города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические факты
- 🗿 Знаковые памятники
- 🎨 Архитектурные шедевры
- 📜 Интересные легенды
- 👨🏫 Профессиональный гид
Что можно увидеть
- Дворцовая площадь
- Сенатская площадь
- Исаакиевская площадь
- Исаакиевский собор
- Медный всадник
- Александровская колонна
Описание экскурсии
На Дворцовой площади вы услышите о Зимнем дворце и величественной Александровской колонне.
На Сенатской площади полюбуетесь Медным всадником и зданиями Сената и Синода.
На Исаакиевской площади познакомитесь с памятником Николаю I, Мариинским дворцом и особняком сенатора Мятлева.
А ещё вы увидите:
- Васильевский остров и Кунсткамеру
- Меншиковский дворец и памятник «Царь-плотник»
- Дом Лобанова-Ростовского
- Легендарные гостиницы «Англетер» и «Астория»
- Исаакиевский собор (с посещением)
Вы узнаете:
- О значимости Адмиралтейской набережной
- Любопытные факты про стили и эпохи
- Историю создания Исаакиевского собора
- Какие раны нанесла собору Великая Отечественная войны и как жители города спасали свой главный символ
И многое другое!
Организационные детали
- Подъём на колоннаду Исаакиевского собора включён в стоимость
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный гид из нашей команды
- Если в группе более 8 человек, каждому выдаётся индивидуальный радионаушник
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1980 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1640 ₽
|Школьники
|1640 ₽
|Студенты
|1640 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16683 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 25 отзывах
Фотографии от путешественников
Ирина
1 сен 2025
Понравилось. Подойдет мероприятие тем, кто интересуется историей и не боится подьемов по высокой лестнице, чтобы увидеть город.
Экскурсовод Юлия- очень грамотная и приятная женщина. Спасибо!
Юля
30 авг 2025
Прекрасный гид!
Все информативно и очень интересно,благодарю!
Никита
27 авг 2025
Наша гид очень интересно рассказала о главных площадях города и была очень заботлива и внимательна, спасибо ей за это, к сожалению забыл имя гида, в 14:30 - 26.08 было начало
Л
Лаврухина
23 авг 2025
Добрый день, гид Екатерина просто чудесна: очень интересно подаёт материал, приводит сравнение, добавляя мифы и легенды в свой рассказ!!! Большая умница
В
Виктор
23 авг 2025
Отличная экскурсия. Очень интересная информация о площадях Петербурга и о Исаакиевском соборе. Узнали много нового. А виды на город с колоннады собора незабываемые.
Светлана
19 авг 2025
Экскурсия замечательная. Нашим экскурсоводом была Екатерина. Профессионально подобран исторический, литературный материал. Рекомендую! Будет интересно и детям и взрослым!
Е
Елена
17 авг 2025
1. Чёткий организационный момент. Место встречи удобное.
2. Наличие гарнитуры. Единственный минус - лучше использовать многоразовые наушники, а не одноразовые. Детской ушной раковине дискомфортно от одноразовых наушников.
3. Хорошая обзорная экскурсия для ознакомления с некоторыми из главных достопримечательностей Петербурга.
2. Наличие гарнитуры. Единственный минус - лучше использовать многоразовые наушники, а не одноразовые. Детской ушной раковине дискомфортно от одноразовых наушников.
А
Алена
14 авг 2025
Отличная экскурсия! Замечательный гид Екатерина! От души рекомендую.
Ирина
14 авг 2025
Хорошая экскурсия, интересная, познавательная, особенно для тех, кто в Питере впервые. Немного погода нам помешала на одной из площадей, но это привычная ситуация для города. Удобно, что наш гид Наталья использовала радио-гид, что позволяло более свободно себя чувствовать, не быть привязанным к своей группе. Спасибо за организацию экскурсии!
Marianna
9 авг 2025
Очень интересная экскурсия! Спасибо гиду ❤️
В
Виктория
9 авг 2025
Хочу выразить благодарность организаторам и нашему гиду Екатерине за прекрасную экскурсию! Любовь к своему делу и глубокие знания истории города. Спасибо!
К
Ксения
8 авг 2025
Речь экскурсовода профессионально поставлена, но слушать очень сложно: говорила слишком много и слишком быстро, без перерывов.
Послушали, но с трудом вспоминаются крупицы информации. Как будто экскурсовод на ходу читала учебник по истории наизусть.
Слушали других экскурсоводов: понятно, доступно, запомнилось.
Послушали, но с трудом вспоминаются крупицы информации. Как будто экскурсовод на ходу читала учебник по истории наизусть.
Мария
Ответ организатора:
Ксения, добрый день. Нам очень жаль, что Вам не понравилась манера подачи информации гидом, Наталья очень старательная, всегда стремиться дать
O
Olga
5 авг 2025
Мы оказались в полном восторге от экскурсии! Были с 7ми летним ребенком - он слушал нашего гида Виталину как завороженный! Все продумано до мелочей, маршрут, остановки, не говоря о том, что 3 часа пролетели совершенно незаметно! Огромная благодарность гиду Виталине за работу и творческий подход к делу!
Ю
Юлия
22 июл 2025
Понравилось все: от организации до содержания самой экскурсии. Гид Юлия- просто молодец! Все было рассказано живо, интересно.
V
Valeri
19 июл 2025
Организация хорошая, экскурсовод отличный. Исаакиевский собор великолепный, величественый!Экскурсовод в соборе выше всех похвал.
