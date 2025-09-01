Ирина Понравилось. Подойдет мероприятие тем, кто интересуется историей и не боится подьемов по высокой лестнице, чтобы увидеть город.

Экскурсовод Юлия- очень грамотная и приятная женщина. Спасибо!

Юля Прекрасный гид!

Все информативно и очень интересно,благодарю!

Никита Наша гид очень интересно рассказала о главных площадях города и была очень заботлива и внимательна, спасибо ей за это, к сожалению забыл имя гида, в 14:30 - 26.08 было начало

Л Лаврухина Добрый день, гид Екатерина просто чудесна: очень интересно подаёт материал, приводит сравнение, добавляя мифы и легенды в свой рассказ!!! Большая умница

В Виктор Отличная экскурсия. Очень интересная информация о площадях Петербурга и о Исаакиевском соборе. Узнали много нового. А виды на город с колоннады собора незабываемые.

Светлана Экскурсия замечательная. Нашим экскурсоводом была Екатерина. Профессионально подобран исторический, литературный материал. Рекомендую! Будет интересно и детям и взрослым!

Е Елена 1. Чёткий организационный момент. Место встречи удобное.

2. Наличие гарнитуры. Единственный минус - лучше использовать многоразовые наушники, а не одноразовые. Детской ушной раковине дискомфортно от одноразовых наушников.

3. Хорошая обзорная экскурсия для ознакомления с некоторыми из главных достопримечательностей Петербурга.

А Алена Отличная экскурсия! Замечательный гид Екатерина! От души рекомендую.

Ирина Хорошая экскурсия, интересная, познавательная, особенно для тех, кто в Питере впервые. Немного погода нам помешала на одной из площадей, но это привычная ситуация для города. Удобно, что наш гид Наталья использовала радио-гид, что позволяло более свободно себя чувствовать, не быть привязанным к своей группе. Спасибо за организацию экскурсии!

Marianna Очень интересная экскурсия! Спасибо гиду ❤️

В Виктория Хочу выразить благодарность организаторам и нашему гиду Екатерине за прекрасную экскурсию! Любовь к своему делу и глубокие знания истории города. Спасибо!

К Ксения Речь экскурсовода профессионально поставлена, но слушать очень сложно: говорила слишком много и слишком быстро, без перерывов.

Послушали, но с трудом вспоминаются крупицы информации. Как будто экскурсовод на ходу читала учебник по истории наизусть.

Слушали других экскурсоводов: понятно, доступно, запомнилось. Мария Ответ организатора: читать дальше гостям максимум информации, ну вот Вам показалось это учебным материалом, мы обратим внимание гида на это, спасибо Вам за сигнал. Тур проводят 2 гида, жаль, что вы не пишите о работе экскурсовода из музея. Спасибо Вам за выбор нашей экскурсии, желаем вам всего хорошего! Ксения, добрый день. Нам очень жаль, что Вам не понравилась манера подачи информации гидом, Наталья очень старательная, всегда стремиться дать

O Olga Мы оказались в полном восторге от экскурсии! Были с 7ми летним ребенком - он слушал нашего гида Виталину как завороженный! Все продумано до мелочей, маршрут, остановки, не говоря о том, что 3 часа пролетели совершенно незаметно! Огромная благодарность гиду Виталине за работу и творческий подход к делу!

Ю Юлия Понравилось все: от организации до содержания самой экскурсии. Гид Юлия- просто молодец! Все было рассказано живо, интересно.