Исаакиевский собор — символ имперской мощи! Мы раскроем секреты его строительства, восхитимся интерьерами и поднимемся на колоннаду, которую называют «самым романтичным балконом Петербурга». Вы узнаете о гениальных инженерных решениях Монферрана, позволивших построить храм-колосс на болоте. Услышите о куполе и выясните, почему строительство собора длилось 40 лет.

Описание экскурсии

Шедевр имперского Петербурга

Вы посетите собор и услышите, как он задумывался, какие инженерные решения помогли ему выстоять на зыбкой почве Невской дельты и почему архитектор Монферран посвятил строительству почти всю жизнь (тут не обошлось без легенд).

Подъём на колоннаду

Мы поднимемся на высоту свыше 40 метров, откуда открывается одна из лучших панорам города. Вы увидите купола Казанского собора, шпиль Адмиралтейства, Зимний дворец, блеск Невы и весь исторический центр Петербурга.

Для подъёма на колоннаду нужно преодолеть более 200 ступеней — это может быть сложно людям с ограниченной подвижностью или проблемами со здоровьем

