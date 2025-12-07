Исаакиевский собор — символ имперской мощи! Мы раскроем секреты его строительства, восхитимся интерьерами и поднимемся на колоннаду, которую называют «самым романтичным балконом Петербурга». Вы узнаете о гениальных инженерных решениях Монферрана, позволивших построить храм-колосс на болоте. Услышите о куполе и выясните, почему строительство собора длилось 40 лет.
Описание экскурсии
Шедевр имперского Петербурга
Вы посетите собор и услышите, как он задумывался, какие инженерные решения помогли ему выстоять на зыбкой почве Невской дельты и почему архитектор Монферран посвятил строительству почти всю жизнь (тут не обошлось без легенд).
Подъём на колоннаду
Мы поднимемся на высоту свыше 40 метров, откуда открывается одна из лучших панорам города. Вы увидите купола Казанского собора, шпиль Адмиралтейства, Зимний дворец, блеск Невы и весь исторический центр Петербурга.
Организационные детали
- В стоимость включены билеты в собор и на колоннаду
- Обратите внимание: после бронирования я куплю для вас невозвратные билеты (750 ₽ за чел.). При отмене экскурсии стоимость билетов компенсируется гиду из суммы предоплаты
- Для подъёма на колоннаду нужно преодолеть более 200 ступеней — это может быть сложно людям с ограниченной подвижностью или проблемами со здоровьем
Экскурсия возможна для большего количества участников:
- 3 человека — 8500 ₽
- 4 человека — 10 000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Исаакиевского собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айтан — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 755 туристов
Меня зовут Айтан. Я лицензированный гид. Родилась в Ленинграде, живу в Санкт-Петербурге. Занимаюсь любимой работой уже 23 года. История — она бесконечна. Не зря говорят: «Век живи, век учись». Я следую этому завету. Лекции, курсы, выставки помогают мне постоянно расширять знания о городе. Приглашаю вас на свои экскурсии! Будет интересно и занимательно — с байками, легендами и смешными историями.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
-
22%
Групповая
Обзорная экскурсия + посещение Исаакиевского собора или его колоннады
Начало: Площадь Островского
Расписание: Ежедневно, кроме СР в 9:30 и 13:00
1250 ₽
1600 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 8 чел.
Две жемчужины Петербурга за один день: Спас на Крови и Исаакиевский собор
Начало: Пл. Искусств, Санкт-Петербург, памятник Пушкину
Расписание: Ежедневно, кроме среды, в 11.00 и 15.00
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
1800 ₽
2000 ₽ за человека
Билеты
В Исаакиевский собор с подъемом на колоннаду и аудиогидом
Начало: Исаакиевская пл., 4
Расписание: Ежедневно с 10:30 до 17:30
Завтра в 10:30
9 дек в 10:30
1250 ₽ за билет