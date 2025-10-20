Экскурсия по Исаакиевскому собору включает осмотр храма снаружи и изнутри, изучение малахитовых колонн и витражей, а также знакомство с историей площади.
Вы узнаете о Мариинском дворце, гостинице «Астория» и Германском посольстве, а затем подниметесь на колоннаду для панорамного вида. Отдельное внимание уделяется военным следам на фасадах и современному статусу собора.
Вы узнаете о Мариинском дворце, гостинице «Астория» и Германском посольстве, а затем подниметесь на колоннаду для панорамного вида. Отдельное внимание уделяется военным следам на фасадах и современному статусу собора.
Описание экскурсииОткройте величие Исаакиевского собора в двухчастной экскурсии: от изучения архитектурного ансамбля площади до восхождения на колоннаду. Вы узнаете, почему храм стал четвертым по счету, обнаружите следы военных снарядов на фасадах и рассмотрите уникальные детали — от уральского малахита в отделке до нетипичных для православных храмов витражей. На площади вас ждут истории о Мариинском дворце, где решалась судьба империи, о легендарной «Астории», связанной с «Титаником» и военной историей. Завершится экскурсия подъемом на колоннаду, откуда откроется панорама исторического центра и современного «Лахта центра». Важная информация: Билеты включены в стоимость. Экскурсия состоит из двух частей: 1. Экскурсия с гидом Маргаритой снаружи собора в группе 2. Экскурсия с гидом Исаакиевского собора внутри в группе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мариинский дворец
- Астория
- Исаакиевский собор внутри и снаружи
- Подъём на коллонаду Исаакиевского собора
Что включено
- Услуги гида
- Входят в стоимость ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ в Исаакиевский собор (550р) и на коллонаду (600р)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Исаакиевская площадь
Завершение: Исаакиевская площадь, 4
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Билеты включены в стоимость. Экскурсия состоит из двух частей:
- 1. Экскурсия с гидом Маргаритой снаружи собора в группе
- 2. Экскурсия с гидом Исаакиевского собора внутри в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Замечательный экскурсовод Маргарита!
Приятная речь, широкие и глубокие знания.
Очень благодарна за полезные сведения, и не только по собору.
Обязательно вернусь ещё!
Приятная речь, широкие и глубокие знания.
Очень благодарна за полезные сведения, и не только по собору.
Обязательно вернусь ещё!
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О
Всё в лучшем виде.
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Н
Мы не поняли, за что отдали такие деньги. Маргарита провела нас вокруг собора. Рассказала известные нам вещи, которые продублировали экскурсовод внутри собора. Отдала нам билеты, которые мы могли купить и
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И
В экскурсии информация указана - экскурсия внутри и снаружи - поэтому когда покупала - я рассчитывала на индивидуальную экскурсию внутри также. В описании сознательно вводятся туристы в заблуждение - ВСЕ
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Н
Очень скучно и монотонно
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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