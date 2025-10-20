Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по Исаакиевскому собору включает осмотр храма снаружи и изнутри, изучение малахитовых колонн и витражей, а также знакомство с историей площади.



Вы узнаете о Мариинском дворце, гостинице «Астория» и Германском посольстве, а затем подниметесь на колоннаду для панорамного вида. Отдельное внимание уделяется военным следам на фасадах и современному статусу собора. 2.6 5 отзывов

Маргарита Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Групповая экскурсия -7% 3600 ₽ выгода 250 ₽ 3350 ₽ за человека 2.6 5 отзывов 2 часа 1-7 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Откройте величие Исаакиевского собора в двухчастной экскурсии: от изучения архитектурного ансамбля площади до восхождения на колоннаду. Вы узнаете, почему храм стал четвертым по счету, обнаружите следы военных снарядов на фасадах и рассмотрите уникальные детали — от уральского малахита в отделке до нетипичных для православных храмов витражей. На площади вас ждут истории о Мариинском дворце, где решалась судьба империи, о легендарной «Астории», связанной с «Титаником» и военной историей. Завершится экскурсия подъемом на колоннаду, откуда откроется панорама исторического центра и современного «Лахта центра». Важная информация: Билеты включены в стоимость. Экскурсия состоит из двух частей: 1. Экскурсия с гидом Маргаритой снаружи собора в группе 2. Экскурсия с гидом Исаакиевского собора внутри в группе

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Мариинский дворец

Астория

Исаакиевский собор внутри и снаружи

Подъём на коллонаду Исаакиевского собора Что включено Услуги гида

Входят в стоимость ВХОДНЫЕ БИЛЕТЫ в Исаакиевский собор (550р) и на коллонаду (600р) Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Исаакиевская площадь Завершение: Исаакиевская площадь, 4 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Важная информация Билеты включены в стоимость. Экскурсия состоит из двух частей:

1. Экскурсия с гидом Маргаритой снаружи собора в группе

2. Экскурсия с гидом Исаакиевского собора внутри в группе Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.