Идеальная экскурсия для знакомства с Петербургом — насыщенная, информативная и фотогеничная. Вы увидите все главные достопримечательности города, узнаете увлекательные факты из истории и станете свидетелями знаменитого полуденного выстрела с Нарышкина бастиона. Завершим программу на колоннаде Исаакиевского собора.

Первая часть — знакомство с Петербургом на автобусе

Поедем по Невскому проспекту — главной магистрали города. Увидим Аничков мост и дворец, дом компании «Зингер», Казанский собор и Строгановский дворец

Сделаем остановку у Спаса на Крови и вспомним историю императора Александра II

Проедем мимо Михайловского сада, Летнего сада, Марсова поля и памятника Суворову

С Троицкого моста полюбуемся великолепной панорамой Невы, Стрелкой Васильевского острова и Ростральными колоннами

Остановимся у легендарного крейсера «Аврора» на Петровской набережной

Полуденный выстрел в Петропавловской крепости

Прогуляемся по территории цитадели и станем свидетелями знаменитой традиции — ровно в 12:00 с Нарышкина бастиона прозвучит пушечный выстрел. На экскурсии по крепости вы узнаете, как зарождался Петербург и какие тайны хранит это место.

Вторая часть — дворцы и панорама города

Продолжим путь по Васильевскому острову, пересечём Дворцовый мост и увидим Зимний дворец, Адмиралтейство и Медного всадника на Сенатской площади. Финальная точка — Исаакиевский собор. Поднимемся на колоннаду и полюбуемся Петербургом с высоты птичьего полёта — от Невы до куполов Спаса на Крови.

