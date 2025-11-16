Идеальная экскурсия для знакомства с Петербургом — насыщенная, информативная и фотогеничная.
Вы увидите все главные достопримечательности города, узнаете увлекательные факты из истории и станете свидетелями знаменитого полуденного выстрела с Нарышкина бастиона. Завершим программу на колоннаде Исаакиевского собора.
Описание экскурсии
Первая часть — знакомство с Петербургом на автобусе
- Поедем по Невскому проспекту — главной магистрали города. Увидим Аничков мост и дворец, дом компании «Зингер», Казанский собор и Строгановский дворец
- Сделаем остановку у Спаса на Крови и вспомним историю императора Александра II
- Проедем мимо Михайловского сада, Летнего сада, Марсова поля и памятника Суворову
- С Троицкого моста полюбуемся великолепной панорамой Невы, Стрелкой Васильевского острова и Ростральными колоннами
- Остановимся у легендарного крейсера «Аврора» на Петровской набережной
Полуденный выстрел в Петропавловской крепости
Прогуляемся по территории цитадели и станем свидетелями знаменитой традиции — ровно в 12:00 с Нарышкина бастиона прозвучит пушечный выстрел. На экскурсии по крепости вы узнаете, как зарождался Петербург и какие тайны хранит это место.
Вторая часть — дворцы и панорама города
Продолжим путь по Васильевскому острову, пересечём Дворцовый мост и увидим Зимний дворец, Адмиралтейство и Медного всадника на Сенатской площади. Финальная точка — Исаакиевский собор. Поднимемся на колоннаду и полюбуемся Петербургом с высоты птичьего полёта — от Невы до куполов Спаса на Крови.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автобусе с кондиционером
- Во время автобусной части будет 2–3 остановки для фотосъёмки. Также в программе пешая прогулка по Петропавловской крепости — около 40 минут, и техническая остановка в сувенирном магазине
- Билеты на колоннаду Исаакиевского собора включены в стоимость
- Экскурсию проводит опытный гид из нашей команды
в субботу и воскресенье в 10:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1575 ₽
|Дети 8-18 лет
|1215 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1395 ₽
|Студенты
|1395 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 56 туристов
Наша команда лицензированных гидов покажет вам Санкт-Петербург во всей его красе. Ваша экскурсия превратиться в увлекательное путешествие. Мы подарим яркие эмоции и незабываемые впечатления.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
16 ноя 2025
Спасибо за увлекательную и информативную экскурсию!!! Гид Александра прекрасно доносит информацию, подсказывает лучшие места для фотосъемки! Обязательно еще воспользуемся услугами этого организатора, когда опять посетим этот великолепный город Святого Петра!!!!
И
Ирина
15 ноя 2025
Интересная экскурсия. Спасибо!
С
Светлана
15 ноя 2025
Отличная экскурсия, профессиональный гид Александра. Однозначно рекомендую и компанию, и Гида с большой буквы.
Л
Лейла
31 окт 2025
Отличная экскурсия, очень интересный маршрут и экскурсовод, всем советую!
С
Светлана
23 окт 2025
Организацией довольна,все четко. Благодарю эскурсовода Александру,водителя Игоря за интересную и динамичую экскурсию. Группа небольшая,были остановки для фото,и впечатлила крепость- полуденный выстрел. В завершении под'ем на колоннаду,высоко,но вид потрясающий. Рекомендую!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
