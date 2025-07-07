Современное искусство как будто придумано для детей. Оно не требует инструкций — лишь открытости и воображения.
Вместе мы исследуем четыре этажа музея «Эрарта», разберёмся с художественными направлениями и найдём скрытые смыслы за необычными формами и инсталляциями.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
На экскурсии дети:
- Найдут параллели между классическим и современным искусством.
- Разгадают девиз музея.
- Узнают особенности таких направлений, как символизм, примитивизм, абстракционизм и инсталляция.
- Поймут, как художники современности трактуют вечные сюжеты и традиционные символы.
- Исследуют точки соприкосновения искусства и науки, узнают, как работает мозг и что такое голография.
- Разберутся с теорией хроматического круга и потренируются смешивать цвета.
- Познакомятся с визуальными эффектами и иллюзиями, которые используют современные художники, и поймут, зачем они это делают.
- Рассмотрят необычные материалы, которые могут стать основой произведения, и узнают, как искусство отражает своё время и культуру.
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для детей старше 8 лет.
- Всех юных участников должны сопровождать родители.
- Билеты не входят в стоимость экскурсии и приобретаются отдельно (дети до 15 лет — 400 ₽ за одно посещение, годовой абонемент — 700 ₽, взрослый годовой абонемент — 1000 ₽). Гиду билет не нужен.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее «Эрарта»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 63 туристов
Я с 2013 года в индустрии туризма, гостеприимства и организации мероприятий. За это время получила все необходимые документы для осуществления своей деятельности, написала несколько авторских экскурсий, работала как с русскими,
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
7 июл 2025
В целом, неплохо, если в вы в Эрарте первый раз и мало что знаете про искусство в целом. Для людей «в теме» - малоинтересно. Экскурсия также скорее для детей 7-9 лет. Ребенку 11 лет было скучновато. И проходить квест с буклетами самого музея как-то странно.
