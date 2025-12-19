Нынешняя временная выставка в Эрмитаже огромная — более 700 произведений искусства. Вы узнаете, для чего в разные времена и в разных культурах создавались портреты и как они использовались. И разберётесь, нужны ли они сегодня — в эпоху селфи и аватарок.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Вы выясните, когда появился первый портрет и увидите яркие образы — от Клеопатры до королевы Елизаветы, от иконописных ликов до посмертных масок. Такое количество шедевров древности и современности впервые экспонируется в рамках одной выставки.

Должен ли портрет иметь портретное сходство с моделью? Римляне достигли невиданных высот в подобии. Греки — делали портреты божественно прекрасными, однако, если бы не подписи к ним, никто не смог бы узнать изображаемого.

Для кого создавали портреты? Иногда не для современников и даже не для потомков. Их писали для Богов. Например, фаюмский портрет — деревянная дощечка с изображением умершего, которую клали сверху на мумию.

Зачем нужны портреты? Бюсты римских императоров, парадные портреты французских и русских правителей, профили на монетах. Некоторые из них — декларация власти. Такие изображения буквально кричат: «Я властелин! Вся власть принадлежит только мне!»

Вы проследите, как развивается и меняются искусство и общество на примере одного жанра изобразительного искусства.

Организационные детали

Выставка продлится до 29 марта 2026 года