«Искусство портрета. Личность и эпоха» - экскурсия по выставке в Эрмитаже

Проследить эволюцию цивилизации через историю портрета
Нынешняя временная выставка в Эрмитаже огромная — более 700 произведений искусства.

Вы узнаете, для чего в разные времена и в разных культурах создавались портреты и как они использовались. И разберётесь, нужны ли они сегодня — в эпоху селфи и аватарок.
Описание экскурсии

Вы выясните, когда появился первый портрет и увидите яркие образы — от Клеопатры до королевы Елизаветы, от иконописных ликов до посмертных масок. Такое количество шедевров древности и современности впервые экспонируется в рамках одной выставки.

Должен ли портрет иметь портретное сходство с моделью? Римляне достигли невиданных высот в подобии. Греки — делали портреты божественно прекрасными, однако, если бы не подписи к ним, никто не смог бы узнать изображаемого.

Для кого создавали портреты? Иногда не для современников и даже не для потомков. Их писали для Богов. Например, фаюмский портрет — деревянная дощечка с изображением умершего, которую клали сверху на мумию.

Зачем нужны портреты? Бюсты римских императоров, парадные портреты французских и русских правителей, профили на монетах. Некоторые из них — декларация власти. Такие изображения буквально кричат: «Я властелин! Вся власть принадлежит только мне!»

Вы проследите, как развивается и меняются искусство и общество на примере одного жанра изобразительного искусства.

Организационные детали

  • Выставка продлится до 29 марта 2026 года
  • Билеты в Эрмитаж вам необходимо купить самостоятельно — 700 ₽ за чел.
  • Рекомендуемый возраст 12+
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Эрмитаже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 9973 туристов
Мы работаем на туристическом рынке Петербурга с 2011 года. Особенность нашей компании: мы делаем всё, чтобы собрать самых творческих, самых интересных, самых способных гидов нашего города. Практически с самого начала мы
стали, кроме взрослых экскурсий, предлагать ещё и детские. Когда-то эти экскурсии были разработаны для наших собственных детей. Дети выросли, а экскурсии остались. Причём год от года наши детские экскурсии изменяются, дополняются, улучшаются, становятся интереснее и разнообразнее. Наши детские экскурсии — это наше ноу-хау, визитная карточка и гордость!

