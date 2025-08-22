Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаю искателей на прогулку по музею Фаберже — нам пригодятся ваши зоркие глаза, чтобы обнаружить все сокровища! Вы узнаете о самом известном ювелире нашей страны и главных изделиях его фирмы.



Познакомитесь с натуральными камнями, которые использовались в создании дорогих подарков, и сможете подержать их в руках. Интересно будет и детям, и их родителям!