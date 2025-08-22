Приглашаю искателей на прогулку по музею Фаберже — нам пригодятся ваши зоркие глаза, чтобы обнаружить все сокровища! Вы узнаете о самом известном ювелире нашей страны и главных изделиях его фирмы.
Познакомитесь с натуральными камнями, которые использовались в создании дорогих подарков, и сможете подержать их в руках. Интересно будет и детям, и их родителям!
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вместе мы будем исследовать историю пасхального яйца и узнаем:
- Почему именно яйцо и кролик считаются символами Пасхи
- Из каких материалов можно изготовить пасхальные яйца
- Почему император Николай II приказал военным брить бороды на Пасху
- Какие пасхальные яйца больше всего любили наши императрицы
- Как могли выглядеть флаконы для духов
А после интерактивной экскурсии приглашаю вас в кафе музея попробовать самый известный десерт — необычное пасхальное яйцо.
Важно:
- На экскурсии должны присутствовать сопровождающие взрослые (их количество должно быть меньше либо равно количеству детей до 18 лет)
- Средняя продолжительность экскурсии вместе с чаепитием — 1 час 30 минут. Реальная продолжительность зависит от возраста участников: для детей от 5 до 10 лет экскурсия длится 45–60 минут и полчаса — чаепитие в кафе музея. Ребятам постарше могу показать больше объектов, экскурсия до 1 часа 15 минут плюс полчаса на чаепитие
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт для детей от 5 лет
- В группе детей до 18 лет должно быть больше или равно количеству взрослых
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — 800 ₽ с чел. (если детей больше или равно количеству взрослых). Для гида билет не нужен. Гид самостоятельно заказывает билеты в музей Фаберже, а вы компенсируете их стоимость в день экскурсии
- Десерт в кафе (яйцо и чай/кофе на выбор) — 560 ₽ с чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле музея Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 970 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я родилась и выросла в Санкт-Петербурге. В возрасте 24 лет я решила кардинально сменить сферу деятельности и выучилась на переводчика и экскурсовода. Теперь показываю вам удивительные места Северной столицы и погружаю в их историю. Буду рада стать вашим проводником в этом прекрасном городе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Т
Татьяна
23 авг 2025
Экскурсия очень интересная и познавательная как для детей, так и для взрослых. Гид Екатерина проявила профессиональные и педагогические способности, заинтересовав детей. Рекомендую всем посетить музей - ради эстетического наслаждения и для познания особенностей ювелирных подарков.
